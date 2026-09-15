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romantic celebratory toast with wine glasses in a Vineyard wine garden at Lake Balaton in Baracsony Hungray with beautiful view sunset.
Utazás

Kitálalt a neves balatoni vendéglátós: rácáfolt a Balaton a borúlátó jóslatokra, ez hozta meg a fordulatot

Pénzcentrum
2026. szeptember 15. 09:52

A szezon előtti borúlátó várakozások ellenére a balatoni vendéglátók többsége, köztük a balatonszemesi Kistücsök is kifejezetten sikeres nyarat zárt idén - mondta Csapody Balázs egy interjúban. A forgalom fellendüléséhez a stabil árak mellett az is hozzájárult, hogy a magyarok körében új nyaralási trend hódít, ugyanis a külföldi utazások nem váltották ki a belföldi pihenést, így a vendégek a tengerparti utak mellett is ragaszkodnak a magyar tengerhez - számolt be az Infostart.

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Csapody Balázs, a Kistücsök Food & Room tulajdonosa és a Balatoni Kör tagja saját tapasztalataira hivatkozva erősítette meg, hogy a most maguk mögött hagyott nyári szezon kimagasló eredményeket hozott. Szállodájuk teltházzal üzemelt, éttermük és a különleges gasztronómiai élményt nyújtó séfszobájuk pedig hatalmas érdeklődés mellett működött. A szakember rámutatott egy jól érzékelhető változásra a nyaralási szokásokban, miszerint a hazai turisták nem pártoltak el a tótól. Bár sokan utaztak külföldre, a tengerparti nyaralást követően visszatértek, és kiegészítésként több napot is a Balatonnál töltöttek.

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A kiemelkedő forgalom egyik kulcsa a kiszámíthatóság volt. A szemesi vendéglátóhely tavaly óta nem emelt árakat, így ár-érték arányban kifejezetten vonzó maradt a látogatók számára. A több mint három évtizede egész évben nyitva tartó komplexum emellett stabil törzsvendégkörrel rendelkezik. Mivel sokan kifejezetten az éppen most kezdődő őszi, valamint a téli időszakot részesítik előnyben – amikor a tó környéke elcsendesedik és ideálisabbá válik a pihenésre –, a vállalkozás optimistán tekint az év hátralévő hónapjai elé is. A sikerhez szorosan kapcsolódik a Balatoni Kör azon törekvése is, amely a régiós agroturizmus fellendítését, valamint a helyi termelők és vendéglátóhelyek szorosabb összefogását tűzte ki célul. 

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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