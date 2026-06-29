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Egy gyönyörű lány nyaralása alatt pénzt vesz ki az ATM-ből.
Utazás

Erre kevesen figyelnek külföldön: ezrek repülhetnek ki a magyar utazók zsebéből egyetlen rossz döntés miatt

Pénzcentrum
2026. június 29. 17:02

Külföldi nyaralásokon akár több ezer forint is megspórolható, ha az utasok tájékozódnak: számít ugyanis, hogy milyen díjakat alkalmaz a számlavezető bank külföldön, vagy honnan vesz fel valaki készpénzt és kártyás fizetéskor a forintban történő elszámolás helyett a helyi pénznemet választja-e. Tudatos bankkártya-használattal és megfelelő ATM-választással azonban a külföldi készpénzfelvétel költsége is minimálisra csökkenthető.

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A nyári utazások előtt sokan még mindig automatikusan pénzváltóhoz fordulnak, pedig ma már korántsem ez az egyetlen (és nem feltétlenül a legolcsóbb) módja annak, hogy külföldön pénzhez jussanak az utazók. A bankkártyás fizetés Európa-szerte általánossá vált, ugyanakkor készpénzre továbbra is szükség lehet például a borravaló, kisebb vásárlások vagy készpénzt előnyben részesítő szolgáltatók esetében. Nem mindegy azonban, hogy hol és milyen módon szeretne valaki készpénzhez jutni, mert egyetlen rossz döntés akár több ezer forintos pluszköltséget is okozhat – derül ki a Netrisk.hu összeállításából. 

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A különbség elsősorban abból adódik, hogy a külföldi ATM-es készpénzfelvétel költsége több elemből állhat össze: megjelenhet a saját bank díja, a helyi ATM-üzemeltető külön felszámított költsége, illetve az árfolyamváltás költsége is. Ha pedig az ügyfél elfogadja az ATM vagy a terminál által felkínált csak első ránézésre kedvező forintban történő fizetést (az úgynevezett dinamikus devizakonverziót - DCC), a tranzakció végösszege akár 5-30 százalékkal is magasabb lehet a szükségesnél. 
 
„Sokan még mindig azt gondolják, hogy a külföldi készpénzfelvételnél a legfontosabb kérdés az, hogy mennyibe kerül maga az ATM-használat. A tapasztalatok ugyanakkor azt mutatják, hogy sok esetben az árfolyamválasztás vagy a dinamikus devizakonverzió elfogadása okozza a legnagyobb veszteséget” – hívta fel a figyelmet Besnyő Márton, a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője. 

A szakértő szerint külföldön kártyás fizetéskor és ATM-es készpénzfelvételkor is érdemes minden esetben a helyi pénznemet választani, és elutasítani a forintban történő elszámolást. Első pillantásra ugyanis kényelmesebbnek tűnhet, ha az utazó azonnal látja a forintösszeget, a háttérben alkalmazott árfolyam azonban rendszerint jelentősen kedvezőtlenebb.

 

Jelentős eltérések vannak a magyar bankok gyakorlata között is. Egyes pénzintézetek ügyfelei a bankcsoport külföldi ATM-hálózatában akár díjmentesen is készpénzhez juthatnak, míg másoknak a normál külföldi díjakkal kell számolniuk. Az OTP ügyfelei például több OTP-csoportos országban, így Horvátországban vagy Bulgáriában díjmentesen vehetnek fel készpénzt a csoport ATM-jeiből, míg a CIB egyes Visa Inspire kártyái az Intesa Sanpaolo olaszországi és horvátországi hálózatában kínálnak kedvező feltételeket. Az Erste és a UniCredit szintén kedvezményeket biztosít saját nemzetközi hálózatuk használata esetén. Más pénzintézetek - mint például a Gránit Bank - bankkártyához vagy számlacsomaghoz kapcsolódva ad kedvezményes vagy ingyenes külföldi készpénzfelvételt akár a világ bármely országában, bármely ATM-nél.   
Ugyanezt a modellt kínálják a fintech szolgáltatók – például a Revolut vagy a Wise – is: nem rendelkeznek saját ATM-hálózattal, ugyanakkor a csomagtól függően meghatározott havi összegig díjmentes készpénzfelvételt biztosítanak a világ szinte bármely ATM-jéből. 

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Fontos ugyanakkor tudni, hogy a Revolut hétvégén extra díjat számol fel a külföldi pénzfelvételkor a valutaváltásért, ha korábban nem váltottuk át a forintunkat arra a pénznemre, amit fel akarunk venni az automatából.

Besnyő Márton hozzátette, az utazás előtt érdemes néhány percet szánni rá és megnézni, hogy milyen díjakat alkalmaz a számlavezető bank külföldön, illetve van-e az adott országban olyan bankcsoporti ATM-hálózat, amelyet kedvezményesen használhatnak az utazók. Előzetes tájékozódással akár több ezer forint is megtakarítható egy családi nyaralás során. 

Pótdíjak jöhetnek az ATM-eknél 

A szakértő szerint általános szabályként elmondható, hogy a napi költéseket érdemes bankkártyával rendezni, készpénzt pedig csak szükség esetén felvenni, lehetőség szerint hagyományos banki ATM-ből. A turisták körében népszerű, bankfüggetlen automaták ugyanis gyakran külön ATM-használati díjat, kedvezőtlen árfolyamot és további pótdíjakat is alkalmaznak. 
 
A legdrágább megoldás pedig jellemzően az, amikor valaki bankfüggetlen ATM-et használ, elfogadja a forintos elszámolást, és nincs tisztában a saját bankja külföldi díjaival sem. Ezzel szemben tudatos bankkártya-használattal és megfelelő ATM-választással a külföldi készpénzfelvétel költsége minimálisra csökkenthető.  
Címlapkép: Getty Images
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