A Renault Clio hatodik generációja alaposan szakít az elődök visszafogottabb formavilágával: sportosabb külsőt, modernebb utasteret és 160 lóerős hibrid hajtást kapott.
Bejelentették, hogy alakul a benzin és a gázolaj ára Magyarországon: erre készüljenek az autósok a kutakon
Tovább csökkent a benzin ára a magyarországi töltőállomásokon, a gázolajért viszont változatlanul a korábbi összeget kell fizetni. A két üzemanyagtípus közötti árkülönbség ezzel 113 forintra nőtt, amire utoljára négy évvel ezelőtt, 2022-ben volt példa
A Holtankoljak.hu adatai szerint a hétvégén literenként 2 forinttal mérséklődött a 95-ös benzin országos átlagára, míg a gázolaj ára változatlan maradt. A változást követően a benzint átlagosan 575 forintért, a dízelt pedig 688 forintért tankolhatják az autósok a hazai kutakon.
A gázolaj árának stagnálása és a benzin olcsóbbá válása miatt egyre nagyobbra nyílik az árolló. A jelenlegi, literenkénti 113 forintos eltérés kiemelkedően magasnak számít, ilyen jelentős különbséget legutóbb 2022 novemberében regisztrált a szakportál.
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Visszatér Magyarország ikonikus népautója, a Suzuki Ignis: teljesen új köntösben éled újjá a legendás kisautó
Bemutatta első globális piacokra szánt elektromos kisautóját a Suzuki
Az Európai Unió ideiglenes mennyiségi korlátozást vezetett be a harmadik országokból érkező hibrid járművek importjára az európai autógyártók védelme érdekében.
Érkezik a havazás, riadót fújt a Magyar Közút: itt hullhat a legtöbb hó szerdán, készenlétben a munkagépek
Szerda estétől többfelé havazás várható – teljes téli gépparkkal dolgozik a Magyar Közút
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A kínai autógyártók rohamos tempóban hódítják meg az európai piacot, így az idei év első tíz hónapjában már az uniós újautó-eladások több mint tizedét ők...
A járdán és a szembesávban száguldozott a 79 éves ámokfutó: rendőrök állították meg, azt se tudta, mi történik körülötte
Közveszélyesen, a szembejövők sávjában és a járdán is hajtott egy 79 éves autós Kaposváron, akit végül a rendőrök állítottak meg.
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Az autóvásárlás ma már nem csupán arról szól, hogy valaki megtalálja a megfelelő járművet. A döntés során egyre nagyobb szerepet kap az is, hogy milyen...
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Az akciónak azonban szigorú feltételei vannak, és nem minden vásárló élhet a lehetőséggel.
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A Dacia Sandero továbbra is az egyik legnépszerűbb és legolcsóbb választás a piacon, ráadásul a korábbi fapados modellekhez képest ma már egészen vállalható felszereltséget kapott.
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Drasztikus költségcsökkentési javaslatokkal állt elő a Volkswagen vezetése a szakszervezetekkel folytatott egyeztetések előtt.
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Komoly veszély leselkedik sok magyar autósra: aki eddig halogatott, annak jobb minél előbb intézkedni
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Egyre többen finanszíroznák így az autóvásárlást: jelentős változás látszik a magyar piacon (x)
Az autóvásárlás ma már nem csupán arról szól, hogy valaki megtalálja a megfelelő járművet. A döntés során egyre nagyobb szerepet kap az is, hogy milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre, és ezek mennyire illeszkednek a háztartások költségvetéséhez.