Kitálalt a neves balatoni vendéglátós: rácáfolt a Balaton a borúlátó jóslatokra, ez hozta meg a fordulatot

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A szezon előtti borúlátó várakozások ellenére a balatoni vendéglátók többsége, köztük a balatonszemesi Kistücsök is kifejezetten sikeres nyarat zárt idén - mondta Csapody Balázs egy interjúban. A forgalom fellendüléséhez a stabil árak mellett az is hozzájárult, hogy a magyarok körében új nyaralási trend hódít, ugyanis a külföldi utazások nem váltották ki a belföldi pihenést, így a vendégek a tengerparti utak mellett is ragaszkodnak a magyar tengerhez - számolt be az Infostart.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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