Alkoholtilalmat vezetnek be a magyarok kedvenc tengerpartján: ez az az időpont, amikor már semmit nem fognak kiadni a boltban

Split önkormányzata éjszakai alkoholárusítási tilalom bevezetését tervezi a nyári turistaszezonban, hogy visszaszorítsa az egyre gyakoribb utcai rendbontásokat. A tervek szerint a horvát városban este kilenc és reggel hat óra között semmilyen kereskedelmi egységben nem lehetne szeszes italt vásárolni.

Egy horvátországi javaslat értelmében alkoholkorlátozást vezetnének be Splitben, amely június 1. és szeptember 15. között lenne érvényben. Nemrég számoltunk be arról, hogy ugyanilyen korlátozást vezettek be a lengyel fővárosban, Varsóban is. Ott június 1-től él ez a szabály - a lakosság többsége pedig támogatta is ezt a szigorítást.

Bár a horvát szigorítás az üzletek nyitvatartását nem befolyásolja, az alkoholos italok értékesítését ebben az idősávban teljesen megtiltja. A szabályozás kivétel nélkül minden értékesítési pontra, így a szupermarketekre, a kisboltokra, a benzinkutakra, a piaci standokra, sőt még az italautomatákra is vonatkozna.

A városvezetés a lakosság egyre gyakoribb panaszai miatt döntött a lépés mellett, mivel mindennapossá vált az ittas emberek utcai hangoskodása és a garázdaság. A korlátozás kifejezett célja a közrend megóvása és a helyiek életminőségének javítása.

A szabályok betartását az illetékes hatóságok ellenőrzik majd, a tilalmat megszegő kereskedőkre pedig súlyos pénzbüntetést szabhatnak ki. A bírság összege a felelősség mértékétől és a szervezet jogi formájától függően kétezer és negyvenezer euró között alakulhat. A tervezetről jelenleg is zajlik a július 27-ig tartó társadalmi egyeztetés.

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Split vezetése a beérkező észrevételek összegzése után hozza meg a végső döntést, így az új szabályozás akár már augusztusban hatályba léphet. Hasonló problémákkal más települések is küzdenek, így a közeljövőben több népszerű horvátországi célponton, köztük Zadarban, Makarskában és Hvaron is hasonló szigorításokra lehet számítani.