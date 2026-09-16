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Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 16.)
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Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 16.)

Pénzcentrum
2026. szeptember 16. 07:45

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. szeptember 16., szerda.

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Országos középtávú előrejelzés

2026.09.17: Reggel északnyugaton erősen felhős vagy borult idő várható. Ez a felhőzet napközben szakadozva kelet, délkelet felé vonul, így zömmel közepesen vagy erősen felhős idő várható, de a Tiszántúlon többórás napsütés valószínű. Elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat, általában az ország északnyugati felén. Egy-egy zivatarra is van esély. A déli, délnyugati szél a Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, megélénkül, olykor meg is erősödik. A csúcsérték 18 és 30 fok között alakul, északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre.

2026.09.18: Közepesen vagy erősen felhős idő valószínű, de keleten akár hosszabb napos időszakokra is van esély. Összességében többfelé van esély esőre, záporra, főként az ország déli felén zivatarra is. A változó irányú szél általában mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 30 fok között alakul, északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség nagyrészt kedvezően alakul, de a délutáni, kora esti órákban egy-egy helyen az ózon koncentrációja az egészségügyi határérték közelébe emelkedhet. (2026.09.16. szerda éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatásra nem kell számítani. (2026.09.15)

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