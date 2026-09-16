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Elképesztő fordulat az időjárásban: 30 fokos hőséggel tér vissza a nyár, de veszélyt is hoz magával
Bár már szeptember közepe van, szerdán egy napra visszatér a nyárias időjárás. A napsütésé lesz a főszerep, a hőmérséklet akár a 30 fokot is elérheti, csapadékra pedig egyáltalán nem kell számítani. Az erősödő UV-sugárzás és a légköri hatások miatt azonban a frontérzékenyeknek érdemes óvatosnak lenniük
A naptár ellenére országszerte igazi strandidő várható a mai napon. A déli és délkeleti tájakon 29–30 Celsius-fokig melegszik a levegő, de máshol is kimondottan kellemes, 25–27 fokos csúcsértékekre lehet számítani. Napközben északon és északnyugaton csak kevés fátyolfelhő, keleten és északkeleten pedig némi gomolyfelhő jelenik meg az égen. Estére utóbbiak feloszlanak, miközben az északnyugati országrészben megnövekszik a felhőzet, esőre azonban sehol sem kell számítani.
A délies szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, az északnyugati határvidéken pedig időnként erős lökések is kísérhetik, késő délutánra és estére azonban mindenhol mérséklődik a légmozgás.
A zavartalan napsütés miatt a déli órákban az UV-sugárzás eléri a 4-es szintet, így a világosabb bőrűeknek már indokolt gondoskodniuk a megfelelő fényvédelemről, ha hosszabb időt töltenek a szabadban. A nyárias időjárás árnyoldala, hogy a frontérzékenyek szervezetét megviselheti a hirtelen változás, náluk gyakrabban jelentkezhet szédülés vagy általános rosszullét - írja a met.hu.
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