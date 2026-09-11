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Ingyenessé válik Magyarország egyik legjobb strandja: nagyon régóta vártak már erre a látogatók
Szeptember eleje óta újra ingyenesen látogatható a fonyódi Panoráma strand és a helyi kutyás fürdetőhely. A két népszerű partszakasz az alacsony balatoni vízállás ellenére is rendkívül sikeres szezont zárt: együttes bevételük meghaladta a 92 millió forintot - írja a sonline.hu.
Erdei Barnabás, Fonyód polgármestere a Sonline.hu-nak elmondta, hogy a kutyás strand bevétele idén túllépte a 46 millió forintot, ami mintegy 5 millió forinttal szárnyalja túl az előző évi eredményt.
A forgalom bővülését a Balaton alacsony vízállása sem tudta visszavetni. A Panoráma strandnál az elmúlt hónapokban a fürdőzőknek helyenként akár 250 métert is be kellett gyalogolniuk a vízbe ahhoz, hogy úszásra alkalmas mélységet találjanak. Noha emiatt sokan inkább a közeli, gyorsabban mélyülő bélatelepi strandot választották, a központi, fizetős szakasz bevétele még így is felülmúlta a tavalyit.
A kutyás fürdetőhely vendégei a szezon során több alkalommal is hiányolták az öltözőket, valamint panaszkodtak az illemhelyek működésére. A visszajelzésekre reagálva a városvezetés a 2027-es szezonra felkészülve jövőre megvizsgálja a megfelelő öltözőhelyiségek telepítésének lehetőségét.
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