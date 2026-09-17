Egy friss kutatás szerint a magyarok közel harmada (29%) úgy látja, hogy a nagyra tartott személyek nagymértékben befolyásolták érdeklődését, továbbtanulását vagy pályaválasztását.
Kvíz: Rég volt a matekóra? Lássuk, hogy menne most egy matematika IGAZ-HAMIS az ötödikes tananyagból!
Az új tanév minden diák számára új kihívásokat tartogat. Ötödik osztályban matekból már előkerülnek a törtek, a tizedes törtek, a mértékegységek, a geometria és persze egyre összetettebb számolási feladatok is. Mire emlékszünk viszont ezekből, ha már kijártuk az ötödik osztályt? A mai kvíz során tíz állításról kell eldöntened, hogy igaz vagy hamis. Teszteld le, mennyire emlékszel az iskolai matematika anyagra!
Kvíz: Rég volt a matekóra? Lássuk, hogy menne most egy matematika IGAZ-HAMIS az ötödikes tananyagból!
Kvíz: Sokat kirándulsz, jól ismered Tokaj környékét? Teszteld, mennyit tudsz valójában a híres bortermő vidékről!
A mai kvíz során Tokaj és a borvidék történetéhez, látnivalóihoz és híres boraihoz kapcsolódó kérdésekre kell válaszolnod.
Vajon mennyire vagy képben a demokrácia működésével? Tíz alapvető kérdésből gyorsan kiderül.
Kvíz: Te Google nélkül is tudod, mit jelentenek ezek a szavak? Kevesen szereznek 10 pontot a 10-ből!
Te mennyire vagy jártas az idegen, vagy régies szavak jelentésében és a szlengben? Teszteld a tudásod a mai nyelvi kvíz kérdésein keresztül!
Mennyire ismered azokat a zöldségeket és gyümölcsöket, amelyeknek ősszel jön el az idejük? Kvízünkből most kiderül!
A mai kvíz során tesztelheted, mennyire emlékszel az ikonikus regények narrátoraira, vagyis arra, hogy ki meséli a történetet!
A mai kvíz során kiderítheted, mennyire ismered a közterek névadóit, híres magyar és akár külföldi történelmi személyeket, politikusokat, művészeket.
Vajon meddig jutottál volna Vágó István legendás vetélkedőjében? Válaszolj 10 korabeli kérdésre, és kiderül, mennyit nyertél volna!
Az egyik legnépszerűbb gasztrokulturális közhely, hogy Magyarország rántott hús alakú, amit úgy is szoktak mondani, hogy Magyarország államformája rántotthús.
A világon számtalan különböző írásrendszert használnak. Lássuk, mennyit ismersz közülük, és sikerül-e megszerezned mind a 10 pontot!
Tedd próbára Egyiptommal kapcsolatos tudásodat, és derítsd ki, mennyire ismered az ország földrajzát, kultúráját és történelmét!
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