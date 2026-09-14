A hatóságok az intézkedés idejére lezárták a Sződliget utca érintett szakaszát.
Most közölte a meteorológiai szolgálat: óriási időjárási anomália formálódik éppen, ez mindent felforgathat
Ritka meteorológiai jelenség formálódik a Földközi-tengeren, ahol egy ciklon az átlagosnál jóval melegebb tengervíz hatására akár trópusi viharrá, úgynevezett medikánná is erősödhet. Ezzel párhuzamosan a 2026-os atlanti hurrikánszezon történelmi rekordot döntött, ugyanis a mai napig, szeptember 14-ig egyetlen hurrikán sem alakult ki a régióban.
A HungaroMet Zrt. tájékoztatása szerint a Líbiától északra és Máltától délkeletre mélyülő légörvénynek bőséges energiát biztosít a megszokottnál 3-4 fokkal melegebb tengervíz.
A jelenlegi előrejelzések alapján van esély arra, hogy a ciklon középpontjában meleg mag jöjjön létre, amivel a rendszer földközi-tengeri trópusi ciklonná, azaz medikánná fejlődhet. Függetlenül attól, hogy eléri-e ezt a besorolást, a várhatóan Kréta felé mozgó légörvény a következő napokban jelentős mennyiségű csapadékot hoz a térségbe.
Miközben a Földközi-tengeren viharos az időjárás, az idei atlanti hurrikánszezon példátlanul eseménytelen. A műholdas megfigyelések 1966-os kezdete óta most fordult elő először, hogy egészen szeptember 14-ig egyetlen hurrikán sem alakult ki a teljes atlanti térségben.
A szokatlan csendesség hátterében az erős El Niño-jelenség áll. Ez olyan intenzív magaslati nyugatias áramlást, illetve nagy vertikális szélnyírást okoz a térségben, amely megakadályozza az erősebb trópusi viharok létrejöttét. A hurrikánok azonban nem tűntek el, csupán áthelyeződtek, hiszen az El Niño miatt megváltozott légköri feltételek jelenleg a Csendes-óceán keleti felén biztosítanak ideális körülményeket a kialakulásukhoz.
A földmozgás epicentruma Sellyétől mintegy 18 kilométerre helyezkedett el.
Kettős front csap le Magyarországra: elképesztő, ami az időjárásban jön ma - ez sokakat megvisel majd
Egy gyengülő kettős front vonul át az országon, amely a hideg- és melegfrontra érzékenyeket egyaránt érinti.
A Pénzcentrum 2026. szeptember 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Milliós számlát kaphat, aki így utazik ősszel külföldre: rengeteg magyar sétál önként a méregdrága csapdába
Az őszi utazás ma már nem egyszerűen a nyári szezon lecsengése: sokan tudatosan időzítik erre az időszakra a mediterrán pihenést, a városlátogatást, a belföldi wellness-...
Húsz fok alá is csökkenhet a hőmérséklet, de 30 fokos csúcsérték is előfordulhat a jövő héten.
Felszállás előtt csaptak fel a lángok egy EasyJet gépén, miután egy utas powerbankja túlmelegedett a poggyásztartóban.
A Pénzcentrum 2026. szeptember 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Nagyon vigyázz, ha ezen a környéken autózol vasárnap: hatalmas razzia indul, keményen fizethet, aki hibázik
Fél napon át fokozott rendőri ellenőrzés lesz Dorog és környékén: a közlekedési szabálytalanságokra és a vagyon elleni bűncselekményekre is figyelnek.
A Pénzcentrum 2026. szeptember 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Váratlan fordulat a MÁV-nál: potom pénzért jöhetnek a modern csúcsmozdonyok, mégis megmenekült a milliárdos üzlet
Újraindultak a tárgyalások a MÁV és a Siemens között a korábban leállítottnak hitt Vectron-beszerzésről
Az angol kormány bejelentette, hogy a polgármesterek hamarosan turisztikai illetéket vethetnek ki az ott éjszakázó látogatókra.
Nagyot változik a budapesti közlekedés szombat délutántól: ha nem figyelsz, durva dugóba szaladhatsz bele
A Budapesti Fesztiválzenekar szombat esti, Hősök terén tartott ingyenes koncertje miatt jelentős forgalomkorlátozásokra és tömegközlekedési változásokra kell számítani a környéken.
Tényleg jobban megéri, mint a repülés? Fillérekből is megúszható a külföldi utazás, ha ismered ezt a trükköt
Új lendületet kaphat a London és a kontinens közötti vasúti verseny: több szereplő is készülne a Csatorna-alagútba.
Egy szakaszon csak pótlóbusszal lehet utazni a H9-es jelzésű HÉV-en, ez pedig egy héten át tart.
A forgalom bővülését a Balaton alacsony vízállása sem tudta visszavetni.
Sem védőoltást, sem védőfelszerelést nem kapott 15 olyan munkavállaló, akiket veszélyes területen dolgoztattak, egyikük meg is betegedett.
Átfogó vasúti és közlekedési reformot hirdetett meg Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, aminek keretében egy 3500 milliárd forintos fejlesztési program indul el.
A Pénzcentrum 2026. szeptember 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
-
Egy merész ötlettől a Vigadóig – 30 éves a KÖBE (x)
A Pesti Vigadóban ünnepelték a magyar biztosító három évtizedét.