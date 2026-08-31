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Megérkezett az eső, kiadták a riasztást: mutatjuk, hol csaphat le zivatar

Pénzcentrum
2026. augusztus 31. 15:32

A hétfő délutáni órákra már több helyen kialakultak zivatarok, a HungaroMet több dunántúli és középső járásra elsőfokú riasztást adott ki. A java azonban még hátravan: késő délután, este nyugat felől újabb, kiterjedtebb zivatarhullám érkezhet, a viharok akár rendszerbe is szerveződhetnek. Helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak 80–90 kilométer/órás széllökésekkel és jégesővel.

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A HungaroMet hétfő délutáni, 14:46-kor kiadott tájékoztatása szerint már több dunántúli és középső járásban elsőfokú riasztás van érvényben zivatarok miatt. Az érintett terület elsősorban a Dunántúl középső és északkeleti részére koncentrálódik, miközben az ország többi részén egyelőre nincs érvényben riasztás.

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A zivatarok környezetében 60–70 kilométer/órás széllökések, helyenként 1–2 centiméteres jég, valamint rövid idő alatt 10–20 milliméter csapadék is előfordulhat.

Több dunántúli és közép-magyarországi járásban elsőfokú riasztás van érvényben. (Forrás: HungaroMet)Jelenleg a közép-dunántúli járásokban van elsőfokú riasztás érvényben. (Forrás: HungaroMet)

A komolyabb zivatarhullám azonban még csak ezután érkezhet. Hétfő késő délután, illetve este nyugat felől újabb viharok érhetik el az országot, amelyek a jelenlegieknél nagyobb számban alakulhatnak ki, sőt akár rendszerbe is szerveződhetnek. A zivatarok fokozatosan kelet felé haladnak majd.

Helyenként heves zivatarok kialakulása sem kizárt: ezekhez 80–90 kilométer/órás széllökések és intenzívebb jégeső társulhat. A zivatartevékenység várhatóan kedd reggelre cseng le.
Címlapkép: Getty Images
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