Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 17.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. szeptember 17.

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Befektetés, tőzsde

Skandináv lottó A sorsolás dátuma: 2026. szeptember 16.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 38. héten emelkedő számsorrendben a következők:

2, 9, 10, 19, 22, 30, 33

Ezen a héten 1 telitalálat volt.

7-es találat: 1 db

6-os találat: 74 db

5-ös találat: 3288 db

4-es találat: 45521 db



OTP: 47130 Ft

MOL: 5240 Ft

RICHTER: 12600 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.09.18: Többnyire közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, és elszórtan várható zápor, zivatar. Az északnyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 28 fok között alakul, északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk egyre melegebbre.

2026.09.19: Erőteljes gomolyfelhő-képződésre lehet számítani, amelyből elszórtan alakul ki zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a hajnali 10, 16 fokról délutánra 22, 28 fok közé emelkedik.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.09.17. csütörtök éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A magasban zajló melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálók melegfronti hatásokat érzékelhetnek. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2026.09.16)

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