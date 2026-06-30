2026. június 30. kedd Pál
29 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
ÉLŐ  25'
CIV
Elefántcsontpart 0 0 Norvégia
NOR
32-es főtábla
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Franciaország, Párizs, a Latin negyed, éjszaka a forgalmas utcát szegélyező zsúfolt bárok és éttermek
Utazás

Ez idén a legnépszerűbb európai úti cél: döbbenetes árakkal találkozhatsz itt 2026-ban

Pénzcentrum
2026. június 30. 19:01

Párizs idén is Európa egyik legnépszerűbb úti célja, de a friss adatok alapján a város még drágább lett, mint tavaly: a mindennapi költségek szinte minden kategóriában tovább emelkedtek, és a 355 forintos euró mellett egy egyszerű éttermi ebéd, egy bevásárlás vagy akár egy metróbérlet is jóval többe kerül, mint egy éve. A 2026-os árak azt mutatják, hogy egy párizsi hétvége már nemcsak élmény, hanem komoly pénzügyi vállalás is, és a magyar utazók számára különösen érezhető a drágulás.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Párizs 2026-ban is az egyik legnépszerűbb európai úti cél marad: a francia főváros vonzereje továbbra is töretlen a világ minden tájáról érkező turisták körében. Az Eiffel-torony, a Louvre, a Montmartre hangulata, a Szajna-part és a legendás párizsi életérzés olyan klasszikusok, amelyek évtizedek óta utazók millióit csábítják. A város kulturális kínálata, gasztronómiája és divatközpont szerepe miatt nemcsak első látogatásra izgalmas, hanem visszatérő vendégeknek is tartogat újdonságokat. Ugyanakkor Párizs már kevésbé számít pénztárcabarát városlátogatásnak: a szállások és szolgáltatások drágulása, valamint a turisták tömegei miatt egyre fontosabb az előre tervezés és a tudatos szervezés.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A párizsi éttermi árak idén is tovább nőttek. Egy olcsó éttermi étkezés átlagosan 15 euró, ami 5325 forintnak felel meg, és a felső határ már 22 euró, vagyis több mint 7800 forint. A kétfős, középkategóriás vacsora ára 70 euró, azaz 24 850 forint, ami a tavalyi 22–23 ezer forintos szinthez képest újabb ugrás. A gyorséttermi menü 12 euró, vagyis 4260 forint, a csapolt sör pedig 7 euró, ami 2485 forintnak felel meg. A kávéárak is feljebb mentek: egy cappuccino 4,47 euró, azaz 1587 forint. A turisták számára ez az első pont, ahol szembesülnek azzal, hogy Párizsban a vendéglátás továbbra is az egyik legköltségesebb tétel.

Piaci árak: a bevásárlás sem nyújt menedéket

A párizsi élelmiszerárak is stabilan magasak. A tej 1,39 euró (493 forint), a kenyér 2,17 euró (770 forint), a tojás pedig már 4,29 euró (1524 forint). A húsok ára különösen erős: a csirkemell kilója 13,07 euró (4640 forint), a marhahús pedig 19,12 euró (6788 forint). A sajtok ára továbbra is kiugró, egy kiló helyi sajt 20,34 euró, vagyis 7220 forint. A zöldségek és gyümölcsök ára sem csökkent: a paradicsom 3,58 euró (1270 forint), az alma 3,01 euró (1069 forint), a banán 2,03 euró (720 forint). Egy középkategóriás bor 8 euró (2840 forint), a cigaretta pedig 13 euró (4615 forint). A tavalyi árakhoz képest minden kategóriában érezhető a drágulás.

A városban mozogni továbbra is drága

A párizsi közlekedés ára idén is emelkedett. Egy egyszeri jegy 2,50 euró, vagyis 888 forint, a havi bérlet pedig 90 euró, ami 31 950 forintnak felel meg. A taxiindulás 8 euró (2840 forint), a kilométerdíj 1,30 euró (462 forint), és az üzemanyag ára is magas: egy liter benzin 1,94 euró, azaz 688 forint. A városban autózni vagy taxizni továbbra is luxus, és a turisták többsége a tömegközlekedést választja, amely bár drága, még mindig a legkiszámíthatóbb opció.

