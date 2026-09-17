Luxusnyaralás vagy pénzégetés? Egyszerű ember el sem juthat a világ legdrágább úticéljaira: itt a friss toplista

Grönland lett 2026 legdrágább úti célja, de a Squaremouth rangsora szerint a luxus nem csak a távoli szigeteken kerül sokba. A lista élén sarkvidéki expedíciós helyszínek, karibi paradicsomok, csendes-óceáni álomszigetek és afrikai szafariországok állnak. Megnéztük, Budapestről nagyjából mennyibe kerül eljutni ezekre a helyekre, és miért szökhet könnyen milliós nagyságrendűre egy ilyen utazás végösszege.

Grönland lett 2026 legdrágább úti célja a Squaremouth friss rangsora szerint, de a listán szereplő többi helyszínre sem lehet olcsó kiruccanásként tekinteni.

A világ legdrágább nyaralóhelyei között karibi luxusszigetek, távoli csendes-óceáni paradicsomok, afrikai szafariországok és sarkvidéki expedíciós célpontok is szerepelnek. Megnéztük, nagyjából mennyibe kerül Budapestről eljutni ezekre a helyekre, és azt is, miért kerülhet ilyen sokba egy-egy utazás.

Grönland: a világ legdrágább úti célja

A lista élén tehát Grönland áll, ahová Budapestről jellemzően Koppenhágán keresztül lehet eljutni. A Nuuk vagy Ilulissat környékére szóló repülőjegyek ára nagyjából 330 ezer forinttól indul retúr, de ez csak az utazás egyik része: a belső grönlandi repülések, hajós transzferek és helyi közlekedési költségek gyorsan megemelhetik a végösszeget.

Grönland a világ legnagyobb szigete, jégmezőkkel, fjordokkal, inuit kultúrával és egészen különleges arktikus tájakkal. Azért ennyire drága, mert kevés a járat, korlátozott a szálláskapacitás, szinte mindent importálni kell, és sok település között nem közúton, hanem repülővel vagy hajóval lehet közlekedni. Az Air Greenland Koppenhága–Nuuk útvonala önmagában is jelentős tétel: az egyirányú jegy nagyjából 2395 dán koronától, vagyis körülbelül 117 ezer forinttól indul.

Brit Virgin-szigetek: karibi luxus több átszállással

A második helyen a Brit Virgin-szigetek szerepelnek. Budapestről Tortolára, illetve a Beef Island repülőtérre általában több átszállással lehet eljutni. Az egyirányú jegyek ára körülbelül 224 ezer forinttól kezdődik, retúrban pedig reálisan 450 ezer forint feletti összeggel érdemes számolni.

A Brit Virgin-szigetek a Karib-tenger egyik legismertebb exkluzív vitorlás- és luxusnyaralóhelye, apró szigetekkel, kristálytiszta öblökkel és prémium üdülőhelyekkel. A magas árakat a kis piac, a drága szállodák, a jachtos turizmus és a korlátozott légikapacitás magyarázza. Európából kevés az egyszerű kapcsolat, ezért már maga az odajutás is költséges és időigényes.

EZ IS ÉRDEKELHET Nem hiszed el: itt nyaralnak a magyar szupergazdagok 2024-ben, 5 millió/fő A turizmus és azon belül is a luxus utazások az egyik leggyorsabban növekvő szegmens ma a világon, globális piacának méretét 2023-ban 1,38 billió dollárra becsülték.

Francia Polinézia: álomnyaralás a világ túlsó felén

A harmadik helyezett Francia Polinézia, amely Tahitivel, Bora Borával és további csendes-óceáni szigeteivel régóta a luxusutazások egyik szimbóluma. Budapestről Papeetébe a retúr repülőjegyek ára jellemzően 570–615 ezer forinttól indul.

Francia Polinézia a világ egyik legtávolabbi nyaralóhelye Európából, ezért az utazás hosszú, összetett és drága. A magas árakat nemcsak a repülőjegyek okozzák: a luxusresortok, a víz fölé épített villák, valamint a szigetek közötti repülések és hajós transzferek is jelentősen növelik a költségeket.

Antarktisz: nem ország, hanem expedíció

A negyedik helyen szereplő Antarktisz külön kategória, hiszen nem ország, hanem a Föld legelszigeteltebb kontinense. A legtöbb turista Ushuaián, Argentína déli városán keresztül jut el oda. A Budapest–Ushuaia repülőjegy ára nagyjából 380–635 ezer forint között mozoghat, ehhez azonban hozzá kell adni az antarktiszi expedíciós hajóút árát is, amely jellemzően 1,9–6,3 millió forint felett kezdődik.

Az Antarktisz drágaságát a rövid utazási szezon, a speciális expedíciós hajók, a szigorú biztonsági és környezetvédelmi szabályok, valamint a magas logisztikai költségek magyarázzák. Ide nem klasszikus nyaralásra, hanem szervezett, sokszor többhetes expedícióra lehet menni, ami önmagában luxuskategóriás utazássá teszi.

Maldív-szigetek: a repülőjegy még csak a kezdet

Az ötödik helyen a Maldív-szigetek állnak. Budapestről Maléba a retúr repülőjegyek ára viszonylag kedvezőnek számít a lista többi távoli célpontjához képest: körülbelül 253–286 ezer forinttól már lehet találni jegyeket.

