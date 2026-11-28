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Tovább csökkent a benzin ára a magyarországi töltőállomásokon, a gázolajért viszont változatlanul a korábbi összeget kell fizetni. A két üzemanyagtípus közötti árkülönbség ezzel 113 forintra nőtt, amire utoljára négy évvel ezelőtt, 2022-ben volt példa

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