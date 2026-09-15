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Utazás

Egy vagyont bukhatnak a külföldre utazó magyarok: ezen az apró gombnyomáson rengeteg pénz úszhat el

Pénzcentrum
2026. szeptember 15. 14:29

A magyar utazók jellemzően már digitálisan fizetnek külföldön: friss adatok szerint már az utazóktöbb mint 80 százaléka használ elektronikus fizetési megoldást, és minden harmadik utazó mobiltelefonnal vagy okoseszközzel fizet az őszi–téli szezonban.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A magyar utazók egyre magabiztosabban használják a digitális fizetési megoldásokat külföldön is: a Visa adatai szerint már a külföldre indulók több mint 80 százaléka kártyával vagy mobilos fizetéssel intézi a költéseit az őszi–téli szezonban.

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A Visa friss adatai szerint a külföldre utazók több mint 80 százaléka használ valamilyen elektronikus fizetési módot, és a mobiltelefonos vagy okoseszközös fizetés aránya is folyamatosan nő. Az idei szezonban már minden harmadik magyar utazó a telefonját vagy az okosóráját használta fizetésre külföldön.

A fizetési szokások mellett az utazásszervezés is átalakult: a magyarok többsége teljesen önállóan szervezi az útját, a szállásfoglalás jellemzően online platformokon történik, a közlekedést pedig közvetlenül a légitársaságoknál intézik. Az adataik szerint tízből több mint nyolc magyar így utazik, ami európai összevetésben is magas arány.

A legnépszerűbb külföldi úti célok továbbra is a közeli országok. Nyáron Horvátország, Olaszország és Ausztria voltak a legkeresettebbek, télen pedig Ausztria és Szlovákia számítanak a leggyakoribb választásnak. A helyszíni költésekben a szállás, a közlekedés és a szolgáltatások viszik a prímet, a digitális fizetés pedig leginkább éttermekben, élelmiszerüzletekben, múzeumokban, tömegközlekedésnél és ajándékboltokban jelenik meg.

A kézpénz nem szűnt meg

A készpénzhasználat ugyan csökken, de nem tűnt el teljesen. A Visa szerint továbbra is érdemes tartalékot vinni olyan országokba, ahol a digitális fizetés elfogadottsága alacsonyabb, vagy ahol az utazók kevésbé ismerik a helyi infrastruktúrát. A készpénzfelvételnél fontos figyelni az ATM‑díjakra és arra, hogy a terhelés milyen devizában történik. A kereskedők és ATM‑ek gyakran felajánlják, hogy a tranzakciót forintban számolják el, ám a legtöbb esetben a helyi pénznem választása kedvezőbb, mert ilyenkor a saját bank végzi az átváltást.

A külföldi kártyahasználatnál a limitek ellenőrzése és a tranzakciós értesítések bekapcsolása továbbra is alapvető biztonsági lépés.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Érdemes előre jelezni a banknak, ha hosszabb utazásra indulunk vagy kevésbé megszokott úti célt választunk, mert ez csökkenti a visszaélések kockázatát.

A kártyás fizetés külföldön sokszor kedvezőbb árfolyamot jelent, mint a hagyományos pénzváltás, ezért a digitális megoldások nemcsak kényelmesek, hanem pénzügyileg is előnyösek lehetnek.

A magyar utazók tehát egyre tudatosabban fizetnek külföldön, és a digitális megoldások térnyerése az őszi–téli szezonban is folytatódik. A trendek alapján a készpénz szerepe tovább csökken, de a biztonsági szempontok miatt még nem tűnik el teljesen a magyar utazók pénztárcájából.
Címlapkép: Getty Images
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