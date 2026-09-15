2026. szeptember 15. kedd Enikő, Melitta
19 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Férfi tankol autót bio-dízel szivattyúval a garázsban.
Utazás

Hivatalos, jön a dízeltámogatás: elfogadta a szükséges módosítást az Országgyűlés

Pénzcentrum
2026. szeptember 15. 15:29

Döntött az Országgyűlés az üzemanyagárak emelkedése miatt járó támogatásról. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek októbertől havi 5 ezer forintot kaphatnak, decemberig összesen 20 ezer forint járhat. A pénzt nem kell külön igényelni, a NAV adatbázisában szereplő bankszámlára automatikusan utalják, ennek hiányában postán érkezik.    

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Országgyűlés kedden 123 igen, 32 nem és 9 tartózkodó szavazattal elfogadta az üzemanyagárak emelkedésére tekintettel nyújtott támogatásokról szóló kormányzati előterjesztést. A szabályozás alapján a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek októbertől havi 5 ezer forintos támogatást kapnak, vagyis az év végéig összesen 20 ezer forinttal számolhatnak. A támogatást nem kell külön kérvényezni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kármán András pénzügyminiszter a parlamenti vitában elmondta, hogy az első havi összeget októberben kapják meg az érintettek. Akinek a bankszámlaszáma szerepel a NAV adatbázisában, annak erre a számlára utalják a támogatást. Akinek nincs ilyen adat a nyilvántartásban, annak postai úton küldik ki a pénzt.

Azok sem maradnak ki a támogatásból, akik 2026. január 1-je után vásárolták meg az autójukat, náluk azonban az összeg néhány héttel később érkezhet. A támogatás az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is kiterjedhet, amennyiben a dízelautó magánszemély nevén van.

Itt az Országgyűlés döntése: ennyivel fog drágulni a cigaretta és a többi dohánytermék november 1-től
EZ IS ÉRDEKELHET
Itt az Országgyűlés döntése: ennyivel fog drágulni a cigaretta és a többi dohánytermék november 1-től
Novembertől emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója, erről kedden döntött az Országgyűlés.

Nem minden dízelautó után jár pénz

A támogatás egyik legfontosabb feltétele, hogy az autó teljesítménye ne haladja meg a 150 lóerőt. A pénzügyminiszter szerint erre azért van szükség, hogy elsősorban a kis és közepes teljesítményű járművek tulajdonosait tudják támogatni. Ez azt jelenti, hogy a nagyobb teljesítményű dízelautók tulajdonosai nem számíthatnak a havi 5 ezer forintos összegre.

A dízelautósok számára a legfontosabb gyakorlati információ, hogy az első 5000 forintos havi támogatás októberben érkezik, és az érintetteknek ehhez nem kell külön kérelmet benyújtaniuk. Aki decemberig végig jogosult marad, az összesen 20 ezer forint támogatást kaphat.

Zsiday szerint különösen problémás a támogatás

A kormány döntését ugyanakkor élesen bírálta Zsiday Viktor közgazdász és befektetési szakember. Szerinte a havi 5000 forintos dízeltámogatás valójában azt jelenti, hogy a támogatás költségét azok is viselik, akik nem részesülnek belőle. Zsiday úgy fogalmazott, hogy az intézkedés tartalmilag „a gyalogosok, biciklisek, tömegközlekedők, benzinautósok megadóztatása”, mivel az állami támogatások fedezetét végső soron az adófizetők biztosítják.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A közgazdász szerint különösen problémás, hogy az autótulajdonosok átlagosan jobb anyagi helyzetben vannak azoknál, akiknek nincs autójuk, így szerinte a konstrukció a szegényebb társadalmi csoportoktól csoportosíthat át pénzt a tehetősebbek felé. Úgy látja, hogy a jelenlegi üzemanyagár emelkedés nem olyan mértékű és természetű, amely indokolná ezt az állami beavatkozást.

Zsiday ugyanakkor nem általánosságban ellenzte az állami beavatkozást. Szerinte rendkívüli, hirtelen és előre nem látható áremelkedések esetén indokolt lehet a támogatás, különösen akkor, ha széles társadalmi csoportok kerülnek kezelhetetlen helyzetbe, vagy a folyamat veszélyezteti a gazdasági és társadalmi stabilitást. Szerinte a mostani üzemanyagár emelkedés azonban ezeknek a feltételeknek nem felel meg.

 

 
Címlapkép: Getty Images
#utazás #autó #NAV #kormány #dízel #támogatás #állami támogatás #jövedéki adó #országgyűlés #üzemanyagárak #dohánytermékek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:03
15:44
15:34
15:29
15:13
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 15.
Váratlan nyugdíjkorhatár-csökkentés jöhet Magyarországon? Ez mindent átírna, százezernyi idős magyarnak lenne megváltás
2026. szeptember 14.
Milliós számlát kaphat, aki így utazik ősszel külföldre: rengeteg magyar sétál önként a méregdrága csapdába
2026. szeptember 15.
Megkongatták a vészharangot: hiába a növekedés, vészjósló jövő várhat a magyar gazdaságra
2026. szeptember 15.
Itt az Országgyűlés döntése: ennyivel fog drágulni a cigaretta és a többi dohánytermék november 1-től
2026. szeptember 15.
Megszólalt a Magyar Bankszövetség az Otthon Start sorsáról: komoly változások jöhetnek a 3%-os hitelnél?
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 15. kedd
Enikő, Melitta
38. hét
Szeptember 15.
A demokrácia nemzetközi napja
Szeptember 15.
Nemzetközi prosztata nap
Szeptember 15.
A mozdonyvezetők napja
Szeptember 15.
Limfóma világnap
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Hidegfront tarolja le Magyarországot: itt lesz a legerősebb a betörés
2
2 hete
A Malév óta nem történt ilyen a budapesti reptéren: közvetlen álomjárat repíti a magyarokat a paradicsomba
3
2 hete
Magyar turistaként milliomosnak érezheted magad ebben az országban: olcsó az étkezés, a benzin, a buszjegy
4
2 hete
Erős viharlökésekkel, zivatarokkal fordul rá az időjárás az őszre: ezeken a helyeken romlik el pillanatok alatt az idő
5
4 napja
Tényleg jobban megéri, mint a repülés? Fillérekből is megúszható a külföldi utazás, ha ismered ezt a trükköt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fizetendő adó
a számított adó csökkentve az adóvisszatartás formájában igénybe vehető adókedvezménnyel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 15. 15:34
Itt az Országgyűlés döntése: ennyivel fog drágulni a cigaretta és a többi dohánytermék november 1-től
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 15. 14:29
Egy vagyont bukhatnak a külföldre utazó magyarok: ezen az apró gombnyomáson rengeteg pénz úszhat el
Agrárszektor  |  2026. szeptember 15. 15:26
Lecsapott a Nébih a magyar húsüzemre: brutális, mit találtak