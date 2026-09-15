Hivatalos, jön a dízeltámogatás: elfogadta a szükséges módosítást az Országgyűlés

Döntött az Országgyűlés az üzemanyagárak emelkedése miatt járó támogatásról. A 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek októbertől havi 5 ezer forintot kaphatnak, decemberig összesen 20 ezer forint járhat. A pénzt nem kell külön igényelni, a NAV adatbázisában szereplő bankszámlára automatikusan utalják, ennek hiányában postán érkezik.

Az Országgyűlés kedden 123 igen, 32 nem és 9 tartózkodó szavazattal elfogadta az üzemanyagárak emelkedésére tekintettel nyújtott támogatásokról szóló kormányzati előterjesztést. A szabályozás alapján a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek októbertől havi 5 ezer forintos támogatást kapnak, vagyis az év végéig összesen 20 ezer forinttal számolhatnak. A támogatást nem kell külön kérvényezni.

Kármán András pénzügyminiszter a parlamenti vitában elmondta, hogy az első havi összeget októberben kapják meg az érintettek. Akinek a bankszámlaszáma szerepel a NAV adatbázisában, annak erre a számlára utalják a támogatást. Akinek nincs ilyen adat a nyilvántartásban, annak postai úton küldik ki a pénzt.

Azok sem maradnak ki a támogatásból, akik 2026. január 1-je után vásárolták meg az autójukat, náluk azonban az összeg néhány héttel később érkezhet. A támogatás az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is kiterjedhet, amennyiben a dízelautó magánszemély nevén van.

Nem minden dízelautó után jár pénz

A támogatás egyik legfontosabb feltétele, hogy az autó teljesítménye ne haladja meg a 150 lóerőt. A pénzügyminiszter szerint erre azért van szükség, hogy elsősorban a kis és közepes teljesítményű járművek tulajdonosait tudják támogatni. Ez azt jelenti, hogy a nagyobb teljesítményű dízelautók tulajdonosai nem számíthatnak a havi 5 ezer forintos összegre.

A dízelautósok számára a legfontosabb gyakorlati információ, hogy az első 5000 forintos havi támogatás októberben érkezik, és az érintetteknek ehhez nem kell külön kérelmet benyújtaniuk. Aki decemberig végig jogosult marad, az összesen 20 ezer forint támogatást kaphat.

Zsiday szerint különösen problémás a támogatás

A kormány döntését ugyanakkor élesen bírálta Zsiday Viktor közgazdász és befektetési szakember. Szerinte a havi 5000 forintos dízeltámogatás valójában azt jelenti, hogy a támogatás költségét azok is viselik, akik nem részesülnek belőle. Zsiday úgy fogalmazott, hogy az intézkedés tartalmilag „a gyalogosok, biciklisek, tömegközlekedők, benzinautósok megadóztatása”, mivel az állami támogatások fedezetét végső soron az adófizetők biztosítják.

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A közgazdász szerint különösen problémás, hogy az autótulajdonosok átlagosan jobb anyagi helyzetben vannak azoknál, akiknek nincs autójuk, így szerinte a konstrukció a szegényebb társadalmi csoportoktól csoportosíthat át pénzt a tehetősebbek felé. Úgy látja, hogy a jelenlegi üzemanyagár emelkedés nem olyan mértékű és természetű, amely indokolná ezt az állami beavatkozást.

Zsiday ugyanakkor nem általánosságban ellenzte az állami beavatkozást. Szerinte rendkívüli, hirtelen és előre nem látható áremelkedések esetén indokolt lehet a támogatás, különösen akkor, ha széles társadalmi csoportok kerülnek kezelhetetlen helyzetbe, vagy a folyamat veszélyezteti a gazdasági és társadalmi stabilitást. Szerinte a mostani üzemanyagár emelkedés azonban ezeknek a feltételeknek nem felel meg.