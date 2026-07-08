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Rendkívüli csapás: 2500 kilométerre a frontvonaltól bénították meg Oroszország legfontosabb üzemanyaggyárát
Egy ukrán dróntámadás miatt leállt Oroszország legnagyobb és legfontosabb üzemanyaggyártó létesítménye, a frontvonaltól mintegy 2500 kilométerre fekvő omszki olajfinomító. A jelentős termeléskieséssel járó szibériai incidens várhatóan tovább súlyosbítja az oroszországi üzemanyaghiányt - írta a Portfolio.
A hétfői akció a háború kitörése óta az egyik legtávolabbi ukrán csapásnak számít. Anatolij Szerisev, Vlagyimir Putyin orosz elnök szibériai megbízottja megerősítette, hogy a létesítmény megrongálódott, de személyi sérülés nem történt. Bár a károk felmérése és a helyreállítás már megkezdődött, a tisztségviselő a kieső termelés pontos mértékét nem részletezte. A finomító tulajdonosa, a Gazprom Nyefty egyelőre nem kommentálta az eseményeket.
Iparági források szerint kigyulladt és megsérült a finomító elsődleges lepárlóegysége, amely a létesítmény kapacitásának mintegy 38 százalékát adja, és napi 24 580 tonna kőolaj feldolgozására képes. Emiatt a vállalat kedd óta felfüggesztette a benzin és a gázolaj értékesítését a Szentpétervári Nemzetközi Áru- és Nyersanyagtőzsdén.
Leállt egy másik, a kapacitás 37 százalékáért felelős feldolgozóegység is, amely ugyan közvetlen találatot nem kapott, de a működéséhez szükséges infrastrukturális hálózat megsérült. Ez a részleg a várakozások szerint hamarosan újraindulhat, emellett a finomító szükség esetén két tartalék, egyenként napi 10 ezer tonnás kapacitású egységet is üzembe állíthat a kieső termelés pótlására.
Az incidens komoly érvágást jelent az orosz piac számára, mivel az omszki finomító kulcsszerepet játszik az ország belföldi ellátásában. A létesítmény 2024-ben összesen 22 millió tonna kőolajat dolgozott fel, amelyből 5 millió tonna benzin és 8 millió tonna gázolaj készült.
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