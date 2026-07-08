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Kiderült a sötét igazság az oroszok kínzókamráiról: maguk az áldozatok tálaltak ki a borzalmakról, amiket művelnek Putyin katonái
A BBC tényfeltáró nyomozása három olyan férfit azonosított, akik a megszállt ukrán területeken működő titkos, illegális börtönökben ukrán foglyok kínzásában vettek részt. Mindhárman szabadon és nyíltan élnek Oroszországban - írja a Meduza.
Az 56 éves Jurij Temerbek korábban közlekedési rendőrként dolgozott a Donyecki területen található Novoazovszkban. Miután a szakadár Donyecki Népköztársaság fegyveresei 2014-ben elfoglalták a várost, Temerbek átállt az oldalukra.
Ljudmila Huszejnova, a hírhedt Izoljacija fogolytábor egykori rabja felidézte, hogy találkozott a férfival, aki tétlenül nézte végig, ahogy egy másik, orosz kiejtéssel beszélő őr szexuálisan bántalmazza őt. Temerbeket az ukrán hatóságok terrorszervezetben való részvétellel gyanúsítják, jelenleg családjával a Rosztovi területen él.
A 46 éves Ruszlan Jeremicsev az Izoljacija táborban a Jermak álnevet használta. Huszejnova elmondása szerint ő is aktívan kivette a részét a kínzásokból, egy alkalommal például földdel és szeméttel kevert nyers étel elfogyasztására kényszerítette a nőt. Jeremicsev valódi kilétét a Bellingcat oknyomozó csoport és az egykor ugyancsak ott raboskodó Sztanyiszlav Aszejev ukrán újságíró derítette fel. A Donyecki Egyetemen jogi diplomát szerzett férfit az ukrán ügyészség többek között hadifoglyok és civilek bántalmazásával vádolja.
Temerbek és Jeremicsev egyaránt ukrán állampolgár volt, mielőtt megszerezte az orosz útlevelet.
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A 40 éves Andrij Szpivak az orosz büntetés-végrehajtási szervezet omszki munkatársa. Az ukrán ügyészség vádja szerint Szpivak egy titkos börtönt irányított Herszonban, ezért távollétében civilek bántalmazása, valamint a hadviselés szabályainak megsértése miatt indítottak eljárást ellene. Közösségi oldalai alapján azóta visszatért Omszkba, ahol belügyi rendezvényeken vesz részt, a gépkocsiját pedig magántaxiként regisztráltatta.
A BBC összesen 93 olyan helyszínt azonosított a megszállt ukrán területeken, ahol 2023 és 2025 között illegálisan tartottak fogva civileket és hadifoglyokat. Ezek mintegy harmada teljesen improvizált körülmények között, például garázsokban, szállodákban vagy egykori adóhivatali épületekben működött. Az újságírók további 102 hasonló létesítményt találtak közvetlenül orosz területen is. Az ukrán ügyészség adatai szerint a teljes körű invázió kezdete óta mintegy kétezer ember fordult meg ezekben a börtönökben.
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