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Nem csak a lángosért érdemes benézni: új irányt vesz a balatoni piacozás – olcsóbban, helyit
Új helyet kaptak a balatoni kistermelők a siófoki vásárcsarnokban. A termelői sarokban a friss sajtok, tejtermékek, mézek és zöldségek mellett olyan különlegességeket is találni, mint a fekete fokhagyma vagy a mikrozöldek.
Új részleggel bővült a Siófoki Vásárcsarnok: külön értékesítőhelyet alakítottak ki a helyi kistermelőknek. A cél, hogy a vásárlók ne csak kereskedőkön keresztül találkozzanak helyi élelmiszerekkel, hanem közvetlenül a termelőktől is vásárolhassanak.
A kínálat első ránézésre sem a megszokott piaci felhozatalról szól. Friss kecskesajtok, tejtermékek és joghurtok, gyümölcsből készült lekvárok és szörpök, különféle mézek, kézműves füstölt áruk és friss zöldségek kerültek a pultokra. A különlegesebb termékek között pedig fekete fokhagyma és mikrozöldek is megjelentek.
Nem csak vásárolni lehet, beszélgetni is a termelőkkel
Az új részleg egyik előnye, hogy a vásárlók közvetlenül találkozhatnak azokkal, akik az élelmiszereket készítik vagy termesztik. Így akár arról is lehet érdeklődni, honnan érkezik az adott termék, hogyan készül, illetve mit érdemes tudni róla.
A termelői sarok megnyitása nem előzmény nélküli: a vásárcsarnok működtetésének új iránya már korábban is az volt, hogy az üresen maradt helyeket minél inkább helyi és környékbeli termelők töltsék meg. A cél az volt, hogy a csarnokban a viszonteladói áruk mellett közvetlenül a gazdáktól származó terményeknek és saját készítésű termékeknek is legyen helyük.
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A szezon után is maradna a helyi kínálat
A most kialakított részlegnek azért is lehet jelentősége, mert nemcsak a nyári balatoni szezonra épít. A városi elképzelések között kifejezetten szerepel a helyi és regionális kistermelők megjelenésének erősítése a szezonon kívüli időszakban is.
A Siófoki Vásárcsarnok az elmúlt időszakban egyébként több változáson is átesett. A város 2025-ben vette vissza az üzemeltetést, majd többek között a működési engedélyezést és a csarnok működésének rendezését is elvégezték. Az idei évben már új pékség, pizza-lángosos és sajtos is megjelent a kínálatban, és további termelők érkezését is tervezték.
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