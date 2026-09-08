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Ennyi volt a legkedveltebb vidéki vendégházaknak is? Drámai a zuhanás: ez már sok szálláshely végét jelentheti
Utazás

Ennyi volt a legkedveltebb vidéki vendégházaknak is? Drámai a zuhanás: ez már sok szálláshely végét jelentheti

Gosztola Judit
2026. szeptember 8. 10:02

A KSH friss júliusi adatai komoly törésvonalra mutatnak: miközben a szállodák tovább erősödnek, a magán- és vidéki szálláshelyek látványosan visszaesnek, és egyre nagyobb terhekkel küzdenek. Megnéztük, hogyan rajzolódik ki ez a kettészakadt turizmus a számokban.

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A KSH friss, júliusi gyorstájékoztatója és a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének elnökével, Frankó Pállal készült interjúnk ugyanarra a törésvonalra mutat rá: a magyar turizmusban egyre mélyül a szakadék a szállodák és a kisebb, vidéki vagy magánszálláshelyek között. A statisztika és a szakmai kritika  ugyanazt írja le a jelenséget két oldalról: a piac és a szabályozás egyszerre tolja a rendszert a nagy szereplők felé, miközben a kisebb szolgáltatók egyre nehezebb helyzetbe kerülnek.

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2026 júliusában közel 2,5 millió vendég 6,7 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken. A vendégek száma 0,4%-kal csökkent, a vendégéjszakáké viszont 0,3%-kal nőtt. Ez azt jelenti, hogy kevesebb vendég jött, de tovább maradtak: a piac mélyült, nem szélesedett. Ez a trend önmagában is a szállodáknak kedvez, hiszen a hosszabb tartózkodások jellemzően a professzionális szolgáltatók felé terelik a keresletet.

A KSH adatai szerint a kereskedelmi szálláshelyek vendégszáma 3,9%-kal nőtt, a szállodákban pedig különösen erős volt a bővülés: a belföldi vendégek száma 5,8%-kal, a külföldieké 6,4%-kal emelkedett. Ezzel szemben a magán- és egyéb szálláshelyek vendégszáma 8,2%-kal esett vissza, a külföldi vendégek esetében pedig drámai, 17%-os zuhanás látszik.

Ez a különbség nem magyarázható pusztán piaci mozgásokkal. A Frankó‑interjúban elhangzottak alapján a kisebb szereplők szerint a szabályozási és adózási környezet is torzítja a versenyt. A turizmusfejlesztési hozzájárulás, a SZÉP‑kártya jutalékának emelése, az NTAK‑kötelezettségek és a szállodák kedvezményes áfakulcsa együtt olyan terhet jelentenek, amelyet a kisebb szolgáltatók sokkal nehezebben viselnek. Frankó Pál szerint a 4%-os hozzájárulás „ebben a formában már nincs szükség”, mert a bevételhez kötött teher különösen fájdalmas azoknak, akik kiegészítő tevékenységként, vidéki környezetben működtetnek szálláshelyet.

A KSH számai azt mutatják, hogy pont ott jelentkezik visszaesés, ahol a terhek a legnagyobbak: a magánszállásoknál. A statisztika és a szakmai kritika így egymást erősíti: a piac átrendeződése nem véletlen, hanem a szabályozási környezet következménye is.

A térségi adatok tovább árnyalják a képet. A belföldi vendégek száma Bük–Sárvár térségében 9,3%-kal nőtt, a Balatonnál 1,8%-kal emelkedett, miközben Szegeden és térségében 3,3%-kal csökkent. A külföldi vendégek esetében még nagyobbak a különbségek: Budapest környékén 12%-os növekedés látszik, Szegeden viszont 18%-os visszaesés. A Balaton külföldi vendégszáma 5,2%-kal csökkent, Budapesté 3%-kal.

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Ez a szélsőséges szóródás pontosan azt támasztja alá, amit a vidéki szolgáltatók évek óta mondanak: a fejlesztéspolitika Budapest‑ és térségközpontú, a kiemelt turisztikai térségek rendszere pedig sok települést hagy magára. A 3115 magyar településből mindössze 596 tartozik kiemelt térségbe, vagyis az ország 81%-a kívül esik a fókuszon. A KSH adatai alapján ezek a „fehér foltok” teljesítik a leggyengébben.

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A magyar turizmusirányítás az elmúlt másfél évtizedben folyamatos átszervezések, centralizáció és stratégiai törések között működött, miközben a vidéki térségek lemaradtak.

A bevételi adatok ugyanakkor azt mutatják, hogy a turizmus pénzügyileg erős: a szálláshelyek bruttó árbevétele 148,1 milliárd forint volt, ami 5,8%-os növekedés. A kérdés az, hogy ebből ki részesül. A statisztika szerint elsősorban a szállodák, miközben a kisebb szereplők egyre nagyobb terheket viselnek.

A Frankó‑interjúban elhangzottak alapján a vidéki szolgáltatók nem különleges előnyöket kérnek, hanem azonos startvonalat: átlátható közteherviselést, arányos szabályozást, valódi szakmai egyeztetést és olyan fejlesztéspolitikát, amely nem hagyja magára a vidéki térségeket. A KSH adatai pedig azt mutatják, hogy ennek hiánya már mérhető piaci következmény.

A magyar turizmus sokszínűsége akkor maradhat fenn, ha a szabályozás nem egyik oldalnak kedvez, hanem kiegyensúlyozott versenyfeltételeket teremt. A júliusi számok és a szakmai visszajelzések alapján ennek most van a legnagyobb tétje.

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Címlapkép: Getty Images
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