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Friss csapvíz öntése egy pohárba
Otthon

Kiadták a vészjelzést a közművek, jön a kánikula: vízkorlátozás is lehet a brutális hőségben

Pénzcentrum
2026. július 28. 13:44

Újabb hőhullám közeledik, a Magyar Víziközmű Szövetség pedig arra figyelmeztet, hogy a tartós kánikula idején minden eddiginél fontosabb a tudatos vízhasználat. A szervezet szerint a csapvíz az egyik legértékesebb erőforrásunk, ezért arra kérik a lakosságot, hogy kerülje az ivóvíz pazarló felhasználását, különösen a locsolás és a nagy vízigényű tevékenységek során.

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Újabb hőhullám érkezik Magyarországra, ezért a Magyar Víziközmű Szövetség (MAVÍZ) arra hívja fel a figyelmet, hogy a nyári forróság idején különösen fontos a tudatos és takarékos vízhasználat. A szervezet szerint az ivóvíz stratégiai jelentőségű erőforrás, amelynek megőrzése közös felelősség.

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A MAVÍZ hangsúlyozta: a kánikulában a csapvíz a legjobb, legegészségesebb és legkörnyezetbarátabb szomjoltó, ezért mindenkit arra kérnek, hogy az ivóvizet elsősorban az alapvető szükségletekre – ivásra, főzésre és tisztálkodásra – használják.

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A szövetség szerint a klímaváltozás hatásai már a vízellátásban is egyre jobban érzékelhetők, ezért különösen fontos a felelős vízfogyasztás. Bár a hazai víziközmű-szolgáltatók munkatársai a nap 24 órájában dolgoznak az ellátás biztonságának fenntartásán, a tartós hőség jelentősen növelheti a rendszerek terhelését.

A szervezet arra figyelmeztetett, hogy amikor nagy mennyiségű ivóvizet használnak például pázsitlocsolásra vagy medencék feltöltésére, azzal nemcsak a helyi vízellátó hálózat terhelése nőhet meg, hanem szélsőséges esetben mások számára is nehezebbé válhat az alapvető vízhasználathoz szükséges mennyiség biztosítása.

A vízellátási problémák ugyanakkor jellemzően műszaki meghibásodások miatt alakulnak ki, például csőtörések vagy áramszünetek következtében. Ezek javítása időt vehet igénybe, a rendkívüli meleg pedig tovább nehezítheti a helyzetet, ezért átmeneti vízhiány vagy korlátozás is előfordulhat.

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A MAVÍZ több konkrét javaslatot is megfogalmazott a lakosság számára. Arra kérik az embereket, hogy locsoláshoz lehetőség szerint ne ivóvizet használjanak, hanem például fúrt kutat vagy összegyűjtött esővizet. Emellett azt tanácsolják, hogy csökkentsék a növényzet locsolásának gyakoriságát, ne használjanak csapvizet utak és járdák pormentesítésére, illetve a nagy vízigényű tevékenységeket – például a medencék vízcseréjét – lehetőség szerint halasszák el.

A szövetség szerint a hőség idején a legnagyobb segítség sokszor az, ha mindenki csak annyi vizet használ fel, amennyire valóban szüksége van. Mint írják, a tudatos vízhasználat nemcsak környezetvédelmi kérdés, hanem egymás iránti felelősségvállalás is, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy a legforróbb nyári napokon is mindenki számára rendelkezésre álljon a biztonságos ivóvíz.
Címlapkép: Getty Images
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