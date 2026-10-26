A pontos idő a gazdaság számos területén közös viszonyítási pont.
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 26.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. október 26., hétfő.
Névnap
Dömötör
Friss hírek
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Deviza árfolyam
EUR: 366.72 Ft
CHF: 396.88 Ft
GBP: 437.18 Ft
USD: 326.9 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 40350 Ft
MOL: 4820 Ft
RICHTER: 13170 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.10.27: A pára és ködfoltok feloszlása, valamint a keleti felhőzet csökkenése után napos, gomolyfelhős idő várható. Csapadék nem valószínű. Az északi, északkeleti szél helyenként megélénkül. A minimum-hőmérséklet -2 és +7, a maximum 12 és 17 fok között valószínű.
2026.10.28: A pára és ködfoltok feloszlása után napos idő várható, majd nyugat felől fátyolfelhőzet érkezik, amely időszakosan megvastagodhat. Csapadék nem valószínű. Az északnyugati, északi szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között, a fagyzugos helyeken kevéssel 0 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között valószínű.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
A változékony időjárásnak köszönhetően kiválóan alakul a levegőminőség. (2026.10.26. hétfő éjfélig)
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. (2026.10.26)
Akciók
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A népi megfigyelések szerint a Dömötör-napi hideg szél a kemény tél előjele, a meteorológiai előrejelzések alapján pedig a mai napon valóban élénk légmozgásra kell készülni.
Zivatarok, viharos széllökések és jégdara miatt adott ki elsőfokú figyelmeztetést a HungaroMet négy keleti vármegyére.
Hétfőtől hatalmas felfordulás jön a magyar autópályákon: hetekig tartó lezárásokra és dugókra kell készülni
Október 26-tól nagyszabású burkolatjavítási munkálatok kezdődnek az M1–M7 közös szakaszán, az M7-es autópályán és az M0-s autóúton.
Járatok tucatjait törölték vasárnap az amszterdami Schiphol repülőtéren a Boelo vihar okozta erős szél miatt.
A szerb fél szerint december 13-án indulhat el a közvetlen vasúti közlekedés Belgrád, Budapest és Bécs között.
Újabb strandokat zártak le a magyarok által kedvelt turistaparadicsomban: tovább terjed az olajszennyezés
Újabb emirátusban rendeltek el strandlezárásokat az Egyesült Arab Emírségekben egy tengeri olajszennyezés miatt.
Vasárnap az ország nyugati kétharmadán többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, míg a Tiszántúlon délutánig még fátyolfelhős, napos idő várható.
A Pénzcentrum 2026. október 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Itt már megérkezett az első komoly havazás: helyenként fél méter friss hó is hullott, az utakon is vigyázni kell
Míg Magyarországon egyelőre várat magára az első havazás, Ausztria magasabban fekvő hegyvidékein az elmúlt napokban leesett az ősz eddigi legjelentősebb hava.
Hűvös, csapadékos időjárás lesz a hétvégén az ország nagy részén a hétvégén, a Tiszántúlon azonban kitarthat még a melegebb idő.
A Pénzcentrum 2026. október 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Tízezer méteres magasságban elvesztette eszméletét a Wizz Air Malta Göteborgból Gdańskba tartó járatának elsőtisztje.
Kettészakad Magyarország időjárása: kiadós eső csap le az országra, mutatjuk, hol várható a legtöbb csapadék
A Dunántúlon jelentős, helyenként a 20 millimétert is meghaladó csapadékra kell készülni a hétvégén, a Tiszántúl teljesen száraz marad.
Megdőlt az október 22-i fővárosi szélrekord csütörtökön, miután a János-hegyen óránkénti 99 kilométeres széllökést mértek.
Újabb román légitársaság kezdeményezte a fizetésképtelenné nyilvánítását: a Dan Air október 22-én nyújtotta be kérelmét a bírósághoz.
Pénteken még többnyire napos, száraz idő várható, a hétvégére azonban két hullámban is csapadék érkezik Magyarországra.
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