A Maldív-szigetek Indiai-óceáni atollországa, amelyet víz fölötti villái, türkiz lagúnái és privát szigetresortjai tettek világhírűvé. Bár maga a repülőút nem feltétlenül a legdrágább, a helyszíni költségek könnyen elszállhatnak. A privát szigetek, a hidroplános vagy speedboatos transzferek, az importált élelmiszerek és a magas színvonalú resortok miatt a végösszeg akár milliós nagyságrendű is lehet.

Svájc: közel van, mégis luxusáras

A hatodik helyen Svájc szerepel, amely kilóg a listából abból a szempontból, hogy Budapestről könnyen és viszonylag olcsón megközelíthető. Zürichbe már nagyjából 59 ezer forinttól lehet repülőjegyet találni.

Svájc alpesi tájaival, tavaival, rendezett városaival és kiemelkedő infrastruktúrájával Európa egyik legkényelmesebb úti célja. Itt azonban nem az odajutás kerül sokba, hanem maga az ott-tartózkodás. A magas bérek, az erős svájci frank, a drága szállodák, éttermek és közlekedési szolgáltatások miatt Svájc akkor is költséges úti cél, ha a repülőjegy nem számít luxustételnek.

Zimbabwe: szafari és Viktória-vízesés prémiumáron

A hetedik helyen Zimbabwe áll, ahová Budapestről Hararéba vagy a Viktória-vízesés környékére lehet repülni. A retúrjegyek ára általában 343–350 ezer forinttól indul, de egyirányú jegyeket már nagyjából 224 ezer forint körül is lehet találni.

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Zimbabwe legismertebb látványossága a Viktória-vízesés, emellett a nemzeti parkok és szafarik miatt is népszerű. Az országban a mindennapi városi költségek nem feltétlenül extrém magasak, de a prémium szafarik, a lodge-szállások, a vízesés környéki exkluzív hotelek és a több átszállásos repülőút jelentősen megemelik az utazás árát.

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Turks- és Caicos-szigetek: karibi nyugalom amerikai árakon

A nyolcadik helyen a Turks- és Caicos-szigetek találhatók. Budapestről Providencialesre a retúr repülőjegyek ára nagyjából 345–394 ezer forinttól indul.

A brit tengerentúli terület a Karib-tenger egyik legszebb partszakaszairól, fehér homokos strandjairól és elegáns üdülőhelyeiről ismert. Az árakat az importfüggőség, a korlátozott kapacitás és az amerikai luxuspiacra szabott szolgáltatások hajtják fel. A hotelek és éttermek itt különösen drágák lehetnek.

Botswana: Afrika egyik legdrágább szafariországa

A kilencedik helyen holtversenyben szerepel Botswana. Budapestről Gaboronéba a retúrjegyek ára körülbelül 373 ezer forinttól indul, Maunba, vagyis az Okavango-delta egyik fő kapujába azonban gyakran drágább eljutni.

Botswana az Okavango-delta és a Chobe Nemzeti Park miatt Afrika egyik legkeresettebb szafariországa. A magas árakat a tudatosan prémiumra épített turizmus magyarázza: sok lodge kis létszámú, exkluzív élményt kínál, a privát rezervátumok és a belső kisrepülős transzferek pedig tovább növelik a költségeket.

Anguilla: apró karibi sziget, magas árakkal

Szintén a kilencedik helyen áll Anguilla, ahová Budapestről The Valley, vagyis az AXA repülőtér felé lehet utazni. A retúr repülőjegyek ára nagyjából 532 ezer forinttól kezdődik.

Anguilla egy apró, nyugodt karibi sziget, amely főleg elegáns strandjairól, luxusvilláiról és visszafogott, felső kategóriás turizmusáról ismert. Az odajutás azért drága, mert kevés a nagy kapacitású járat, sok utas közeli szigetekről komppal vagy kisgéppel érkezik, a szálláskínálat pedig erősen a prémium kategóriára épül.

Saint Lucia: vulkanikus táj, resortárak és hosszú út

A kilencedik helyen szerepel még Saint Lucia is. Budapestről a Hewanorra repülőtérre egyirányú jegyeket körülbelül 223 ezer forinttól lehet találni, retúrban azonban az árak aktuális keresések alapján akár 590 ezer forint körül is alakulhatnak. Saint Lucia vulkanikus karibi sziget, amelyet a Piton-hegyek, az esőerdők, a tengerparti resortok és a romantikus nászutas ajánlatok tettek híressé. Az utazás magas költségét a nagy távolság, a szezonális légikapacitás, a resortárak és az importált termékek magyarázzák.

A repülőjegy sokszor csak a teljes költség kisebb része

A lista jól mutatja, hogy a világ legdrágább úti céljai többnyire három kategóriába tartoznak: elszigetelt szigetek, sarkvidéki expedíciós célpontok és prémium szafariországok. Grönland, Francia Polinézia, az Antarktisz és a Maldív-szigetek esetében a távolság, a nehéz logisztika és a korlátozott infrastruktúra a fő árfelhajtó tényező. Botswana, Zimbabwe vagy a karibi szigetek esetében pedig a luxuslodge-ok, villák, resortok és a kis kapacitás miatt kerül sokba az utazás.