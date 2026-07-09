Testközelből tapasztalja az orosz benzinhiányt két magyar motoros: kérdésessé vált, haza tudnak-e jutni egyáltalán + videó

Üzemanyaghiány miatt kénytelen volt feladni eredeti tervét két, Mongóliából hazafelé tartó erdélyi magyar motoros vlogger. Az oroszországi benzinkutaknál hosszú sorokkal, kiürült készletekkel és szigorú tankolási korlátozásokkal szembesültek, ezért végül úgy döntöttek, motorjaikat Novoszibirszkből teherautóval Moszkvába küldik, ők pedig repülővel folytatják útjukat.

Két, Mongóliából hazafelé tartó erdélyi magyar motoros vlogger kénytelen volt gyökeresen megváltoztatni útitervét, miután az oroszországi üzemanyaghiány miatt egyre bizonytalanabbá vált a továbbhaladás. A Novoszibirszkig vezető szakaszon már hosszú sorokkal, kiürült kutakkal és szigorú tankolási korlátozásokkal találkoztak, ezért végül úgy döntöttek: motorjaikat teherautóval Moszkvába szállíttatják, ők pedig repülővel folytatják az utat.

Alpár és Attila már több mint 13-14 ezer kilométert tett meg, amikor az Altaj térségéből Novoszibirszk felé haladva a napokban egyre látványosabbá vált az oroszországi üzemanyaghiány. Beszámolójuk szerint számos benzinkútnál már nem lehetett benzint kapni, több helyen az árkijelzők is nullát mutattak, ami azt jelezte, hogy teljesen kifogytak az üzemanyagból.

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Egy kisebb benzinkúton ugyan még sikerült tankolniuk 92-es benzint – a megszokottnál jóval drágábban –, de Novoszibirszkbe érve már helyi ismerőseik is arra figyelmeztették őket, hogy a helyzet napról napra romlik.

A városban élő barátjuk egy olyan alkalmazást is megmutatott nekik, amely valós időben jelzi az egyes kutak ellátottságát. A Moszkváig vezető, mintegy 3300 kilométeres útvonalon szinte végig piros jelzések szerepeltek, vagyis a legtöbb helyen üzemanyaghiány volt.

A vloggerek szerint az sem jelentett volna garanciát, ha egy-egy kútnál éppen még van benzin, hiszen mire odaértek volna, könnyen kiürülhetett volna a készlet.

A problémát tovább súlyosbította, hogy a kutaknál egyszerre legfeljebb 20 liter benzint adnak, kannákba pedig már egyáltalán nem lehet tankolni. A motorok ezzel nagyjából 400-600 kilométert tudnak megtenni, miközben Szibéria egyes részein 200-300 kilométerenként található csak benzinkút, ráadásul sok helyen több kilométeres sorok alakultak ki.

A két motoros úgy fogalmazott: nem akartak naponta órákat várni minden egyes tankolásnál úgy, hogy közben továbbra sem lehet biztosan tudni, lesz-e elegendő üzemanyag a következő állomáson.

Végül a helyiek tanácsára egy nagy orosz szállítmányozó céget választottak, amely vállalta, hogy a motorokat biztosítással, becsomagolva öt-hét napon belül Moszkvába szállítja. A szolgáltatásért összesen 1407 eurót fizettek, azaz kb. 500 ezer forintot.

Ők maguk néhány napot még Novoszibirszkben töltenek, majd repülővel utaznak Moszkvába, ahol a tervek szerint átveszik a motorokat, és onnan folytatják a hazautat. A végső céljuk továbbra is változatlan: motorral szeretnének visszaérni Európába.

A vloggerek szerint sokan valószínűleg vállalták volna a kockázatot, ők azonban úgy érezték, ebben a helyzetben az észszerű döntés fontosabb volt, mint az, hogy mindenáron végigmotorozzák a teljes oroszországi szakaszt.