Kész, ennyi volt a türelmi idő: mélyen a zsebébe nyúlhat, aki így teszi le a Mol Bubit

Mától több mint négyszáz Mobi-ponttal bővült a Mol Bubi hálózata Budapesten, aminek köszönhetően a korábbinál sokkal sűrűbben, akár 100-150 méterenként vehetők fel és adhatók le a közbringák. A BKK ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy lejárt a türelmi idő, így mostantól pótdíjat kell fizetnie annak, aki szabálytalanul parkolja le a kerékpárt.

A Budapesti Közlekedési Központ a terveknek megfelelően megkezdte a Mobi-pontok bevonását a közbringarendszerbe. A fejlesztésnek köszönhetően a rövid városi utazások jóval kényelmesebbé válnak, hiszen a sűrűbb hálózatnak köszönhetően a korábbi 300-400 méteres állomástávolság jelentősen lecsökkent.

Az állomásokat az utcákon zöld, kör alakú táblák és zöld útburkolati festés jelzik. Fontos szabály ugyanakkor, hogy a kerékpárokat csak azokon a pontokon szabad letenni, amelyek a Mol Bubi alkalmazás térképén is szerepelnek. A BKK arra kéri a felhasználókat, hogy az utazás befejezése előtt az applikációban a Bubi-logóra kattintva mindig ellenőrizzék, hogy az adott Mobi-pont része-e a hálózatnak.

Az augusztus elején megújult rendszer indulásakor fennakadásokat okozott, hogy sokan nem a kijelölt helyeken hagyták a bicikliket. A BKK a kezdeti időszakban még nem szankcionálta a szabálytalan lezárásokat, ez a türelmi idő azonban most véget ért. Aki nem a hivatalos térképen jelölt helyen adja le a közbringát, vagy elmulasztja azt fizikailag lelakatolni, pótdíjra számíthat.

A rendszer fejlesztése a használati adatok és az önkormányzati egyeztetések alapján a jövőben is folytatódik. A tervek szerint idén ősszel újabb négyszáz Mobi-pontot kapcsolnak be a szolgáltatásba, így 2027 elejére már több mint 1100 helyszínen lehet majd közbringát bérelni a fővárosban - áll a BKK közleményében.

Címlapkép: MTI/Kovács Márton