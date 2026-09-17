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Ismét a lengyel határ közelében csapott le egy drón: rendkívüli figyelmeztetést adtak ki
A Nyugat-Ukrajna elleni csütörtöki orosz csapások során ismét légitámadás ért egy, a lengyel határhoz közeli ukrán célpontot - jelentette ki Donald Tusk lengyel kormányfő csütörtökön Varsóban, Christian Stocker osztrák kancellárral közösen tartott sajtókonferenciáján.
Újabb orosz támadás történt a lengyel határ közvetlen közelében. Donald Tusk lengyel miniszterelnök közlése szerint a Dorohusk–Jahodin határátkelő közelében feltehetően egy benzinkutat ért találat, amelyet nagy erejű robbanás követett.
Cezary Tomczyk lengyel nemzetvédelmi miniszterhelyettes tájékoztatása szerint valószínűleg egy sugárhajtású drón csapódott be vagy zuhant le Ukrajna területén, mintegy négy kilométerre a lengyel határtól. Lengyel légtérsértés nem történt.
Az incidens miatt a lengyel légierő vadászgépeket riasztott. A művelet idejére átmenetileg felfüggesztették a forgalmat a lublini és a rzeszówi repülőtéren, a hatóságok pedig légitámadás veszélyére figyelmeztették a kelet- és délkelet-lengyelországi térség több járásának lakosságát. A térségben riasztószirénák is megszólaltak.
Nem ez volt az első, lengyel területekhez közeli támadás az elmúlt napokban. A hétvégén orosz drón csapott le egy vonatra a Jahodin állomás közelében, egy másik támadás pedig egy járművet ért kevesebb mint egy kilométerre a lengyel határtól.
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Tusk szerint a háború egyre közvetlenebb biztonsági kockázatot jelent Lengyelország számára. A miniszterelnök hírszerzési információkra hivatkozva arról beszélt, hogy Oroszország drónokkal és rakétákkal végrehajtott „hibrid” támadásokat tervezhet az Ukrajnát támogató országok, köztük Lengyelország ellen. A kormányfő szerint fennáll annak kockázata is, hogy légi eszközök jutnak be a NATO keleti szárnyán fekvő országok területére. Tusk csütörtök este Ukrajnába utazik, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel egyebek mellett a légvédelmi együttműködés lehetőségeiről tárgyal.
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