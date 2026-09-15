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Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 15.)
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Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 15.)

Pénzcentrum
2026. szeptember 15. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. szeptember 15.

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Befektetés, tőzsde

OTP: 46450 Ft
MOL: 5365 Ft
RICHTER: 12560 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.09.16: A pára és ködfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. A déli szél időnként megélénkül. Hajnalban 8, 15, délután 22, 27 fok valószínű.

2026.09.17: A Dunántúlra és az északi megyék fölé szakadozott felhőzet érkezik, másutt derült vagy gyengén felhős, napos idő valószínű. Helyenként fordulhat elő eső, zápor. A délnyugati szél a Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17, a csúcsérték 19 és 29 fok között alakul, északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kedvezően alakul. (2026.09.15. kedd éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Gyengülő frontrendszer érkezik, a meleg- és a hidegfrontra érzékenyek körében egyaránt előfordulhatnak panaszok: fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás. (2026.09.14)

Akciók

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