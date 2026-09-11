Tényleg jobban megéri, mint a repülés? Fillérekből is megúszható a külföldi utazás, ha ismered ezt a trükköt

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Pénzcentrum
2026. szeptember 11. 13:02

Új lendületet kaphat a London és a kontinens közötti vasúti verseny: több szereplő is készülne a Csatorna-alagútba, és a tervek között Kelet-London, vagyis Stratford International állomás neve is felmerült. De mennyibe kerül ma egy nagyvárosok közötti vonatút, mennyi idő alatt lehet átérni egyik metropoliszból a másikba, és tényleg jobb választás-e a vonat, mint a repülő?

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Persze nem holnaptól indulnak vonatok Kelet-Londonból Párizsba, de a nemrég a brit sajtóban megjelent hír jól mutatja, merre tart az európai vasúti piac: egyre több szolgáltató próbálna betörni a London–Párizs–Brüsszel–Amszterdam tengelyre, amelyet évtizedek óta gyakorlatilag az Eurostar ural. A brit vasúti szabályozó, az Office of Rail and Road augusztusban előzetesen jóváhagyta, hogy a Virgin Trains 2030. október 1. és 2040. december 31. között akár napi 20 retúrjáratot indíthasson London és Párizs, Brüsszel vagy Amszterdam között.

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A Kelet-London szempontjából izgalmas név a Stratford International. Az állomás nevében ugyan ott az „international”, vagyis nemzetközi jelző, a valóságban azonban eddig nem lett belőle kontinentális indulási pont. A mostani tervek azért fontosak, mert ha egyszer valóban megállnának vagy indulnának innen csalagutas járatok, az Kelet-London, Essex és Kent egy részének is könnyebb eljutást jelenthetne Franciaország, Belgium vagy Hollandia felé. A brit parlamenti háttéranyag ugyanakkor arra is figyelmeztet: Stratford, Ebbsfleet vagy Ashford nemzetközi újraélesztéséhez nem elég a sínpálya, külön határ- és biztonsági infrastruktúrára is szükség lenne.

A vonat nem mindig olcsóbb, de sokszor gyorsabb, mint gondolnánk

A nagyvárosok közötti vonatozás legnagyobb előnye, hogy a pályaudvarok jellemzően a belvárosban vannak. A repülőnél a menetrendi repülési idő sokszor csalóka: hozzá kell adni a reptéri kijutást, a biztonsági ellenőrzést, a beszállást, az esetleges poggyászfeladást és az érkezés utáni transzfert is. Egy 1–4 órás vonatút ezért a gyakorlatban sokszor versenyképesebb, mint amilyennek elsőre tűnik.

Az áraknál viszont óvatosnak kell lenni. A „9 eurótól”, „29 eurótól” vagy „39 fonttól” típusú jegyek jellemzően dinamikus árazású, korlátozott számban elérhető tarifák. Aki péntek délutánra, vasárnap estére vagy ünnepi időszakra keres jegyet, könnyen a többszörösével találkozhat.

Trans Europe Express 

London–Párizs

A klasszikus Eurostar-útvonal továbbra is az egyik legismertebb európai példa. London St Pancras és Párizs Gare du Nord között nagyjából 2 óra 20 perc az út, a legalacsonyabb Eurostar-tarifák pedig London–Párizs viszonylatban 39 fonttól indulnak, 16 ezer forint. Ez az a reláció, ahol a repülővel szemben különösen erős a vonat érve: mindkét végállomás központi, nincs külön reptéri transzfer, és az utas a kontinens egyik legforgalmasabb városi tengelyén mozog.

Párizs–Brüsszel

Itt a vonat gyakorlatilag kiüti a repülőt. A menetidő 1 óra 22 perc, vagyis egy hosszabb városi ingázás ideje alatt át lehet érni Franciaországból Belgiumba. A jegyek a belga nemzetközi vasúti oldalon 29 eurótól, 10 ezer forinttól  szerepelnek. 

Párizs–Amszterdam

Párizs és Amszterdam között a közvetlen Eurostar-járat menetideje 3 óra 20 perc, a legolcsóbb jegyek 35 eurótól indulnak, 12 ezer forint. Ez már az a távolság, ahol a repülő papíron csábító lehet, de a belváros–belváros kapcsolat és a reptéri procedúrák elkerülése miatt a vonat nagyon sok utasnak kényelmesebb. 

