Hirtelen bezár a legendás vidéki szálloda: kiderült, mi lesz a foglalásokkal, a dolgozókkal

A Hunguest Hotels a Kőszeget érintő piaci változások, valamint üzleti és stratégiai szempontok mérlegelését követően úgy döntött, hogy a Hotel Benedict üzemeltetését szeptember 30-án tervezetten lezárja.

A szállodalánc a mai naptól megkezdi a foglalással rendelkező vendégek tájékoztatását. A már befizetett előlegeket teljes mértékben visszatéríti, emellett az érintett vendégek számára egyedi, kedvezményes ajánlatot biztosít a Hunguest Bük szállodában.

A cég valamennyi, a Hotel Benedictben foglalkoztatott munkavállaló számára felajánlja a további munkavégzés lehetőségét a közeli Hunguest Bük szállodában. Az ingatlan jövőbeli hasznosításáról annak tulajdonosa, a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság dönt.

A vállalat stratégiájának megfelelően továbbra is aktívan keresi a növekedési lehetőségeket Magyarországon és külföldön. Ennek részeként több szomszédos országban található szálloda üzemeltetésével kapcsolatban is előrehaladott tárgyalásokat folytat, emellett átveszi a felcsúti Hotel Pancho üzemeltetését. A portfólióváltozást követően is 23 szállodából álló hálózatot üzemeltetnek Magyarországon és külföldön - áll a közleményükben