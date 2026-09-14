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Látványos alkonyati felhők a történelmi Kőszeg városka felett, Magyarországon.
Utazás

Hirtelen bezár a legendás vidéki szálloda: kiderült, mi lesz a foglalásokkal, a dolgozókkal

Pénzcentrum
2026. szeptember 14. 18:20

A Hunguest Hotels a Kőszeget érintő piaci változások, valamint üzleti és stratégiai szempontok mérlegelését követően úgy döntött, hogy a Hotel Benedict üzemeltetését szeptember 30-án tervezetten lezárja.

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A szállodalánc a mai naptól megkezdi a foglalással rendelkező vendégek tájékoztatását. A már befizetett előlegeket teljes mértékben visszatéríti, emellett az érintett vendégek számára egyedi, kedvezményes ajánlatot biztosít a Hunguest Bük szállodában.

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A cég valamennyi, a Hotel Benedictben foglalkoztatott munkavállaló számára felajánlja a további munkavégzés lehetőségét a közeli Hunguest Bük szállodában. Az ingatlan jövőbeli hasznosításáról annak tulajdonosa, a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság dönt.

A vállalat stratégiájának megfelelően továbbra is aktívan keresi a növekedési lehetőségeket Magyarországon és külföldön. Ennek részeként több szomszédos országban található szálloda üzemeltetésével kapcsolatban is előrehaladott tárgyalásokat folytat, emellett átveszi a felcsúti Hotel Pancho üzemeltetését. A portfólióváltozást követően is 23 szállodából álló hálózatot üzemeltetnek Magyarországon és külföldön - áll a közleményükben
Címlapkép: Getty Images
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