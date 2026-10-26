Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 26.)

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Befektetés, tőzsde

Hatoslottó A sorsolás dátuma: 2026. október 22.

A Hatoslottó nyerőszámai a 43. héten emelkedő számsorrendben a következők:

26, 27, 28, 33, 37, 41

Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 7 db

4-es találat: 674 db

3-as találat: 13171 db



OTP: 40350 Ft

MOL: 4820 Ft

RICHTER: 13170 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.10.27: A pára és ködfoltok feloszlása, valamint a keleti felhőzet csökkenése után napos, gomolyfelhős idő várható. Csapadék nem valószínű. Az északi, északkeleti szél helyenként megélénkül. A minimum-hőmérséklet -2 és +7, a maximum 12 és 17 fok között valószínű.

2026.10.28: A pára és ködfoltok feloszlása után napos idő várható, majd nyugat felől fátyolfelhőzet érkezik, amely időszakosan megvastagodhat. Csapadék nem valószínű. Az északnyugati, északi szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között, a fagyzugos helyeken kevéssel 0 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A változékony időjárásnak köszönhetően kiválóan alakul a levegőminőség. (2026.10.26. hétfő éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. (2026.10.26)

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