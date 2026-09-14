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Most közölte a HungaroMet: okklúziós front csapott le Magyarországra - ez az oka a váratlan lehűlésnek
Egy okklúziós front határozza meg hazánk időjárását, amely vasárnap éjszaka esőt hozott a nyugati és a középső országrészbe. Míg a hét utolsó napján még az évszaknak megfelelő meleg volt, hétfő hajnalra a derültebb keleti tájakon jelentősen lehűlt a levegő.
A front érkezése előtt, vasárnap még a sokéves szeptemberi átlagnak megfelelő, 21 és 26 Celsius-fok közötti csúcshőmérsékleteket mértek. Az éjszaka folyamán azonban beborult az ég, a Dunántúlon és a Duna–Tisza közén pedig több helyen eleredt az eső. A legtöbb csapadék Észak-Dunántúlon hullott, ahol 3–5 millimétert regisztráltak.
A zárt felhőtakarónak köszönhetően a hétfőre virradó éjszaka az ország nagy részén enyhe maradt az idő. Ezzel szemben a Tiszántúl keleti felén kevesebb felhő sodródott az égre, így ott erőteljesebb volt a lehűlés, aminek következtében a hajnali órákra 10 Celsius-fok alá süllyedt a hőmérséklet.
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