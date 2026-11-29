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Látványos győzelem mögött mélyül a válság a Nike-nál: az Adidas nevethet a végén, eldőlhet az évtizedes háború
Bár a Nike nemrég elhalászta az Adidas elől a német labdarúgó-válogatott és az UEFA szponzorációját, a látszólagos győzelem mögött az amerikai cég súlyos pénzügyi és stratégiai válsága húzódik. Míg a piacvezető Nike egy elhibázott értékesítési stratégia miatt csökkenő árbevétellel és leépítésekkel küzd, a német rivális az elmúlt évek irányváltásának köszönhetően jelenleg szárnyal, és sorra szállítja az erős negyedéves eredményeket.
Első ránézésre az Adidas súlyos presztízsveszteséget szenvedett el, mivel több mint hetven év után, 2027. január 1-jétől a német válogatott mezein a megszokott három csík helyett a Nike logója szerepel majd. Az amerikai sportszergyártó évi 100 millió eurót, az Adidas korábbi ajánlatának dupláját fizeti a jogokért. Emellett az UEFA is bejelentette, hogy a következő idénytől az összes férfi európai kupasorozatban Nike labdákkal játszanak. A felszín alatt azonban ez az agresszív terjeszkedés egy válságban lévő vállalat költséges mentőakciója - írja a G7.
A Nike pénzügyi mutatói meredeken romlanak. Míg a 2024-es pénzügyi évben még 51,4 milliárd dolláros árbevételt értek el, ez a rákövetkező évre 10 százalékkal, 46,3 milliárd dollárra esett vissza. A nyereség még drasztikusabban, 5,7 milliárdról 3,2 milliárd dollárra csökkent, ami töredéke a 2022-es rekordév 6 milliárd dolláros profitjának. A vállalat a jelenlegi, 2026-os pénzügyi évre is további 10 százalékos bevételcsökkenéssel számol.
A lejtmenet oka a koronavírus-járvány idején hozott hibás döntésekben keresendő. Az akkori vezérigazgató, John Donahoe a kiskereskedelmi partnereket megkerülve kizárólag a közvetlen, saját csatornákon történő értékesítésre összpontosított. Ezzel párhuzamosan a cég elhanyagolta az innovációt – különösen a minőségi futócipők piacán –, és csak a jól bevált klasszikus modellek új színváltozataira épített. A mellőzött kiskereskedők polcait gyorsan elfoglalta az Adidas, valamint az olyan feltörekvő márkák, mint a New Balance, az On és a Hoka.
A válságkezeléssel nemrég a nyugdíjból visszahívott veteránt, Elliott Hillt bízták meg, akinek 2031-ig egy 2,5 milliárd dolláros költségcsökkentést és leépítéseket is magában foglaló átszervezést kell levezényelnie. A kereskedelmi kapcsolatok újjáépítése és az innováció felpörgetése mellett a német válogatott és az UEFA méregdrága szponzorációja is e stratégia része, a növekedés újraindulását pedig leghamarabb 2028-ra várják.
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Ezzel szemben az Adidas a 2023 elején kinevezett vezérigazgató, Bjørn Gulden irányításával épp ellentétes, de rendkívül sikeres utat járt be. A vállalat visszacsábította a kereskedőket azzal, hogy a partnerek nagyobb nyeresége érdekében átmenetileg csökkentette saját árrését, és már a korai szakaszban bevonta őket a kollekciók kialakításába. Az Adidas ezzel letarolta azokat az értékesítési csatornákat, amelyeket a Nike önként feladott.
Az élsportba és a divatba fektetett hatalmas összegek világszerte, még a rendkívül éles versenyt hozó észak-amerikai és kínai piacon is erőteljes növekedést eredményeztek. A legfrissebb, 2026 harmadik negyedévi adatok szerint a cég árbevétele 9 százalékkal, 7,25 milliárd euróra nőtt, míg az üzemi eredmény 37 százalékos ugrással meghaladta az egymilliárd eurót. Ezeknek a számoknak a tükrében a hazai válogatott elvesztéséből fakadó presztízsveszteség elhanyagolható. Bár a Nike továbbra is piacvezető, és hatalmas pénzügyi tartalékait mozgósítva küzd a visszatérésért, jelenleg egyértelműen az Adidas diktálja a tempót.
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