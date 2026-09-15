Egy vagyont bukhatnak a külföldre utazó magyarok: ezen az apró gombnyomáson rengeteg pénz úszhat el

A magyar utazók jellemzően már digitálisan fizetnek külföldön: friss adatok szerint már az utazóktöbb mint 80 százaléka használ elektronikus fizetési megoldást, és minden harmadik utazó mobiltelefonnal vagy okoseszközzel fizet az őszi–téli szezonban.

A magyar utazók egyre magabiztosabban használják a digitális fizetési megoldásokat külföldön is: a Visa adatai szerint már a külföldre indulók több mint 80 százaléka kártyával vagy mobilos fizetéssel intézi a költéseit az őszi–téli szezonban.

A Visa friss adatai szerint a külföldre utazók több mint 80 százaléka használ valamilyen elektronikus fizetési módot, és a mobiltelefonos vagy okoseszközös fizetés aránya is folyamatosan nő. Az idei szezonban már minden harmadik magyar utazó a telefonját vagy az okosóráját használta fizetésre külföldön.

A fizetési szokások mellett az utazásszervezés is átalakult: a magyarok többsége teljesen önállóan szervezi az útját, a szállásfoglalás jellemzően online platformokon történik, a közlekedést pedig közvetlenül a légitársaságoknál intézik. Az adataik szerint tízből több mint nyolc magyar így utazik, ami európai összevetésben is magas arány.

A legnépszerűbb külföldi úti célok továbbra is a közeli országok. Nyáron Horvátország, Olaszország és Ausztria voltak a legkeresettebbek, télen pedig Ausztria és Szlovákia számítanak a leggyakoribb választásnak. A helyszíni költésekben a szállás, a közlekedés és a szolgáltatások viszik a prímet, a digitális fizetés pedig leginkább éttermekben, élelmiszerüzletekben, múzeumokban, tömegközlekedésnél és ajándékboltokban jelenik meg.

A kézpénz nem szűnt meg

A készpénzhasználat ugyan csökken, de nem tűnt el teljesen. A Visa szerint továbbra is érdemes tartalékot vinni olyan országokba, ahol a digitális fizetés elfogadottsága alacsonyabb, vagy ahol az utazók kevésbé ismerik a helyi infrastruktúrát. A készpénzfelvételnél fontos figyelni az ATM‑díjakra és arra, hogy a terhelés milyen devizában történik. A kereskedők és ATM‑ek gyakran felajánlják, hogy a tranzakciót forintban számolják el, ám a legtöbb esetben a helyi pénznem választása kedvezőbb, mert ilyenkor a saját bank végzi az átváltást.

A külföldi kártyahasználatnál a limitek ellenőrzése és a tranzakciós értesítések bekapcsolása továbbra is alapvető biztonsági lépés.

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Érdemes előre jelezni a banknak, ha hosszabb utazásra indulunk vagy kevésbé megszokott úti célt választunk, mert ez csökkenti a visszaélések kockázatát.

A kártyás fizetés külföldön sokszor kedvezőbb árfolyamot jelent, mint a hagyományos pénzváltás, ezért a digitális megoldások nemcsak kényelmesek, hanem pénzügyileg is előnyösek lehetnek.

A magyar utazók tehát egyre tudatosabban fizetnek külföldön, és a digitális megoldások térnyerése az őszi–téli szezonban is folytatódik. A trendek alapján a készpénz szerepe tovább csökken, de a biztonsági szempontok miatt még nem tűnik el teljesen a magyar utazók pénztárcájából.