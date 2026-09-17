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Világ

Ismét a lengyel határ közelében csapott le egy drón: rendkívüli figyelmeztetést adtak ki

Pénzcentrum/MTI
2026. szeptember 17. 19:43

A Nyugat-Ukrajna elleni csütörtöki orosz csapások során ismét légitámadás ért egy, a lengyel határhoz közeli ukrán célpontot - jelentette ki Donald Tusk lengyel kormányfő csütörtökön Varsóban, Christian Stocker osztrák kancellárral közösen tartott sajtókonferenciáján.

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Újabb orosz támadás történt a lengyel határ közvetlen közelében. Donald Tusk lengyel miniszterelnök közlése szerint a Dorohusk–Jahodin határátkelő közelében feltehetően egy benzinkutat ért találat, amelyet nagy erejű robbanás követett.

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Cezary Tomczyk lengyel nemzetvédelmi miniszterhelyettes tájékoztatása szerint valószínűleg egy sugárhajtású drón csapódott be vagy zuhant le Ukrajna területén, mintegy négy kilométerre a lengyel határtól. Lengyel légtérsértés nem történt.

Az incidens miatt a lengyel légierő vadászgépeket riasztott. A művelet idejére átmenetileg felfüggesztették a forgalmat a lublini és a rzeszówi repülőtéren, a hatóságok pedig légitámadás veszélyére figyelmeztették a kelet- és délkelet-lengyelországi térség több járásának lakosságát. A térségben riasztószirénák is megszólaltak.

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Nem ez volt az első, lengyel területekhez közeli támadás az elmúlt napokban. A hétvégén orosz drón csapott le egy vonatra a Jahodin állomás közelében, egy másik támadás pedig egy járművet ért kevesebb mint egy kilométerre a lengyel határtól.

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Tusk szerint a háború egyre közvetlenebb biztonsági kockázatot jelent Lengyelország számára. A miniszterelnök hírszerzési információkra hivatkozva arról beszélt, hogy Oroszország drónokkal és rakétákkal végrehajtott „hibrid” támadásokat tervezhet az Ukrajnát támogató országok, köztük Lengyelország ellen. A kormányfő szerint fennáll annak kockázata is, hogy légi eszközök jutnak be a NATO keleti szárnyán fekvő országok területére. Tusk csütörtök este Ukrajnába utazik, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel egyebek mellett a légvédelmi együttműködés lehetőségeiről tárgyal.
 
Címlapkép: Getty Images
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