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Most közölte a meteorológiai szolgálat: óriási időjárási anomália formálódik éppen, ez mindent felforgathat

Pénzcentrum
2026. szeptember 14. 15:03

Ritka meteorológiai jelenség formálódik a Földközi-tengeren, ahol egy ciklon az átlagosnál jóval melegebb tengervíz hatására akár trópusi viharrá, úgynevezett medikánná is erősödhet. Ezzel párhuzamosan a 2026-os atlanti hurrikánszezon történelmi rekordot döntött, ugyanis a mai napig, szeptember 14-ig egyetlen hurrikán sem alakult ki a régióban.

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A HungaroMet Zrt. tájékoztatása szerint a Líbiától északra és Máltától délkeletre mélyülő légörvénynek bőséges energiát biztosít a megszokottnál 3-4 fokkal melegebb tengervíz.

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A jelenlegi előrejelzések alapján van esély arra, hogy a ciklon középpontjában meleg mag jöjjön létre, amivel a rendszer földközi-tengeri trópusi ciklonná, azaz medikánná fejlődhet. Függetlenül attól, hogy eléri-e ezt a besorolást, a várhatóan Kréta felé mozgó légörvény a következő napokban jelentős mennyiségű csapadékot hoz a térségbe.

Miközben a Földközi-tengeren viharos az időjárás, az idei atlanti hurrikánszezon példátlanul eseménytelen. A műholdas megfigyelések 1966-os kezdete óta most fordult elő először, hogy egészen szeptember 14-ig egyetlen hurrikán sem alakult ki a teljes atlanti térségben.

A szokatlan csendesség hátterében az erős El Niño-jelenség áll. Ez olyan intenzív magaslati nyugatias áramlást, illetve nagy vertikális szélnyírást okoz a térségben, amely megakadályozza az erősebb trópusi viharok létrejöttét. A hurrikánok azonban nem tűntek el, csupán áthelyeződtek, hiszen az El Niño miatt megváltozott légköri feltételek jelenleg a Csendes-óceán keleti felén biztosítanak ideális körülményeket a kialakulásukhoz.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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