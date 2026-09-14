A front érkezése előtt, vasárnap még a sokéves szeptemberi átlagnak megfelelő, 21 és 26 Celsius-fok közötti csúcshőmérsékleteket mértek.
Súlyos baleset Budapesten: beszakadt az aszfalt a busz alatt, gyerekek is kórházba kerültek
Beszakadt az aszfalt egy BKK-busz alatt Rákospalotán, négy gyerek és két felnőtt sérült meg.
Beszakadt az aszfalt egy BKK-busz alatt hétfő reggel Budapest XV. kerületében, miután a víz alámosta az úttestet. A mintegy 30-40 utast szállító jármű balesetében hatan megsérültek, az érintett útszakaszt pedig lezárták - közölte a Katasztrófavédelem.
A Sződliget utcában történt eset a 296-os autóbuszt érintette. A helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltókat és a mentőket is riasztották. A kiérkező egészségügyi szakemberek összesen hét embert láttak el, közülük hatot kórházba szállítottak. Négy gyermek és egy felnőtt könnyebb sérülésekkel úszta meg a balesetet, egy nőt pedig fejsérüléssel, de stabil állapotban vittek be a kórházba.
A hatóságok az intézkedés idejére lezárták a Sződliget utca érintett szakaszát. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása alapján módosult a környék közösségi közlekedése, mivel a baleset miatt a 96-os, a 124-es, a 225-ös, a 296-os és a 296A jelzésű autóbuszok terelt útvonalon járnak, így jelenleg nem érintik a Géza fejedelem tér, a Sződliget utca és a Fő út megállókat.
Címlapkép forrása: XV. kerület hivatalos oldala
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