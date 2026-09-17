Jön az őszi sztrájkhullám: itt várható sztrájk Olaszország, Anglia, Spanyolország, Németország, Belgium és más ország repterein

Az olaszországi közlekedési sztrájkok már eddig is számos fennakadást okoztak a légi, vasúti és városi közlekedésben, és a munkabeszüntetések a következő időszakban is tovább folytatódnak[1][2]. Az őszi időszakban emellett Európa más országaiban is számítani lehet sztrájkokra, amelyekre az utazóknak előre érdemes felkészülniük. Mutatjuk, hol zajlanak jelenleg sztrájkok, és várhatóan hol nehezítik a közlekedést a későbbiekben hasonló események Európaszerte.

Mind emlékszünk 2022 nyarára, amikor a folyamatos sztrájkok teljesen lebénították a légiközlekedést. A réptéri káosztól azóta is tartanak a turisták, bár a sztrájkhullámok szinte minden évben jelen vannak. Sztrájkok nehezítették 2023-ban és 2025-ben is a közlekedést, főként a nyári főszezonban, és jelenleg is több sztrájkra fel kell készülnie az utazóknak. A legjelentősebb ezek közül az olaszországi közlekedési sztrájk, de azon túl sok más helyen nehezítheti meg a közlekedést a dolgozói demonstárció.

Belgiumban jelenleg a légi közlekedést érinti folyamatban lévő munkabeszüntetés a Strike Tracker szerint: a skeyes légiforgalmi irányítói minden éjjel 22:00 és 08:00 között tartanak sztrájkot szeptember 16. és október 10. között, ami a Brüsszel South Charleroi (BSCA) repülőteret érinti.

Spanyolországban több elhúzódó, a repülőtereket érintő akció zajlik jelenleg is:

A Barcelona–El Prat repülőtéren a Groundforce földi kiszolgáló személyzete tart határozatlan idejű sztrájkot.

A Madrid-Barajas repülőtéren az automatizált csomagkezelő rendszer (SATE) karbantartói sztrájkolnak csütörtökönként, péntekenként és vasárnaponként.

A Saerco magánszolgáltató által üzemeltetett irányítótornyokban – például Jerez de la Frontera és A Coruña repülőterén – szintén határozatlan idejű sztrájk van érvényben.

Nagy-Britanniában jelenleg a London Gatwick repülőtéren van érvényben a mozgáskorlátozott utasokat segítő Wilson James dolgozók sztrájkbejelentése - viszont ezt átmenetileg felfüggesztették -, emellett egyes vasúti vonalakon vannak még aktív vagy szakaszos tiltakozások. A RMT szakszervezet több 24 órás sztrájkot jelentett be az Avanti West Coast Manchester Piccadilly állomáson dolgozó tagjai részvételével egy kolléga elbocsátása miatt. Két sztrájknap már lezajlott, a következőre október 10-én kerül sor. A brit közlekedési ágazatban a fennálló viták és bejelentések alapján várhatóan a jövőben is számítani lehet további sztrájkokra és fennakadásokra.

Várható-e újabb sztrájk Olaszország repterein?

Olaszországban az elkövetkező időszakra közel húsz újabb sztrájkot jelentettek be. Felsoroljuk előbb a nagyobb sztrájkokat, majd a kisebbeket, végül azokat, amiket lemondtak:

Országos ENAV légiforgalmi irányítói sztrájkot tartanak 2026. szeptember 30-án , szerdán 13:00 és 17:00 között, összesen négy órán át. A munkabeszüntetés a légi közlekedést, azon belül a légi navigációs szolgáltatásokat érinti, és országos, vagyis egész Olaszországra kiterjed. A sztrájkot az ENAV, az olasz légiforgalmi szolgáltató dolgozói tartják a Uiltrasporti szakszervezet szervezésében. A munkabeszüntetés a repülőgépek közlekedését érintheti.

ENAV , szerdán 13:00 és 17:00 között, összesen négy órán át. A munkabeszüntetés a légi közlekedést, azon belül a légi navigációs szolgáltatásokat érinti, és országos, vagyis egész Olaszországra kiterjed. A sztrájkot az ENAV, az olasz légiforgalmi szolgáltató dolgozói tartják a Uiltrasporti szakszervezet szervezésében. A munkabeszüntetés a repülőgépek közlekedését érintheti. Milánóban az ATM Group személyzete tart helyi tömegközlekedési sztrájkot 2026. október 9-én . A 24 órás munkabeszüntetés a helyi tömegközlekedést érinti, és a busz-, metró- és villamosközlekedésben okozhat fennakadásokat. A sztrájkot az AL-Cobas és a Confial szakszervezetek hirdették meg, és az ATM Group személyzetét érinti.

az ATM Group személyzete tart helyi tömegközlekedési sztrájkot . A 24 órás munkabeszüntetés a helyi tömegközlekedést érinti, és a busz-, metró- és villamosközlekedésben okozhat fennakadásokat. A sztrájkot az AL-Cobas és a Confial szakszervezetek hirdették meg, és az ATM Group személyzetét érinti. Országos sztrájkot tartanak az easyJet Airlines Limited olaszországi légiutaskísérői 2026. október 16-án , pénteken. A munkabeszüntetés éjféltől 23:59-ig, összesen 24 órán át tart. A sztrájk korábban október 15-re volt meghirdetve, de október 16-ra helyezték át. A munkabeszüntetés a légi közlekedést, illetve az easyJet légitársaság járatait érinti, országos szinten Olaszországban.

