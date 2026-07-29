Nem állnak le az utazással a magyarok a nyár végén sem: ez a város lesz az ősz legnagyobb slágere

Nem csökken az utazási kedv a nyár végével: a magyarok csaknem 50 százalékkal több repülőjegyet foglaltak az őszi hónapokra, mint egy évvel korábban. Továbbra is a mediterrán úti célok a legnépszerűbbek, miközben egyre többen választanak távolabbi desztinációkat, például Vietnámot, a Fülöp-szigeteket vagy az Egyesült Államokat, ráadásul az őszi repülőjegyek átlagosan olcsóbbak is lettek.

A Kiwi.com foglalási adatai alapján idén őszre 49,9 százalékkal több foglalást adtak le a magyarok 2026. július 21-ig, mint tavaly. A foglalások alapján továbbra is a mediterrán országok a legnépszerűbb úti célok, vagyis úgy tűnik, hogy sok magyar az utószezonban hosszabbítja meg a nyarat.

Az őszi repülőjegyek átlagosan 5 százalékkal olcsóbbak, mint tavaly. A rövid, 1500 kilométeren belüli utak esetében 6,6 százalékkal, a közepes, 1500–4000 kilométer közötti járatoknál pedig 5,3 százalékkal csökkent az átlagos jegyár. Egyedül a 4000 kilométernél távolabbi úti célra szóló utak drágultak, átlagosan 7,7 százalékkal.

A 2026-os őszi időszak tíz legnépszerűbb országa

Spanyolország

Olaszország

Görögország

Egyesült Királyság

Törökország

Ciprus

Portugália

Franciaország

Málta

Amerikai Egyesült Államok

Portugália és Málta kivételével valamennyi országba több foglalás érkezett, mint tavaly ilyenkor. Az Amerikai Egyesült Államokba 37 százalékkal több magyar foglalt repülőjegyet, mint egy évvel korábban, ezzel bekerült a tíz legnépszerűbb őszi úti cél közé. A távolabbi desztinációk közül Vietnám és a Fülöp-szigetek emelkedik ki: előbbibe 225, utóbbiba 208 százalékkal több foglalás érkezett, mint tavaly.

A mediterrán térségen belül sem kizárólag a klasszikus úti célok erősödnek. Marokkóba 87 százalékkal több magyar utazik idén ősszel, mint tavaly, Albánia népszerűsége pedig még jobban nőtt, a foglalások száma több mint a duplájára emelkedett. A leglátványosabb növekedést Lengyelország mutatja: az új közvetlen járatoknak is köszönhetően több mint húszszorosára nőtt a foglalások száma.

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Barcelona továbbra is az első számú kedvenc

Ahogy tavaly, úgy idén is Barcelona vezeti a városok rangsorát, amelyet Róma, Tenerife, Palma de Mallorca, Bari, Alicante, Nápoly és Milánó követ. A toplista jól mutatja, hogy a magyarok ősszel is elsősorban napfényes, tengerparti úti célokat keresnek, ahol a városnézést még könnyen össze lehet kötni néhány napos strandolással.

Az utazási portál foglalási adatai alapján az őszi utazásokat a magyarok jellemzően jó előre megtervezik: az átlagos foglalási idő 130 nap. „A foglalások alapján egyértelműen látszik, hogy egyre többen tekintenek az őszre a nyári utazások meghosszabbításaként. A kellemesebb időjárás, a kisebb turistaforgalom és a kedvezőbb repülőjegyárak miatt sokan tudatosan időzítik szeptemberre, októberre vagy akár novemberre a városi pihenéseket és a tengerparti kikapcsolódást is” – mondta Daniela Chovancová, a Kiwi.com sajtókapcsolati menedzsere.