Az egyre hosszabb és forróbb európai nyarak ideális feltételeket teremtenek a fertőző betegségek terjedéséhez.
Megdöbbentő adatot közölt a közegészségügyi intézet: már tízezer ember halt meg a hőséghullámok következtében Németországban
Németországban mintegy tízezer ember halt meg a hőhullámmal összefüggő okok miatt - derült ki a nemzeti közegészségügyi intézet csütörtöki közleményéből. A Robert Koch Intézet (RKI) becslése szerint, amely heti jelentésében olvasható, július 19-ig országszerte 9800, a hőhullámmal összefüggő halálesetet regisztráltak. Ez a szám magasabb, mint bármelyik teljes évben 2016 óta.
Több régióban jelenleg is 40 Celsius-fok feletti hőmérsékletre számítanak. A hőhullámmal összefüggő halálesetek legnagyobb hányada a 75 éves és annál idősebb korosztályban fordul elő - közölte az RKI. Az intézet szerint a halálozási arány jelentősen emelkedik azokban a hetekben, amikor az átlaghőmérséklet meghaladja a 20 Celsius-fokot.
"Ennek következtében arra számítunk, hogy az idei nyáron bekövetkező hőhullámok hasonlóan megnövekedett halálozási arányhoz fognak vezetni" - tették hozzá. Németországot ezen a nyáron több hőhullám is sújtotta, június végén pedig megdőlt az országos hőmérsékleti rekord. A legújabb hőhullám miatt a hőmérséklet csütörtökön várhatóan eléri a 39 Celsius-fokot.
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