Airlines Limited olaszországi légiutaskísérői , pénteken. A munkabeszüntetés éjféltől 23:59-ig, összesen 24 órán át tart. A sztrájk korábban október 15-re volt meghirdetve, de október 16-ra helyezték át. A munkabeszüntetés a légi közlekedést, illetve az easyJet légitársaság járatait érinti, országos szinten Olaszországban. Ismét országos ENAV légiforgalmi irányítói sztrájkot tartanak 2026. november 6-án, pénteken 13:00 és 17:00 között, négy órán át. A munkabeszüntetés a légi közlekedést, azon belül a légiforgalmi irányítást érinti, országos szinten. A sztrájkban az ENAV személyzete vesz részt, és a repülőgépek közlekedésére lehet hatással.

Kisebb sztrájkok Olaszország más területein:

Firenze városában az Autolinee Toscane személyzete tart 24 órás buszsztrájkot 2026. szeptember 18-án . A munkabeszüntetés a helyi tömegközlekedést érinti Toszkánában, ezen belül Firenze városi központi zónáját, az úgynevezett „bacino urbano forte” területét. A sztrájkban az Autolinee Toscane dolgozói vesznek részt, és a buszközlekedést érintheti.

városában az Autolinee Toscane személyzete tart 24 órás buszsztrájkot . A munkabeszüntetés a helyi tömegközlekedést érinti Toszkánában, ezen belül Firenze városi központi zónáját, az úgynevezett „bacino urbano forte” területét. A sztrájkban az Autolinee Toscane dolgozói vesznek részt, és a buszközlekedést érintheti. Abruzzo régióban a TUA, vagyis a Trasporto Unico Abruzzese dolgozói tartanak sztrájkot 2026. szeptember 18-án , pénteken 9:00 és 13:00 között. A négyórás munkabeszüntetés a regionális tömegközlekedést érinti, ezen belül a vonat- és buszközlekedést.

régióban a TUA, vagyis a Trasporto Unico Abruzzese dolgozói tartanak sztrájkot , pénteken 9:00 és 13:00 között. A négyórás munkabeszüntetés a regionális tömegközlekedést érinti, ezen belül a vonat- és buszközlekedést. Genovában 2026. szeptember 19-én az AMT személyzete tart 24 órás sztrájkot. A munkabeszüntetés a helyi tömegközlekedést érinti Liguria régióban, Genova területén, és a buszközlekedésben okozhat fennakadásokat.

az AMT személyzete tart 24 órás sztrájkot. A munkabeszüntetés a helyi tömegközlekedést érinti Liguria régióban, Genova területén, és a buszközlekedésben okozhat fennakadásokat. Bolognában 2026. szeptember 21-én 9:01 és 17:00 között sztrájkolnak az RFI Bologna ONAE-ONI egységének üzemeltetési és adminisztratív dolgozói. A munkabeszüntetés a vasúti közlekedést érinti Emilia-Romagna régióban, Bolognában, és a vonatközlekedésre lehet hatással.

9:01 és 17:00 között sztrájkolnak az RFI Bologna ONAE-ONI egységének üzemeltetési és adminisztratív dolgozói. A munkabeszüntetés a vasúti közlekedést érinti Emilia-Romagna régióban, Bolognában, és a vonatközlekedésre lehet hatással. Emilia-Romagna régióban szintén 2026. szeptember 21-én, 9:01 és 17:00 között tartanak sztrájkot a Trenitalia Customer Operations részlegének dolgozói. A munkabeszüntetés a vasúti közlekedést érinti Bolognában, Reggio Emilia Storicában, Reggio Emilia AV Mediopadana állomáson és Riminiben. A sztrájkban a Trenitalia Customer Operations részlegének dolgozói vesznek részt, és a vonatközlekedést érintheti.

Róma tartományban, a Castelli Romani térségében 2026. szeptember 21-én 8:30 és 12:30 között tartanak sztrájkot az AGO Uno járművezetői és személyzete. A négyórás munkabeszüntetés a helyi tömegközlekedést, azon belül a buszközlekedést érinti Albano Laziale, Ariccia, Genzano di Roma és Lanuvio területén, Lazio régióban.

