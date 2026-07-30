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Egészség

Megdöbbentő adatot közölt a közegészségügyi intézet: már tízezer ember halt meg a hőséghullámok következtében Németországban

MTI
2026. július 30. 13:42

Németországban mintegy tízezer ember halt meg a hőhullámmal összefüggő okok miatt - derült ki a nemzeti közegészségügyi intézet csütörtöki közleményéből. A Robert Koch Intézet (RKI) becslése szerint, amely heti jelentésében olvasható, július 19-ig országszerte 9800, a hőhullámmal összefüggő halálesetet regisztráltak. Ez a szám magasabb, mint bármelyik teljes évben 2016 óta. 

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Több régióban jelenleg is 40 Celsius-fok feletti hőmérsékletre számítanak. A hőhullámmal összefüggő halálesetek legnagyobb hányada a 75 éves és annál idősebb korosztályban fordul elő - közölte az RKI. Az intézet szerint a halálozási arány jelentősen emelkedik azokban a hetekben, amikor az átlaghőmérséklet meghaladja a 20 Celsius-fokot.

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"Ennek következtében arra számítunk, hogy az idei nyáron bekövetkező hőhullámok hasonlóan megnövekedett halálozási arányhoz fognak vezetni" - tették hozzá. Németországot ezen a nyáron több hőhullám is sújtotta, június végén pedig megdőlt az országos hőmérsékleti rekord. A legújabb hőhullám miatt a hőmérséklet csütörtökön várhatóan eléri a 39 Celsius-fokot.

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A több napon keresztül fennálló magas hőmérséklet rontja a fizikai és szellemi teljesítőképességet, fokozza a fáradékonyságot és a balesetek kockázatát.

 
Címlapkép: Getty Images
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