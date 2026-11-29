Új területre léphet a Samsung: a dél-koreai technológiai óriás januárban mutathatja be első humanoid robotjának prototípusát. A vállalat a gyártásban és később akár a háztartásokban is alkalmazható robotok fejlesztésével keres új növekedési lehetőségeket, miközben egyre élesebb verseny bontakozik ki a humanoid robotok piacán.

A Samsung Electronics már a nyilvános bemutatóra készül első emberszerű robotjával, amelyet a vállalat tervei szerint a januári Las Vegas-i Consumer Electronics Show (CES) kiállításon ismerhet meg a közönség – írja a Reuters. A prototípust a dél-koreai vállalat igazgatótanácsának már a múlt héten bemutatták, a fejlesztés pedig újabb lépés a cég azon törekvésében, hogy a memóriachipek, okostelefonok és háztartási elektronikai eszközök mellett új üzleti területeken is növekedjen - írja a Reuters.

A Samsung robotikai fejlesztései az utóbbi időszakban kaptak nagyobb lendületet. A vállalat júliusban hozta létre a Robotics eXperience (RX) nevű szervezeti egységét, amely közvetlenül a társ-vezérigazgató, TM Roh irányítása alá tartozik. A részleg feladata a robotikai kutatás-fejlesztés, a hosszú távú stratégia kidolgozása, valamint az új technológiák piaci bevezetésének előkészítése.

A Reutersnek nyilatkozó, az ügyet ismerő forrás szerint a Samsung szöuli robotikai kutatóközpontjában csütörtökön tartott bemutatón elsősorban a prototípus teljes testének irányítását, valamint a karok és kezek mozgását vizsgálták. Különös figyelmet fordítottak arra, hogy a robot képes-e tárgyakat felvenni, megfogni és mozgatni. A vállalat egyelőre nem kommentálta a prototípus bemutatásáról szóló értesüléseket.

A robotkezek jelentik az egyik legnagyobb kihívást

A humanoid robotok fejlesztésének egyik legnehezebb feladata, hogy a gépek megbízhatóan tudjanak különféle tárgyakat megfogni, elfordítani és áthelyezni. Ez különösen fontos az ipari felhasználásnál, ahol a robotoknak összetett, precíz mozdulatokat kell végrehajtaniuk a gyártósorokon.

Kris Hauser, a Samsung RX robotikai laboratóriumának vezetője szeptemberben arról beszélt, hogy az ipari alkalmazásnál még a 99 százalékos sikerességi arány sem elegendő. A gyárakban ugyanis legalább 99,99 százalékos megbízhatóságra lenne szükség ahhoz, hogy a robotokat ténylegesen be lehessen vezetni a termelési folyamatokba.

A Samsung hosszabb távú tervei azonban nem állnak meg a gyáraknál. Hauser korábbi nyilatkozata szerint a vállalat olyan háztartási robotok fejlesztésében is gondolkodik, amelyek a mindennapi teendők elvégzésében segíthetnek, illetve az idősebb embereknek nyújthatnak támogatást.

2030-ra a gyártásban is megjelennének a humanoid robotok

A Samsung márciusban jelentette be, hogy 2030-ig mesterséges intelligenciával vezérelt üzemekké alakítaná gyárait, és humanoid robotokat is bevonna a gyártási folyamatokba. A vállalat egy robotgyártó sor létrehozását is tervezi a dél-koreai Gumi városában, ahol a Samsung okostelefonokat előállító üzemei is működnek.

A cégnek emellett az Egyesült Államokban, Kínában és Japánban is vannak robotikai kutatási tevékenységei. A fejlesztések felgyorsítása érdekében korábban azt is jelezte, hogy szükség esetén újabb befektetéseket és vállalatfelvásárlásokat hajthat végre.

A Samsung 2024-ben a dél-koreai Rainbow Robotics legnagyobb részvényesévé vált, ezzel is erősítve jelenlétét az iparágban.

A humanoid robotok piacán egyre több jelentős szereplő jelenik meg: a Samsung olyan vállalatokkal kerülhet versenybe, mint a kínai Unitree, a Tesla, illetve a Hyundai tulajdonában lévő Boston Dynamics. A januári bemutató így nemcsak a Samsung robotikai ambícióiról adhat képet, hanem arról is, milyen irányba fejlődik a technológiai iparág egyik leginkább figyelt területe.