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Utazás

Elképesztő fordulat az időjárásban: 10 fokos különbség lesz az ország két fele között, jönnek a zivatarok

Pénzcentrum
2026. szeptember 16. 14:33

Csütörtök virradóra egy hullámzó frontrendszer éri el hazánkat, ami éles kontrasztot teremt az ország időjárásában. Míg északnyugaton jelentős lehűlés várható, addig délkeleten kitart a nyárias meleg. Az érkező front emellett elszórt csapadékot, a hétvégéhez közeledve pedig zivatarokat is hoz magával.

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A meteorológiai előrejelzések szerint a front valósággal kettészeli a Kárpát-medencét, ez pedig látványos hőmérsékleti különbségeket eredményez. Az északnyugati országrészben a csúcshőmérséklet már 20 Celsius-fok alatt marad, ezzel szemben a déli és keleti határszéleken még mindig 30 fok körüli maximumokat mérhetnek.

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Bár a légköri változások hatására megnő a csapadékhajlam, tartós, kiadós áztató esőre továbbra sincs kilátás. Kezdetben csupán elszórtan alakulhat ki gyenge eső vagy zápor, péntektől azonban már helyenként zivatarokra is készülni kell  - írja a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook bejegyzésében. 
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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