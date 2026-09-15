A változás hátterében a vevőkör átalakulása áll.
Nagyon vigyázz, ha kedd reggel autóba ülsz: veszélyes jelenségre figyelmeztetnek
Kellemes, késő nyárias idő várható kedden, a hőmérséklet több helyen ismét 25 fok közelébe emelkedik. A reggel ugyan még hűvös lesz, napközben azonban egyre több helyen kisüt a nap.
Kedden 8 és 15 fok közé hűlhet a levegő hajnalra, majd napközben 21 és 26 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. A keleti és déli országrészben lehet a melegebb idő, miközben a nyugati tájakon valamivel mérsékeltebb maradhat a felmelegedés.
A reggeli órákban a középső és déli területeken foltokban köd is kialakulhat, ezért az autósoknak érdemes óvatosabban közlekedniük. A ködfoltok napközben fokozatosan feloszlanak. A nap folyamán változóan alakulhat a felhőzet, de összességében kedvező időre van kilátás. Jelentős, országos csapadék nem valószínű, és a HungaroMet kedden nem jelez olyan időjárási jelenséget, amely miatt figyelmeztetést kellene kiadni.
Budapesten a HungaroMet előrejelzése szerint reggel 14 fok körül alakulhat a hőmérséklet, délután pedig 21 fok körüli maximum várható. A következő napokban sem érkezik komoly lehűlés. Szerdán 22 és 27, csütörtökön 19 és 29, pénteken pedig már 18 és 30 fok közötti maximumokra számíthatunk.
Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
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