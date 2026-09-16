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Történelmi döntés született Budapesten: hatalmas pofont kaptak az angolok, erre senki sem számított
A döntést a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (World Athletics) budapesti tanácsülésén hozták meg - számolt be a BBC Sport.
London alulmaradt Nairobival szemben a 2029-es atlétikai világbajnokság rendezési jogáért vívott küzdelemben, így a sportág történetében először adhat otthont afrikai város a világeseménynek - ezt Budapesten jelentették be.
Sebastian Coe, a World Athletics elnöke szerint Nairobi "meggyőző és megindító pályázattal" állt elő. A szervezeti vezető hangsúlyozta, hogy a 2029-es és a 2031-es világbajnokságra benyújtott mind a négy pályázat kiemelkedő színvonalú volt, így nem hoztak könnyen döntést. A 2031-es rendezési jogot München nyerte el, míg a 2029-es vb-ért folytatott küzdelemben Nairobi mögött London mellett Róma is alulmaradt.
A brit pályázat a West Ham United otthonául szolgáló London Stadiont jelölte meg helyszínként, amely a 2012-es nyári olimpiának és a 2017-es atlétikai világbajnokságnak is otthont adott. A pályázatot az Athletic Ventures konzorcium irányította, amelyben a UK Athletics, a London Marathon Events és a Great Run Company működött közre. A brit kormány 45 millió fontnyi közpénzzel támogatta a projektet.
Dan Roan, a BBC sportrovat-vezetője szerint London esélyeit több tényező is rontotta. Sokáig bizonytalan volt például, hogy a West Ham United hozzájárul-e a stadion használatához, ez a kérdés ugyanis mindössze egy hónappal a benyújtási határidő előtt rendeződött. Emellett az augusztusi birminghami atlétikai Európa-bajnokságon a 23 ezer férőhelyes Alexander Stadionban közel tízezer szék üresen maradt, amit sokan a túlzottan magas jegyáraknak tulajdonítottak.
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Nairobi már a 2025-ös világbajnokságra is pályázott, ám azt a rendezési jogot Tokió nyerte el. A kenyai főváros Kasarani Stadionját a 2027-es Afrikai Nemzetek Kupájára újítják fel, ami jelentősen növelte a mostani pályázat hitelességét. Kenya a 2025-ös tokiói világbajnokságon hét aranyéremmel a második helyen zárt az éremtáblázaton. A rendezési jog elnyerése történelmi jelentőségű, ugyanakkor a kenyai atlétikát sújtó doppingbotrányok némi árnyékot vetnek a döntésre.
A brit sportirányítás számára a kudarc érzékeny veszteség, különösen annak fényében, hogy a kormány egy esetleges 2040-es olimpiai pályázat előkészítésén is gondolkodik. Nagy-Britannia ugyanakkor 2027-ben a Tour de France rajtjának, 2028-ban pedig a férfi labdarúgó-Európa-bajnokságnak ad otthont, emellett pályázik a 2035-ös női labdarúgó-világbajnokság rendezésére is.
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