A párizsi albérletárak már európai csúcson járnak

A párizsi lakbérek 2026-ban is brutálisak. Egy egyszobás lakás a belvárosban átlagosan 1365 euró, ami 484 575 forint, a külvárosban pedig 1042 euró, azaz 370 910 forint. A háromszobás lakások ára a belvárosban 3027 euró (1 075 000 forint), a külvárosban pedig 2057 euró (730 235 forint). A lakásvásárlás még ennél is drágább: a belvárosi négyzetméterár 12 940 euró, vagyis 4,59 millió forint, a külvárosban pedig 8821 euró, azaz 3,13 millió forint. Ezek az árak a tavalyi szintekhez képest is emelkedtek, és tovább erősítik azt a trendet, hogy Párizs Európa egyik legdrágább ingatlanpiaca.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A bérek nőnek, de nem tartanak lépést

A párizsi átlagfizetés 3197 euró nettó, ami 1 135 935 forintnak felel meg. A rezsi egy 85 négyzetméteres lakásban átlagosan 233 euró (82 715 forint), az internet 29 euró (10 295 forint), a mobiltelefon pedig 14,82 euró (5260 forint). A városban élni továbbra is rendkívül költséges, és a turisták számára is egyre nehezebb úgy tervezni, hogy ne szaladjanak bele váratlan kiadásokba.

Kapcsolódó cikkeink:

 
Címlapkép: Getty Images
#utazás #turizmus #árak #drágulás #párizs #franciaország #megélhetés #albérletárak #élelmiszerárak #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:01
18:42
18:30
18:15
18:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 30.
A mostani brutális meleg csak a kezdet: olyan éghajlatváltozás közeleg, hogy hamarosan rá se ismerünk majd Magyarországra
2026. június 29.
Elárulta féltve őrzött titkát a magyar Lidl-vezér: ezt csinálják jobban mindenkinél az árrésstop és a különadó ellenére
2026. június 30.
Nem várt adatok érkeztek: Magyarország még az Egyesült Államokat is messze lepipálja ebben a rangsorban
2026. június 30.
Ennek sok magyar nem fog örülni: jobb, ha tudod, így változik meg az életünk július 1-jétől
2026. június 30.
Így taktikáznak a hotelek az árakkal: ezért fizetsz többet ugyanazért a szállodai szobáért, ha rosszkor foglalsz
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 30. kedd
Pál
27. hét
Június 30.
A magyar szabadság napja
Június 30.
Aszteroida világnap
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Most közölte a HungaroMet: hiába kibírhatatlan a mostani kánikula, a java még hátravan - közeleg a földi pokol az időjárásban
2
2 napja
Nem várt csapás érte a vasárnapi utazókat a magyar tengernél: óriási a felfordulás a déli parton
3
2 hete
Most érkezett! Kigyulladt egy 27 magyar fiatalt szállító busz Ausztriában: az autópályán csaptak fel a lángok
4
2 napja
Itt a friss előrejelzés: ekkor érkezik a várva várt lehűlés, de előtte még 43 fok is lehet
5
4 napja
Fejbe lőtt holttestet találtak a Balatonban: nagy erőkkel vonult ki a rendőrség, ezt lehet eddig tudni az ügyről
PÉNZÜGYI KISOKOS
Helyreállítási érték
A helyreállítási értéken történő kockázatviselésnek az ad jelentőséget, hogy a biztosítási szerződést mg lehet kötni a vagyontárgyak helyreállításának, illetőleg új állapotban való beszerzésének értéke erejéig. A kockázatviselés gyakorlatában a honosodott meg, hogy a biztosító eltérően értékeli a teljes (általánosan elfogadott kifejezéssel: totál-) károkat és a részleges károkat. Részleges károknál a biztosító a javítási, helyreállítási költség megtérítését vállalja, totálkár esetén pedig a szerződésben meghatározott értéket, a biztosítási összeget fizeti ki.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 30. 18:03
Kvíz: Mindenre emlékszel A tanú című legendás magyar filmből? Mutasd meg kvízünkkel!
Pénzcentrum  |  2026. június 30. 16:14
Iszonyú gazdasági katasztrófa fenyeget: egy gyilkos kór okozhatja, nincs semmilyen megoldás?
Agrárszektor  |  2026. június 30. 18:28
Izgalmas hírek érkeztek az ukrán burgonyáról: ebből még bármi lehet