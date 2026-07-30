A Duna alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamosenergia-termelés megszűnése.
Komoly gazdasági következményei vannak a hőhullámoknak: kegyetlen csapást mérhet a kánikula a pénztárcánkra is
Európa egyre szélsőségesebb nyarai immár súlyos makrogazdasági problémát jelentenek. A sorozatos hőhullámok és a pusztító erdőtüzek nemcsak környezeti katasztrófát okoznak, hanem felverik az árakat, fennakadásokat okoznak az ellátási láncokban, és jelentős terhet rónak az állami költségvetésekre, ezáltal érdemben fogják vissza a kontinens gazdasági növekedését - írta meg a Cnbc.
A Meteorológiai Világszervezet (WMO) adatai szerint Nyugat-Európában idén minden idők legmelegebb júniusát mérték. A szélsőséges időjárás következtében Franciaországban és Spanyolországban hatalmas erdőtüzek pusztítanak, a lángok már mintegy 120 ezer hektárt perzseltek fel, és emiatt 300 ezer embert kellett kimenekíteni. A szakértők szerint a tűzszezon egyre hosszabbra nyúlik, a nagy kiterjedésű tüzek kockázata pedig folyamatosan nő.
A hőség és az aszály ma már nem csupán időjárási jelenség, hanem önálló makrogazdasági tényező. Az Európai Központi Bank és a Mannheimi Egyetem kutatása rámutatott, hogy a 2025-ös nyári időjárási szélsőségek az európai gazdaság kibocsátásának mintegy 0,3 százalékos visszaesését okozták. A termelékenység csökkenése, az ellátásilánc-fennakadások és a turisztikai bevételek megcsappanása miatt a kumulált veszteség 2029-re elérheti a 0,8 százalékot.
A megváltozott körülményektől a mezőgazdaság szenved a leginkább. A kiszámíthatatlan időjárás fenyegeti a terméshozamokat, ami a búzától kezdve a kávén át a kakaóig számos árupiaci termék esetében felfelé hajtja az árakat. Ezzel párhuzamosan a költségvetésekre is egyre nagyobb nyomás nehezedik a kimenekítések, a mentési munkálatok és az infrastruktúra helyreállítása miatt. A váratlanul lecsapó katasztrófák ráadásul helyi szinten is szítják az inflációt, és drasztikusan megemelik az érintett területek kockázati felárát.
A helyzet súlyosságát jelzi a biztosítási szektor kifizetéseinek többszöröződése is, miközben a legsúlyosabban érintett szektorok közé tartozik az energiaipar, az ingatlanpiac, az építőipar és a szállítmányozás. A klímaváltozás mellett a nem megfelelő tájgazdálkodás is ront a helyzeten. Dél-Európában a mezőgazdasági területek évtizedek óta tartó felhagyása miatt rendkívül sűrű és gyúlékony növényzet alakult ki, amely a hőségben és az aszályban robbanásszerűen terjeszti a lángokat.
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Bár a természeti katasztrófák közvetlen és közvetett gazdasági kára óriási, a közgazdászok rámutatnak egy sajátos gazdasági mechanizmusra is. A pusztítást követő azonnali újjáépítési fázis az építőipar fellendülésével és az infrastrukturális beruházások megindulásával mérhetően élénkíti a gazdasági aktivitást az érintett régiókban.
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