Umbria régióban 2026. szeptember 22-én 24 órás regionális buszsztrájkot tartanak a Busitalia Sita Nord személyzetének dolgozói. A munkabeszüntetés a regionális tömegközlekedést, ezen belül a buszközlekedést érinti.

24 órás regionális buszsztrájkot tartanak a Busitalia Sita Nord személyzetének dolgozói. A munkabeszüntetés a regionális tömegközlekedést, ezen belül a buszközlekedést érinti. Marche régióban 2026. szeptember 23-án a régió tömegközlekedési dolgozói tartanak 24 órás sztrájkot. A munkabeszüntetés a helyi tömegközlekedést érinti, és a buszközlekedésben okozhat fennakadásokat.

a régió tömegközlekedési dolgozói tartanak 24 órás sztrájkot. A munkabeszüntetés a helyi tömegközlekedést érinti, és a buszközlekedésben okozhat fennakadásokat. Nápolyban 2026. szeptember 28-án 8:00 és 12:00 között tartanak buszsztrájkot az Air Campania személyzetének dolgozói. A négyórás munkabeszüntetés a helyi tömegközlekedést érinti Campania régióban, és a buszközlekedést érintheti.

8:00 és 12:00 között tartanak buszsztrájkot az személyzetének dolgozói. A négyórás munkabeszüntetés a helyi tömegközlekedést érinti Campania régióban, és a buszközlekedést érintheti. Olaszországban 2026. október 2-án , pénteken a CSLE szakszervezet, a FI-SI részvételével országos általános sztrájkot tart . A munkabeszüntetés a köz- és magánszektort, valamint a helyi tömegközlekedést és a vasúti közlekedést érinti országos szinten. A vasúti közlekedést 11:00 és 14:00 között érinti a sztrájk, amelynek következtében a vonatközlekedésben is fennakadások lehetnek.

, pénteken . A munkabeszüntetés a köz- és magánszektort, valamint a helyi tömegközlekedést és a vasúti közlekedést érinti országos szinten. A vasúti közlekedést 11:00 és 14:00 között érinti a sztrájk, amelynek következtében a vonatközlekedésben is fennakadások lehetnek. Szicíliában 2026. október 8-án 24 órás sztrájkot tart az FS Security személyzete. A munkabeszüntetés a vasúti közlekedést érinti a régióban, és a vonatközlekedésben okozhat fennakadásokat.

2026. október 8-án 24 órás sztrájkot tart az FS Security személyzete. A munkabeszüntetés a vasúti közlekedést érinti a régióban, és a vonatközlekedésben okozhat fennakadásokat. Szintén Szicíliában, a DOIT Palermo területén 2026. október 12-én 21:01-kor kezdődik, és október 13-án 21:00-ig tart az RFI infrastruktúra személyzetének sztrájkja. A 24 órás munkabeszüntetés a vasúti közlekedést érinti, és az RFI infrastruktúrával foglalkozó dolgozóinak munkabeszüntetéséről van szó.

a DOIT Palermo területén 21:01-kor kezdődik, és október 13-án 21:00-ig tart az RFI infrastruktúra személyzetének sztrájkja. A 24 órás munkabeszüntetés a vasúti közlekedést érinti, és az RFI infrastruktúrával foglalkozó dolgozóinak munkabeszüntetéséről van szó. Foggia városában 2026. október 15-én 24 órás helyi tömegközlekedési sztrájkot tartanak az ATAF dolgozói. A munkabeszüntetést a FILT-CGIL szakszervezet szervezi, és a Puglia régióban található Foggia helyi buszközlekedését érinti.

városában 2026. október 15-én 24 órás helyi tömegközlekedési sztrájkot tartanak az ATAF dolgozói. A munkabeszüntetést a FILT-CGIL szakszervezet szervezi, és a Puglia régióban található Foggia helyi buszközlekedését érinti. Nápolyban 2026. október 16-án , pénteken az EAV vasúti részlegének személyzete tart sztrájkot a műszakok utolsó négy órájában. A munkabeszüntetés a helyi vasúti tömegközlekedést érinti, ezen belül a Circumvesuviana és a Cumana vasútvonalakat Campania régióban.

, pénteken az EAV vasúti részlegének személyzete tart sztrájkot a műszakok utolsó négy órájában. A munkabeszüntetés a helyi vasúti tömegközlekedést érinti, ezen belül a Circumvesuviana és a Cumana vasútvonalakat Campania régióban. A Bari repülőtéren 2026. november 6-án, pénteken 13:00 és 17:00 között tartanak négyórás sztrájkot az ENAV légiforgalmi irányítói. A munkabeszüntetés a légi közlekedést, azon belül a légiforgalmi irányítást érinti. A sztrájkban a Bari repülőtéren dolgozó ENAV-személyzet vesz részt, és a repülőgépek közlekedésére lehet hatással.

