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Berobban a tél Magyarországra: napokon belül ránk szakad a hideg, leeshet az első hó is
Idén a megszokottnál jóval korábban kapunk ízelítőt a télből, a poláris örvény példátlanul korai összeomlása miatt ugyanis a napokban drasztikus lehűlés várható. A hét második felétől északkeletire forduló áramlással egyre hidegebb levegő árasztja el hazánkat, a jövő hét elején pedig már 10 fok alatt maradnak a maximumok, sőt a hegyekben az első hó is lehullhat.
A hosszú hétvége változékony, csapadékos időjárását hozó frontok mára elhagyták térségünket. Molnár László meteorológus a 24.hu-nak arról beszélt a folytatásban várható télies fordulat hátterében a poláris örvény áll. A jelenség már elkezdett gyengülni, és a jelenlegi számítások szerint a jövő hét elején, november 3. és 4. környékén teljesen összeomlik. Ez az esemény idén rendkívülinek számít, ugyanis soha nem következett még be ennyire korán – tavaly november 27-én történt, ami már akkor is rekordnak számított –, ráadásul a folyamat nagyon gyorsan, alig több mint egy hét alatt zajlik le. A poláris örvény megszűnésével az eddigi enyhébb nyugati áramlást egy lényegesen hidegebb északi légmozgás váltja fel.
A következő egy-két napban még a kora ősznek megfelelő, csendesebb időjárásra számíthatunk 12–17 fokos csúcshőmérsékletekkel és helyenként gyenge esővel. A jelentős változást október 29., csütörtök hozza el, akkortól kezdjük el igazán érezni a légköri átrendeződés hatásait. Észak-Európa felett – a Brit-szigetektől egészen Oroszország középső területeiig – egy kiterjedt anticiklon épül fel, amely észak-északkelet felől egyre fagyosabb szibériai levegőt sodor a Kárpát-medencébe.
Ennek következtében a jövő hét első napjaira sokfelé már a 10 Celsius-fokot sem éri el a nappali felmelegedés. Ez a hőmérsékleti tartomány inkább november végére lenne jellemző. Bár a csapadék kialakulásának esélye és pontos helye még bizonytalan, amennyiben esni fog, az Északi-középhegység keleti, magasabb részein már hó formájában érhet földet. Síkvidéki havazásra azonban egyelőre nem kell számítani.
A jelenlegi időjárási helyzet mechanizmusa nagyon hasonló ahhoz, amely egy hónappal ezelőtt a meleg nappalokat és fagyos éjszakákat hozó vénasszonyok nyarát okozta. A lényeges különbség az, hogy mostanra már jóval hidegebb légtömegek érkeznek hozzánk. Bár a távolabbi kilátások részletei még képlékenyek, az már most is látszik, hogy az észak-északkeleti áramlás és az azzal járó lehűlés tartósnak ígérkezik.
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Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
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