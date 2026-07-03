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Utazás

Alkoholtilalmat vezetnek be a magyarok kedvenc tengerpartján: ez az az időpont, amikor már semmit nem fognak kiadni a boltban

MTI
2026. július 3. 08:30

Split önkormányzata éjszakai alkoholárusítási tilalom bevezetését tervezi a nyári turistaszezonban, hogy visszaszorítsa az egyre gyakoribb utcai rendbontásokat. A tervek szerint a horvát városban este kilenc és reggel hat óra között semmilyen kereskedelmi egységben nem lehetne szeszes italt vásárolni.

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Egy horvátországi javaslat értelmében alkoholkorlátozást vezetnének be Splitben, amely június 1. és szeptember 15. között lenne érvényben. Nemrég számoltunk be arról, hogy ugyanilyen korlátozást vezettek be a lengyel fővárosban, Varsóban is. Ott június 1-től él ez a szabály - a lakosság többsége pedig támogatta is ezt a szigorítást.

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Bár a horvát szigorítás az üzletek nyitvatartását nem befolyásolja, az alkoholos italok értékesítését ebben az idősávban teljesen megtiltja. A szabályozás kivétel nélkül minden értékesítési pontra, így a szupermarketekre, a kisboltokra, a benzinkutakra, a piaci standokra, sőt még az italautomatákra is vonatkozna.

A városvezetés a lakosság egyre gyakoribb panaszai miatt döntött a lépés mellett, mivel mindennapossá vált az ittas emberek utcai hangoskodása és a garázdaság. A korlátozás kifejezett célja a közrend megóvása és a helyiek életminőségének javítása.

A szabályok betartását az illetékes hatóságok ellenőrzik majd, a tilalmat megszegő kereskedőkre pedig súlyos pénzbüntetést szabhatnak ki. A bírság összege a felelősség mértékétől és a szervezet jogi formájától függően kétezer és negyvenezer euró között alakulhat. A tervezetről jelenleg is zajlik a július 27-ig tartó társadalmi egyeztetés.

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Split vezetése a beérkező észrevételek összegzése után hozza meg a végső döntést, így az új szabályozás akár már augusztusban hatályba léphet. Hasonló problémákkal más települések is küzdenek, így a közeljövőben több népszerű horvátországi célponton, köztük Zadarban, Makarskában és Hvaron is hasonló szigorításokra lehet számítani.
Címlapkép: Getty Images
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