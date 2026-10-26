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Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 26.)
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Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. október 26.)

Pénzcentrum
2026. október 26. 07:45 3 perc

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. október 26., hétfő.

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Friss hírek

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CHF: 396.88 Ft
GBP: 437.18 Ft
USD: 326.9 Ft

<h2>Hatoslottó</h2> <p>A sorsolás dátuma: 2026. október 22.<br> A Hatoslottó nyerőszámai a 43. héten emelkedő számsorrendben a következők:<br> <b>26, 27, 28, 33, 37, 41</b><br> </p> <p> Ezen a héten nem volt telitalálat. <br> 6-os találat: 0 db<br> 5+1-ös találat: 0 db<br> 5-ös találat: 7 db<br> 4-es találat: 674 db<br> 3-as találat: 13171 db<br> </p>

Befektetés, tőzsde

OTP: 40350 Ft
MOL: 4820 Ft
RICHTER: 13170 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.10.27: A pára és ködfoltok feloszlása, valamint a keleti felhőzet csökkenése után napos, gomolyfelhős idő várható. Csapadék nem valószínű. Az északi, északkeleti szél helyenként megélénkül. A minimum-hőmérséklet -2 és +7, a maximum 12 és 17 fok között valószínű.

2026.10.28: A pára és ködfoltok feloszlása után napos idő várható, majd nyugat felől fátyolfelhőzet érkezik, amely időszakosan megvastagodhat. Csapadék nem valószínű. Az északnyugati, északi szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között, a fagyzugos helyeken kevéssel 0 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között valószínű.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A változékony időjárásnak köszönhetően kiválóan alakul a levegőminőség. (2026.10.26. hétfő éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. (2026.10.26)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
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