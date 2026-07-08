Rendkívüli fordulat a fronton: ezzel az új módszerrel bénítanák meg az ukrán drónokat az oroszok

Az orosz haderő új módszerekkel próbálja elhárítani azokat az ukrán dróntámadásokat, amelyek a frontvonal mögötti utánpótlási útvonalakat, üzemanyagraktárakat és parancsnoki központokat veszik célba. Az ukrán dróncsapatok parancsnokainak beszámolói szerint Moszkva egyebek mellett elektronikai zavaróeszközökkel igyekszik megbénítani az Elon Musk fémjelezte Starlink műholdas internetrendszert, amelyen keresztül a pilóta nélküli eszközök jelentős részét irányítják - jelentette a Reuters.

Az úgynevezett közepes hatótávolságú csapásmérő drónok megjelenése alapjaiban alakította át a hadviselést, mivel ezek az eszközök olcsón és rendkívül pontosan képesek célba venni a fronttól akár több tíz kilométerre fekvő állásokat is. Idén az ukrán haderő összehangolt kampányt indított az orosz logisztika ellehetetlenítésére, amivel üzemanyaghiányt idézett elő a megszállt Krím-félszigeten is.

Az egyik legfontosabb orosz ellenintézkedés a korábban zavarásbiztosnak hitt Starlink-rendszer blokkolása. Szerhij Beszkresztnov, az ukrán védelmi minisztérium tanácsadója kifejtette, hogy az orosz erők a Volna-Kupol-Garant nevű rendszert telepítik a frontra, amely mintegy húsz négyzetkilométeres területen képes destabilizálni a műholdas kapcsolatot. Az ukrán felderítés eddig körülbelül tíz ilyen eszközt azonosított.

Ezek az elektronikai harcászati eszközök azonban maguk is kiemelt célpontnak számítanak. A dél-ukrajnai Zaporizzsja megyében állomásozó, pilóta nélküli rendszerekkel foglalkozó 422. ezred katonái elmondták, hogy már két ilyen berendezés megsemmisítésében is közreműködtek. Egy felvételen jól látható, amint egy dróntámadás hatalmas robbanást idéz elő egy hat, leginkább pótkocsira hasonlító konténerből álló létesítményben. "Amint kiiktattuk azt a berendezést, a Starlink-kapcsolattal felszerelt drónjaik ismét akadálytalanul repülhettek" – mondta az egyik parancsnok.

Az orosz csapatok emellett álcázással is igyekeznek óvni az utánpótlást, így például az üzemanyagot polgári járművekbe, átfestett tejszállítókba és víztartályos teherautókba rejtik. Az ukrán parancsnokok beszámolói alapján az oroszok kisebb konvojokat indítanak útnak golyószórókkal felszerelt terepjárók kíséretében, és előszeretettel használnak mellékutakat. Emellett quadokkal, motorkerékpárokkal és személyautókkal juttatják el az üzemanyagot, a lőszert, valamint az egyéb ellátmányt a frontvonalra, a készleteket pedig álcázott bunkerekben, elhagyott épületekben és civil benzinkutakon raktározzák el.

Rob Lee, az amerikai Foreign Policy Research Institute kutatóintézet főmunkatársa szerint a közepes hatótávolságú csapások jelentik az idei év legfontosabb harctéri fejleményét, ám Moszkva egyre hatékonyabban védekezik ellenük. Amennyiben az oroszok képesek lesznek fokozni a zavaróberendezések gyártását, az komolyan megnehezítheti az ukrán drónhadjáratot.

A drónkampány ugyanakkor nem vetett véget az Ukrajna elleni orosz légicsapásoknak, és az ukrán akciók sem mindig végződnek sikerrel. A Reuters hírügynökség helyszíni tapasztalatai szerint egy alkalommal egy RAM-2X típusú drón elvétett egy üzemanyagszállító teherautót, az őt kísérő felderítő drónt pedig egy orosz Tor légvédelmi rakétarendszer lőtte le, amelynek pontos koordinátáit az ukrán katonák végül rögzítették a digitális célkijelölő rendszerükben.