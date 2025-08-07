A Balatoni Kör tizenegyedik alkalommal rendezte meg az Év Balatoni Strandétele versenyt, amelyen a balatongyöröki Kicsi Csóka Bisztró bivalytatárja nyerte el a fődíjat.
Itt a bejelentés, hiánypótló repülőjárat indul Ferihegyről: évek óta nem volt a listán ez az úticél
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy 2026 májusától újraindul a közvetlen légi járat Budapest és Philadelphia között az American Airlines üzemeltetésében. A Covid-járvány előtt megszűnt amerikai közvetlen járatok közül ez az első, amely visszatér a magyar piacra.
A nemzetgazdasági miniszter csütörtöki bejelentése szerint két év múlva ismét közvetlen légi összeköttetés létesül Magyarország és az Egyesült Államok között. Az American Airlines 2026 májusától újraindítja budapesti járatát Philadelphiába, amely a járvány előtt már évekig működött a két város között.
A koronavírus-járvány előtti időszakban három amerikai nagyvárosba lehetett közvetlenül utazni Budapestről. A LOT lengyel légitársaság 2018-ban indította el chicagói és New York-i járatait, míg az American Airlines ugyanebben az évben kezdte meg a philadelphiai útvonal üzemeltetését. A pandémia következtében azonban mindhárom közvetlen járat megszűnt, és mostanáig egyik sem tért vissza.
A közvetlen járatok újraindítása régóta napirenden volt. Francois Berisot, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér vezérigazgatója februárban nyilatkozott arról, hogy előrehaladott tárgyalásokat folytatnak észak-amerikai, valamint indiai és délkelet-ázsiai közvetlen járatok indításáról. Nagy Márton ugyanekkor jelezte, hogy a tárca a legnagyobb amerikai városok és Budapest közötti közvetlen légi kapcsolatok helyreállításán dolgozik.
Bár korábban úgy tűnt, hogy New York lesz az első amerikai város, ahová újraindul a közvetlen járat, végül Philadelphia lett a befutó. A miniszter hangsúlyozta: "a mai bejelentés fontos mérföldkő, de nem a végcél", ami arra utal, hogy további közvetlen járatok bejelentése várható a közeljövőben. Egyelőre nincs információ arról, hogy az Egyesült Államok nyugati partjára is indulhatnak-e közvetlen járatok Budapestről, ami jelentős előrelépés lenne, hiszen ilyen légi összeköttetés korábban még nem létezett.
Címlapkép forrása: MTI/Vasvári Tamás
Tízből nyolc nyári belföldi foglalás legfeljebb 170 ezer forint értékű, és a többség apartmant választ.
Ötödével többet költöttek a magyarok a SZÉP-kártyákról júniusban, mint egy évvel ezelőtt ugyanekkor. Az is kiderült, hogy a legtöbb plusz juttatást a Balatonnál költöttük el.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Lecsapott a versenyhivatal: így szedtek rá rengeteg magyart a szállásfoglalásnál, sok pénzük bánhatta
A nemzeti versenyhatóság gyanúja szerint a piacvezető szállásfoglaló platform félrevezető tájékoztatást adott egyes díjairól.
Mutatjuk, mire kell különösen figyelni, ha nem szeretnél bírsággal vagy eltiltással hazatérni a nyaralásról.
Több mint 300 ezer utasnak fizetett kártérítést a MÁV a nyári időszak késései miatt, összesen mintegy 170 millió forint értékben.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Strandolással, városnézéssel, valamint gyógyfürdőzéssel és wellnessezéssel töltik legszívesebben belföldi nyaralásukat a magyarok
Elképesztő állítások a Szövetség elnökétől: alkoholista, drogos, jogosítvány nélküli emberek is taxiznak Budapesten
Az Országos Taxis Szövetség elnöke, Metál Zoltán éles kritikával illette a budapesti taxis szektorban zajló visszaéléseket
A nyári hőségben érkező Floris ciklon enyhe fordulatot hozhat az időjárásban:
Kedd délelőttre sikeresen befejezték annak a mozdonynak a beemelését, amely hétfőn siklott ki a Rákosrendező közelében. A helyreállítás még pár napig eltart.
Hétvégén forró időre készülhetünk. Délen helyenként a 36-37 fok is elérhetik a csúcsértékek.
Aki 2025 nyarán az utolsó pillanatban döntene a nyaralásról, annak most igazán jó hírekkel szolgálhatunk
Elindult az M1-es metró teljes megújulásának előkészítése – több megállóval is bővül a vonal.
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított a Ryanairrel szemben.
A kormány több mint 1,5 milliárd forintos azonnali forrást biztosít a Balaton vízminőségének javítására.
A 2025-ös Sziget Fesztivál hetében látványosan több lengyel, cseh és dán fiatal érkezik Budapestre, mint tavaly.
Ma, augusztus 5-én nemzeti ünnepet tartanak Horvátországban, ami nemcsak történelmi jelentőségű, hanem a nyaralók mindennapjait is befolyásolja.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
