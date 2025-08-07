Itt a bejelentés, hiánypótló repülőjárat indul Ferihegyről: évek óta nem volt a listán ez az úticél

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy 2026 májusától újraindul a közvetlen légi járat Budapest és Philadelphia között az American Airlines üzemeltetésében. A Covid-járvány előtt megszűnt amerikai közvetlen járatok közül ez az első, amely visszatér a magyar piacra.

A nemzetgazdasági miniszter csütörtöki bejelentése szerint két év múlva ismét közvetlen légi összeköttetés létesül Magyarország és az Egyesült Államok között. Az American Airlines 2026 májusától újraindítja budapesti járatát Philadelphiába, amely a járvány előtt már évekig működött a két város között.

A koronavírus-járvány előtti időszakban három amerikai nagyvárosba lehetett közvetlenül utazni Budapestről. A LOT lengyel légitársaság 2018-ban indította el chicagói és New York-i járatait, míg az American Airlines ugyanebben az évben kezdte meg a philadelphiai útvonal üzemeltetését. A pandémia következtében azonban mindhárom közvetlen járat megszűnt, és mostanáig egyik sem tért vissza.

A közvetlen járatok újraindítása régóta napirenden volt. Francois Berisot, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér vezérigazgatója februárban nyilatkozott arról, hogy előrehaladott tárgyalásokat folytatnak észak-amerikai, valamint indiai és délkelet-ázsiai közvetlen járatok indításáról. Nagy Márton ugyanekkor jelezte, hogy a tárca a legnagyobb amerikai városok és Budapest közötti közvetlen légi kapcsolatok helyreállításán dolgozik.

Bár korábban úgy tűnt, hogy New York lesz az első amerikai város, ahová újraindul a közvetlen járat, végül Philadelphia lett a befutó. A miniszter hangsúlyozta: "a mai bejelentés fontos mérföldkő, de nem a végcél", ami arra utal, hogy további közvetlen járatok bejelentése várható a közeljövőben. Egyelőre nincs információ arról, hogy az Egyesült Államok nyugati partjára is indulhatnak-e közvetlen járatok Budapestről, ami jelentős előrelépés lenne, hiszen ilyen légi összeköttetés korábban még nem létezett.