Párizs–Lyon

A francia nagysebességű vasút egyik mintapéldája: Párizsból Lyonba a leggyorsabb vonatok 1 óra 43 perc alatt érnek le. Az SNCF Connect oldalán a jegyek 10 eurótól szerepelnek, de ezek természetesen előfoglalásos, kapacitásfüggő árak. 

Madrid–Barcelona

Spanyolországban a vasúti verseny látványosan lenyomta az árakat bizonyos útvonalakon. Az OUIGO Madrid–Barcelona járatain a legalacsonyabb felnőtt jegyár 9 euró, az út pedig a szolgáltató tájékoztatása szerint 2 óra 30 perc körül teljesíthető.  Ez az egyik legjobb példa arra, hogyan válhat egy belföldi repülőút vasúttal is könnyen kiválthatóvá.

Budapest–Bécs

Magyar szemmel az egyik legfontosabb példa a Budapest–Bécs kapcsolat. A MÁV tájékoztatása szerint a vonatút 2 óra 40 perc, a másodosztályú jegyek pedig 13 eurótól elérhetők. Ez a távolság már kifejezetten vasútbarát: a repülés itt szinte értelmezhetetlen alternatíva, az autózással szemben pedig a belvárosi érkezés és a kiszámítható menetidő lehet előny. 

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Miért szeretik egyre többen a vonatot?

A vonat egyik legnagyobb előnye a kiszámíthatóság. Nem kell a reptérre kimenni, nincs külön reptéri busz, metró vagy taxi, és a legtöbb európai nagyvárosban a főpályaudvar tényleg a város szívében van. Aki például Párizsból Brüsszelbe vagy Lyonba utazik, sokszor szinte „városi közlekedési” élményként élheti meg az utat.

A másik nagy előny a kényelem. A vonaton könnyebb dolgozni, nagyobb a mozgástér, nem kell felszálláskor és leszálláskor kikapcsolni mindent, és a csomagolási szabályok is barátságosabbak lehetnek. Az Eurostar Standard osztályán például két nagyobb csomag és egy kézipoggyász vihető, szigorú súlylimit nélkül, amennyiben az utas maga tudja kezelni a poggyászát. 

A klímaszempont sem mellékes. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a vasút alacsony kibocsátású alternatíva a személy- és áruszállításban, a 2025-ös mobilitási jelentésében pedig azt írja, hogy az EU közlekedési eredetű közvetlen kibocsátásain belül a vasút részesedése mindössze 0,3 százalék volt 2023-ban. 

A vonatozás sötét oldala

A vonatozás legnagyobb hátránya sokszor éppen az ára. Hiába hangzik jól a 9 vagy 29 eurós kezdőár, ezek nem általános tarifák, hanem olcsó jegykontingensek. Aki későn foglal, csúcsidőben utazik, vagy rugalmas jegyet szeretne, könnyen drágább ajánlatot találhat, mint egy fapados repülőn.

A másik probléma a kapacitás. A London–kontinens útvonalakon például nemcsak vonatokra van szükség, hanem megfelelő karbantartó bázisra, határ- és biztonsági ellenőrzésre, terminálkapacitásra és olyan szerelvényekre, amelyek megfelelnek a Csatorna-alagút szabályainak. Az ORR korábbi anyagai szerint a Temple Mills International karbantartóbázis hozzáférése kulcskérdés az új szereplők számára. 

Uhyanakkor sztrájkok, pályafelújítások, műszaki hibák és menetrendi fennakadások a vasútnál is előfordulnak. Több országon átnyúló utazásnál pedig az átszállási kockázat is nőhet, főleg ha az utas külön-külön jegyeket vesz több társaságnál.

Mikor éri meg vonattal menni?

  • A tapasztalatok alapján a vonat akkor a legerősebb választás, ha:
  • az út 1–4 óra között teljesíthető;
  • a pályaudvarok a városközpontban vannak;
  • közvetlen járat közlekedik;
  • nincs sok csomagfeladási vagy reptéri pluszköltség;
  • az utas időben, lehetőleg hetekkel-hónapokkal korábban foglal;
  • fontos a munka közbeni utazás, a kényelem vagy a kisebb környezeti terhelés.

A Kelet-Londonból Párizsba tartó vonat egyelőre inkább ígéret és iparági lehetőség, mint kész menetrendi valóság. A trend viszont egyértelmű: ahol van gyors pálya, központi pályaudvar és erős verseny, ott a vonat komoly ellenfele a repülőnek. Nem mindig olcsóbb, de sokszor kényelmesebb, kiszámíthatóbb és városközponttól városközpontig nézve gyorsabb is.
Címlapkép: Getty Images
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