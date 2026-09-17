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Krokodil tükörkép a vízben
Sport

Atyaég, tényleg meg merik lépni? Krokodillakta folyóba küldik a kajakosokat az olimpián

Pénzcentrum
2026. szeptember 17. 19:17

Független szakértők hivatalosan is alkalmasnak minősítették a krokodilok lakta, rockhamptoni Fitzroy-folyót a 2032-es brisbane-i olimpia evezős és gyorsasági kajak-kenu versenyeinek megrendezésére. Az átfogó vizsgálatok igazolták, hogy a helyszín biztonságos és egyenlő feltételeket nyújt a sportolóknak, a jelenleg hiányzó infrastruktúrát pedig a játékokig hátralévő években maradéktalanul kiépítik.

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A brisbane-i központi helyszíntől 630 kilométerre fekvő település lakói és a szervezők már korábban egyértelművé tették, hogy kitartanak rendhagyó tervük mellett. Nem tántorította el őket sem az erős áramlás, sem a kezdeti szálláshiány, sem az a tény, hogy a folyószakaszon mintegy ötszáz krokodil él.

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A friss szakértői jelentés most az ő kitartásukat igazolja. A komplex vízügyi vizsgálatok és modellezések során azt elemezték, hogyan viselkedik a pálya különféle időjárási körülmények, ingadozó vízszintek, valamint esetleges árvízveszély esetén. A helyszín kiváló minősítést kapott, mivel a szakvélemény alapján képes biztonságos és kiegyensúlyozott versenyfeltételeket garantálni.

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Ezt erősítette meg Jean-Christophe Rolland, a Nemzetközi Evezős Szövetség elnöke is. A szakember kiemelte, hogy immár bizonyos, a Fitzroy-folyó megfelel az olimpiai és paralimpiai versenyekkel szemben támasztott szigorú nemzetközi követelményeknek.

Bár a helyszínt korábban sok kritika érte a szálláshelyek hiánya miatt, a szervezők már dolgoznak a megoldáson. A 2032-es olimpiáig egy 1200 férőhelyes sportolói falut építenek fel a térségben, emellett a tervek szerint a következő években a környék turisztikai szálláskapacitása is jelentősen bővül majd, így a régió felkészülten várhatja a világversenyre érkezőket.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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