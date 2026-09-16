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Közelkép egy országúti kerékpárosról, aki a naplemente felé halad.
Utazás

Potom pénzért utazhatjuk be az országot ezen a napon: 999 forintért mérik az új napijegyet

Pénzcentrum
2026. szeptember 16. 17:28

Az Európai Mobilitási Héten díjmentesen lesznek szállíthatók a kerékpárok a helyközi vonatokon, míg szeptember 22-én, az Autómentes Napon 999 forintos Autómentes napijeggyel korlátlanul lehet majd utazni.

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Az Európai Mobilitási Hét célja, hogy évről évre a közösségi közlekedés használatára ösztönözzék a szakemberek a lakosságot. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium által alapított Országos Közlekedési Központ idén elrendelte, hogy szeptember 16. és 22. között díjmentesen lehessen kerékpárt szállítani a helyközi közösségi közlekedésben elérhető vonatokon. Az ingyenes kerékpár-helyjegyet ugyanakkor továbbra is meg kell váltani.

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Szeptember 22-én, az Autómentes Napon 999 forintos „Autómentes napijegy” lesz váltható, amely a helyközi közösségi közlekedésben, a Magyarország24 napijeggyel azonos területi érvényességgel biztosít korlátlan utazási lehetőséget ezen a napon.

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A napijegy valamennyi értékesítési csatornán azonos áron lesz elérhető. Az utazáshoz szükséges esetleges felárakat – a többi között a helyjegyet vagy kerékpár-helyjegyet – az Autómentes napijegy mellett kell megváltani.

Az intézkedés célja, hogy az Autómentes Napon kedvező árú és egyszerűen igénybe vehető közlekedési alternatívát kínáljunk az autózás helyett. A kedvezményes napijegy és a díjmentes kerékpárszállítás egyszerre teszi könnyebbé és vonzóbbá a fenntarthatóbb utazási lehetőségek kipróbálását. A közösségi közlekedés nemcsak az autózás alternatívája, hanem kényelmes, kiszámítható és egyre több utazási igényre megfelelő megoldást kínáló választás. Az Autómentes Napon minél többen megtapasztalhatják: érdemes lehet az autót időnként letenni, és közösségi közlekedéssel utazni.
Címlapkép: Getty Images
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