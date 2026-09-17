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Az új tanév minden diák számára új kihívásokat tartogat. Ötödik osztályban matekból már előkerülnek a törtek, a tizedes törtek, a mértékegységek, a geometria és persze egyre összetettebb számolási feladatok is. Mire emlékszünk viszont ezekből, ha már kijártuk az ötödik osztályt? A mai kvíz során tíz állításról kell eldöntened, hogy igaz vagy hamis. Teszteld le, mennyire emlékszel az iskolai matematika anyagra!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Rég volt a matekóra? Lássuk, hogy menne most egy matematika IGAZ-HAMIS az ötödikes tananyagból! 1/10 kérdés Igaz vagy hamis? A 3-mal osztható számok számjegyeinek összege mindig 3. HAMIS IGAZ Következő kérdés 2/10 kérdés Igaz vagy hamis? A 17-nek pontosan két pozitív osztója van. HAMIS IGAZ Következő kérdés 3/10 kérdés Igaz vagy hamis? A −8 nagyobb, mint −3. IGAZ HAMIS Következő kérdés 4/10 kérdés Igaz vagy hamis? A 3/4 nagyobb, mint 4/5. HAMIS IGAZ Következő kérdés 5/10 kérdés Igaz vagy hamis? Egy szám abszolút értéke soha nem lehet negatív. HAMIS IGAZ Következő kérdés 6/10 kérdés Igaz vagy hamis? A 2,5 méter ugyanannyi, mint 25 centiméter. IGAZ HAMIS Következő kérdés 7/10 kérdés Igaz vagy hamis? A 3 óra 30 perc ugyanannyi, mint 210 perc. HAMIS IGAZ Következő kérdés 8/10 kérdés Igaz vagy hamis? A 36 : 6 + 4 műveletsor eredménye 10. HAMIS IGAZ Következő kérdés 9/10 kérdés Igaz vagy hamis? Ha egy téglalap oldalai 5 cm és 3 cm hosszúak, akkor a területe 16 cm². IGAZ HAMIS Következő kérdés 10/10 kérdés Igaz vagy hamis? Ha öt szám átlaga 10, akkor a számok összege biztosan 50. IGAZ HAMIS Eredmények

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