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Fontos dolgot jelentettek be a Balatonról 2026 nyarára: erről tudj, ha a déli partra készülsz
A Magyar Vöröskereszt önkéntesei 2026 nyarán is ingyenes elsősegélynyújtással várják a nyaralókat a Balaton déli partján, ahol a felkészült fiatalok július 1. és augusztus 20. között hét település tíz strandján ügyelnek majd a fürdőzők biztonságára.
Az idén 145 éves szervezet által 2007-ben elindított Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat keretében a segítők a nyári szezonban több ezer alkalommal nyújtanak támogatást a rászorulóknak. A strandokon járőröző fiatalok a legkülönfélébb esetekre is felkészültek, így a kagylók okozta apróbb vágások szakszerű ellátása mellett súlyosabb helyzetekben stabilizálják a sérültek állapotát, megkezdik az újraélesztést, és azonnal riasztják a mentőket.
A program nemcsak a pihenni vágyók nyugalmát garantálja, hanem az önkéntesek számára is kiemelkedő lehetőséget nyújt. A 105 éves Magyar Ifjúsági Vöröskereszt több száz fiatalt mozgósító kezdeményezése révén a résztvevők éles helyzetben szerezhetnek értékes gyakorlati tapasztalatokat. A balatoni szolgálat ideje alatt az önkéntesek nemcsak az egészségügyi és elsősegélynyújtási készségeiket fejlesztik, hanem egy elkötelezett, összetartó közösség tagjaivá is válnak.
A Vöröskereszt 7 balatoni település strandjain lesz jelen, ezek a következők:
- Balatonberény
- Balatonmáriafürdő
- Balatonfenyves
- Balatonboglár
- Balatonlelle
- Balatonszemes
- Balatonszárszó
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