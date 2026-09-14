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Súlyos baleset Budapesten: beszakadt az aszfalt a busz alatt, gyerekek is kórházba kerültek
Utazás

Súlyos baleset Budapesten: beszakadt az aszfalt a busz alatt, gyerekek is kórházba kerültek

Pénzcentrum
2026. szeptember 14. 12:29

Beszakadt az aszfalt egy BKK-busz alatt Rákospalotán, négy gyerek és két felnőtt sérült meg.

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Beszakadt az aszfalt egy BKK-busz alatt hétfő reggel Budapest XV. kerületében, miután a víz alámosta az úttestet. A mintegy 30-40 utast szállító jármű balesetében hatan megsérültek, az érintett útszakaszt pedig lezárták - közölte a Katasztrófavédelem.

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A Sződliget utcában történt eset a 296-os autóbuszt érintette. A helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltókat és a mentőket is riasztották. A kiérkező egészségügyi szakemberek összesen hét embert láttak el, közülük hatot kórházba szállítottak. Négy gyermek és egy felnőtt könnyebb sérülésekkel úszta meg a balesetet, egy nőt pedig fejsérüléssel, de stabil állapotban vittek be a kórházba.

A hatóságok az intézkedés idejére lezárták a Sződliget utca érintett szakaszát. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása alapján módosult a környék közösségi közlekedése, mivel a baleset miatt a 96-os, a 124-es, a 225-ös, a 296-os és a 296A jelzésű autóbuszok terelt útvonalon járnak, így jelenleg nem érintik a Géza fejedelem tér, a Sződliget utca és a Fő út megállókat.

Címlapkép forrása: XV. kerület hivatalos oldala
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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