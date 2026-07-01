Fontos dolgot jelentettek be a Balatonról 2026 nyarára: erről tudj, ha a déli partra készülsz

A Magyar Vöröskereszt önkéntesei 2026 nyarán is ingyenes elsősegélynyújtással várják a nyaralókat a Balaton déli partján, ahol a felkészült fiatalok július 1. és augusztus 20. között hét település tíz strandján ügyelnek majd a fürdőzők biztonságára.

Az idén 145 éves szervezet által 2007-ben elindított Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat keretében a segítők a nyári szezonban több ezer alkalommal nyújtanak támogatást a rászorulóknak. A strandokon járőröző fiatalok a legkülönfélébb esetekre is felkészültek, így a kagylók okozta apróbb vágások szakszerű ellátása mellett súlyosabb helyzetekben stabilizálják a sérültek állapotát, megkezdik az újraélesztést, és azonnal riasztják a mentőket.

A program nemcsak a pihenni vágyók nyugalmát garantálja, hanem az önkéntesek számára is kiemelkedő lehetőséget nyújt. A 105 éves Magyar Ifjúsági Vöröskereszt több száz fiatalt mozgósító kezdeményezése révén a résztvevők éles helyzetben szerezhetnek értékes gyakorlati tapasztalatokat. A balatoni szolgálat ideje alatt az önkéntesek nemcsak az egészségügyi és elsősegélynyújtási készségeiket fejlesztik, hanem egy elkötelezett, összetartó közösség tagjaivá is válnak.

A Vöröskereszt 7 balatoni település strandjain lesz jelen, ezek a következők: