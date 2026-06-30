Július 11-én újra életre kelnek a hazai libegők, de ezúttal nem nappali fényben: a XI. Libegők Éjszakáján négy helyszínen is meghosszabbított nyitvatartással várják a kirándulókat.
Ez idén a legnépszerűbb európai úti cél: döbbenetes árakkal találkozhatsz itt 2026-ban
Párizs idén is Európa egyik legnépszerűbb úti célja, de a friss adatok alapján a város még drágább lett, mint tavaly: a mindennapi költségek szinte minden kategóriában tovább emelkedtek, és a 355 forintos euró mellett egy egyszerű éttermi ebéd, egy bevásárlás vagy akár egy metróbérlet is jóval többe kerül, mint egy éve. A 2026-os árak azt mutatják, hogy egy párizsi hétvége már nemcsak élmény, hanem komoly pénzügyi vállalás is, és a magyar utazók számára különösen érezhető a drágulás.
Párizs 2026-ban is az egyik legnépszerűbb európai úti cél marad: a francia főváros vonzereje továbbra is töretlen a világ minden tájáról érkező turisták körében. Az Eiffel-torony, a Louvre, a Montmartre hangulata, a Szajna-part és a legendás párizsi életérzés olyan klasszikusok, amelyek évtizedek óta utazók millióit csábítják. A város kulturális kínálata, gasztronómiája és divatközpont szerepe miatt nemcsak első látogatásra izgalmas, hanem visszatérő vendégeknek is tartogat újdonságokat. Ugyanakkor Párizs már kevésbé számít pénztárcabarát városlátogatásnak: a szállások és szolgáltatások drágulása, valamint a turisták tömegei miatt egyre fontosabb az előre tervezés és a tudatos szervezés.
A párizsi éttermi árak idén is tovább nőttek. Egy olcsó éttermi étkezés átlagosan 15 euró, ami 5325 forintnak felel meg, és a felső határ már 22 euró, vagyis több mint 7800 forint. A kétfős, középkategóriás vacsora ára 70 euró, azaz 24 850 forint, ami a tavalyi 22–23 ezer forintos szinthez képest újabb ugrás. A gyorséttermi menü 12 euró, vagyis 4260 forint, a csapolt sör pedig 7 euró, ami 2485 forintnak felel meg. A kávéárak is feljebb mentek: egy cappuccino 4,47 euró, azaz 1587 forint. A turisták számára ez az első pont, ahol szembesülnek azzal, hogy Párizsban a vendéglátás továbbra is az egyik legköltségesebb tétel.
Piaci árak: a bevásárlás sem nyújt menedéket
A párizsi élelmiszerárak is stabilan magasak. A tej 1,39 euró (493 forint), a kenyér 2,17 euró (770 forint), a tojás pedig már 4,29 euró (1524 forint). A húsok ára különösen erős: a csirkemell kilója 13,07 euró (4640 forint), a marhahús pedig 19,12 euró (6788 forint). A sajtok ára továbbra is kiugró, egy kiló helyi sajt 20,34 euró, vagyis 7220 forint. A zöldségek és gyümölcsök ára sem csökkent: a paradicsom 3,58 euró (1270 forint), az alma 3,01 euró (1069 forint), a banán 2,03 euró (720 forint). Egy középkategóriás bor 8 euró (2840 forint), a cigaretta pedig 13 euró (4615 forint). A tavalyi árakhoz képest minden kategóriában érezhető a drágulás.
A városban mozogni továbbra is drága
A párizsi közlekedés ára idén is emelkedett. Egy egyszeri jegy 2,50 euró, vagyis 888 forint, a havi bérlet pedig 90 euró, ami 31 950 forintnak felel meg. A taxiindulás 8 euró (2840 forint), a kilométerdíj 1,30 euró (462 forint), és az üzemanyag ára is magas: egy liter benzin 1,94 euró, azaz 688 forint. A városban autózni vagy taxizni továbbra is luxus, és a turisták többsége a tömegközlekedést választja, amely bár drága, még mindig a legkiszámíthatóbb opció.
A párizsi albérletárak már európai csúcson járnak
A párizsi lakbérek 2026-ban is brutálisak. Egy egyszobás lakás a belvárosban átlagosan 1365 euró, ami 484 575 forint, a külvárosban pedig 1042 euró, azaz 370 910 forint. A háromszobás lakások ára a belvárosban 3027 euró (1 075 000 forint), a külvárosban pedig 2057 euró (730 235 forint). A lakásvásárlás még ennél is drágább: a belvárosi négyzetméterár 12 940 euró, vagyis 4,59 millió forint, a külvárosban pedig 8821 euró, azaz 3,13 millió forint. Ezek az árak a tavalyi szintekhez képest is emelkedtek, és tovább erősítik azt a trendet, hogy Párizs Európa egyik legdrágább ingatlanpiaca.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A bérek nőnek, de nem tartanak lépést
A párizsi átlagfizetés 3197 euró nettó, ami 1 135 935 forintnak felel meg. A rezsi egy 85 négyzetméteres lakásban átlagosan 233 euró (82 715 forint), az internet 29 euró (10 295 forint), a mobiltelefon pedig 14,82 euró (5260 forint). A városban élni továbbra is rendkívül költséges, és a turisták számára is egyre nehezebb úgy tervezni, hogy ne szaladjanak bele váratlan kiadásokba.
A Pénzcentrum 2026. június 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Erre kevesen figyelnek külföldön: ezrek repülhetnek ki a magyar utazók zsebéből egyetlen rossz döntés miatt
Tudatos bankkártya-használattal és megfelelő ATM-választással a külföldi készpénzfelvétel költsége minimálisra csökkenthető.
Még tovább tart a brutális hőség Magyarországon: szerdáig hosszabbították a harmadfokú hőségriasztást
Az országos tisztifőorvos július 1-jén éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az ország teljes területére.
Június 30-ig kedvezményes, havi 49 eurós vasúti bérletet kínálnak, amellyel csúcsidőn kívül és hétvégén korlátlanul lehet utazni az ország kiterjedt vasúthálózatán.
Az Adriára mész nyaralni? Durván változnak az üzemanyagárak a horvátoknál: mutatjuk, megéri-e még itthon tankolni
Keddtől csökken az üzemanyagok ára Horvátországban, jóllehet a kormány részben emeli az energiahordozók jövedéki adóját és az üzemanyag-forgalmazók árrését.
Nem várt fordulat a felmelegedésben: rendkívüli riasztást adtak ki a kutatók, nincs többé menekvés a hőség elől?
A szakértők szerint a légköri szén-dioxid új rekordja miatt 2026 nyara is extrém meleg lehet világszerte.
Már délelőtt megdőlt a június 29-re vonatkozó országos melegrekord.
A kutatók szerint a mostani európai hőség nemcsak rekordokat dönt, hanem a párás levegő miatt is különösen veszélyes.
A rendkívüli hőségre tekintettel a Fővárosi Vízművek 22 ideiglenes vízosztót is üzembe helyezett Budapesten.
Idén nyáron csak kismértékben nőttek a hazai strandételek és fagylaltok árai.
A Pénzcentrum 2026. június 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Tovább fokozódik a hőség Magyarországon: hétfőn már 41, kedden pedig akár 42 Celsius-fokot is mutathatnak a hőmérők.
Alig ismert szabály szedi áldozatait a magyarok slágernyaralóhelyén: milliós bírságot kaphat, aki erre nem figyel
A szabályszegők komoly pénzbírságokra - akár milliós nagyságrendű összegekre - és szélsőséges esetben szabadságvesztésre is számíthatnak.
Mikor lesz teljes napfogyatkozás Magyarországon? Napfogyatkozás 2026-ban és 2027-ben: innen lesz látható a ritka égi jelenség
Részleges, gyűrűs vagy teljes? Megmutatjuk, milyen napfogyatkozásokra számíthatunk Magyarországról nézve, és hová érdemes utazni a teljes élményért.
A következő napokban tovább fokozódik a hőség, hétfőn és kedden az ország nagy részén zavartalan napsütésre, csak kevés felhőre lehet számítani.
Jelentősen megváltozik az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén július 1-jéről 2-ára virradó éjszaka - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken
Itt a 2026-os MÁV nosztalgia vonat menetrend, mely gőzmozdonyos kirándulásokat, évfordulós nosztalgiavonatokat és tematikus vasúti programokat is kínál.
A 2021-ben készült megvalósíthatósági tanulmány ismét előtérbe került, miután a V4-ek budapesti csúcstalálkozóján is hivatkoztak rá.
-
Új városnegyed születik Angyalföldön: a befektetők már rá is ugrottak
Rózsahegyi Zsanettet, a Láng Negyed projektvezetőjét a barnamezős beruházásról kérdeztük.
-
Videó: ez történik a Rossmann 20 milliárdos központjában, mielőtt feltöltik a polcokat
Így dolgoznak a félautomata rendszerek a háttérben.
-
Több, mint 70 kuponnal érkezik a SPAR új kuponakciója (x)
Akár a nyaralásra készülsz, akár a nyári szünetet szeretnéd egyszerűbben és kedvezőbben megoldani, most érdemes figyelni a SPAR új kuponakciójára.