Lemondott, illetve törölt sztrájkok Olaszországban:

Az Olaszországban 2026. szeptember 25–26-ra meghirdetett országos, többágazati általános sztrájkot törölték, így ezt a munkabeszüntetést már nem kell figyelembe venni. A sztrájk eredetileg kritikus besorolású volt, és a többágazati közlekedést, illetve az országos általános munkabeszüntetést érintette volna. Országos szinten Olaszország egész területére kiterjedt volna, a szervező a CSLE szakszervezet volt a FISI részvételével, és a busz-, valamint egyéb közlekedési ágakat érintette volna.

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A 2026. október 16-ra eredetileg meghirdetett országos ENAV légiforgalmi irányítói sztrájkot szintén törölték, illetve lemondták. Az eredetileg nagyobb besorolású munkabeszüntetés 13:00 és 17:00 között, négy órán át tartott volna. A légi közlekedést, azon belül a légiforgalmi irányítást érintette volna országos szinten Olaszországban, a sztrájkban pedig az ENAV légiforgalmi irányítói és munkatársai vettek volna részt. A munkabeszüntetés a repülőgépek közlekedésére lett volna hatással.

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További sztrájok Európa területén ősszel

Norvégiában szeptember 18-án, pénteken 6 órától sztrájkba léphetnek a Vy vasúttársaság mozdonyvezetői, ha szeptember 17-én nem sikerül megállapodniuk a munkáltatóval. A Norsk Lokomotivførerforbund szakszervezet első körben 46 mozdonyvezetőt jelölt ki a munkabeszüntetésre: 24-et Hamarban, 15-öt Oslóban, kettőt a Flytoget repülőtéri gyorsvasútnál, egy-egy dolgozót pedig Bergenben, Mossban, Lillestrømban, Kongsvingerben és Skiben.

A sztrájk várhatóan leginkább a Drammen és Lillehammer közötti RE10-es vonalat érinti, ahol Eidsvoll és Lillehammer között kevés vagy egyetlen vonat sem közlekedhet. Emellett az Oslóból induló kelet-norvégiai járatokon is lehetnek törlések, és néhány Flytoget-járat is kieshet. A sztrájk azonban csak akkor kezdődik meg, ha addig az egyeztetések sikertelenek lesznek.

Franciaországban szeptember 24-én és 25-én sztrájkolhatnak az easyJet pilótái. A munkabeszüntetést eredetileg szeptember 13–14-re hirdették meg, de a pilóták szakszervezete, az SNPL az easyJet által kezdeményezett tárgyalások miatt elhalasztotta azt. Ha az új időpontban megtartják a sztrájkot, az easyJet franciaországi bázisairól, vagyis Párizs-Orly, Párizs-Charles de Gaulle, Lyon, Nizza, Nantes, Bordeaux és Toulouse repülőtereiről induló, illetve oda érkező járatok között is lehetnek törlések és átfoglalások.

A légitársaság várhatóan néhány nappal korábban értesíti az érintett utasokat. A konfliktus hátterében a pilóták szerint kiszámíthatatlan munkabeosztás áll: beszámolójuk szerint a menetrendeket hetente többször is módosíthatják, egyetlen munkanap előtt pedig akár tízszer is változhatnak. A pilóták ugyanazokat a feltételeket szeretnék, amelyeket a légiutas-kísérők augusztusi sztrájkja után kaptak: havonta öt olyan napot, amelyen nem módosíthatják a beosztásukat, valamint kompenzációt a két óránál nagyobb változtatásokért. A szakszervezet jelezte, hogy kész lefújni a sztrájkot, ha a tárgyalások eredményre vezetnek.

Németországban, Schleswig-Holstein tartományban szeptember 21-én, hétfőn egész napos figyelmeztető sztrájkot tartanak Kiel, Lübeck, Flensburg és Neumünster önkormányzati közlekedési vállalatainak buszvezetői. A munkabeszüntetés az üzemkezdetétől az üzemzárásig tart, és Lübeckben a Stadtwerke Lübeck Mobil által üzemeltetett kikötői kompok is leállnak.

A sztrájkot a ver.di Nord szakszervezet hirdette meg a mintegy 1800 dolgozót érintő bértárgyalások részeként, egy nappal a tárgyalások harmadik fordulója előtt. A szakszervezet 12 hónapra 6,5 százalékos béremelést, valamint évi 650 eurós juttatást követel tagjai számára. A mostani munkabeszüntetés az ugyanebben a vitában szeptember 8–9-én tartott kétnapos sztrájkot követi. A regionális busztársaságok és a vasúti szolgáltatások nem érintettek, az Autokraft és az LVG járatai a tervek szerint menetrend szerint közlekednek.