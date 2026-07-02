Végre fellélegezhetünk: komoly fordulatot vesz az időjárás Magyarországon, egy ideig eltűnik a pokoli hőség

Véget ért a helyenként 42 fokos csúcsértékeket produkáló, rendkívüli hőhullám, és a HungaroMet előrejelzése szerint a közeljövőben nem is tér vissza a tikkasztó forróság. A következő napokban kellemesebb, 30 fok körüli nyári időjárásra, felfrissülést hozó éjszakákra és élénk szélre számíthatunk, jövő kedden pedig egy újabb hidegfront hozhat csapadékot és enyhülést.

Bár csütörtökön a Tiszántúlon még kialakulhatnak zivatarok, amelyek a 30 fok körüli melegben fülledtté tehetik a levegőt, a megerősödő északnyugati szél fokozatosan enyhülést hoz.

Pénteken már a napsütésé lesz a főszerep, csupán időnként növekszik meg a felhőzet, és legfeljebb az északkeleti területeken fordulhat elő zápor vagy zivatar. A nappali csúcshőmérséklet ekkor 27 és 32 fok között alakul, amit az erős, helyenként viharos északi szél tesz még elviselhetőbbé.

A hétvégén végre megszűnnek az elmúlt időszakot jellemző, nehezen viselhető trópusi éjszakák, így szombat hajnalban már 10–17 fokig hűl le a levegő. Napközben 26–30 fok közötti, kellemes maximumokra és élénk légmozgásra van kilátás. Vasárnap lényegében folytatódik a mérsékelten meleg nyári idő, csupán az északi területeken alakulhat ki elszórtan egy-egy zivatar.

A jövő hét elején sem kell újabb kánikulától tartani, kitart a szelesebb időjárás. Kedden aztán egy hidegfront éri el az országot, amely néhány fokkal visszafogja a hőmérsékletet, és újabb csapadékot hoz magával.