Az Orbán-kormány a korábban feltételezettnél jóval több információ, köztük a kereskedők által átadott bizalmas üzleti adatok alapján készített hatásbecslést az árrésstopról.
Kitálalt a neves balatoni vendéglátós: rácáfolt a Balaton a borúlátó jóslatokra, ez hozta meg a fordulatot
A szezon előtti borúlátó várakozások ellenére a balatoni vendéglátók többsége, köztük a balatonszemesi Kistücsök is kifejezetten sikeres nyarat zárt idén - mondta Csapody Balázs egy interjúban. A forgalom fellendüléséhez a stabil árak mellett az is hozzájárult, hogy a magyarok körében új nyaralási trend hódít, ugyanis a külföldi utazások nem váltották ki a belföldi pihenést, így a vendégek a tengerparti utak mellett is ragaszkodnak a magyar tengerhez - számolt be az Infostart.
Csapody Balázs, a Kistücsök Food & Room tulajdonosa és a Balatoni Kör tagja saját tapasztalataira hivatkozva erősítette meg, hogy a most maguk mögött hagyott nyári szezon kimagasló eredményeket hozott. Szállodájuk teltházzal üzemelt, éttermük és a különleges gasztronómiai élményt nyújtó séfszobájuk pedig hatalmas érdeklődés mellett működött. A szakember rámutatott egy jól érzékelhető változásra a nyaralási szokásokban, miszerint a hazai turisták nem pártoltak el a tótól. Bár sokan utaztak külföldre, a tengerparti nyaralást követően visszatértek, és kiegészítésként több napot is a Balatonnál töltöttek.
A kiemelkedő forgalom egyik kulcsa a kiszámíthatóság volt. A szemesi vendéglátóhely tavaly óta nem emelt árakat, így ár-érték arányban kifejezetten vonzó maradt a látogatók számára. A több mint három évtizede egész évben nyitva tartó komplexum emellett stabil törzsvendégkörrel rendelkezik. Mivel sokan kifejezetten az éppen most kezdődő őszi, valamint a téli időszakot részesítik előnyben – amikor a tó környéke elcsendesedik és ideálisabbá válik a pihenésre –, a vállalkozás optimistán tekint az év hátralévő hónapjai elé is. A sikerhez szorosan kapcsolódik a Balatoni Kör azon törekvése is, amely a régiós agroturizmus fellendítését, valamint a helyi termelők és vendéglátóhelyek szorosabb összefogását tűzte ki célul.
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