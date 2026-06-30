Ez idén a legnépszerűbb európai úti cél: döbbenetes árakkal találkozhatsz itt 2026-ban

Párizs idén is Európa egyik legnépszerűbb úti célja, de a friss adatok alapján a város még drágább lett, mint tavaly: a mindennapi költségek szinte minden kategóriában tovább emelkedtek, és a 355 forintos euró mellett egy egyszerű éttermi ebéd, egy bevásárlás vagy akár egy metróbérlet is jóval többe kerül, mint egy éve. A 2026-os árak azt mutatják, hogy egy párizsi hétvége már nemcsak élmény, hanem komoly pénzügyi vállalás is, és a magyar utazók számára különösen érezhető a drágulás.

Párizs 2026-ban is az egyik legnépszerűbb európai úti cél marad: a francia főváros vonzereje továbbra is töretlen a világ minden tájáról érkező turisták körében. Az Eiffel-torony, a Louvre, a Montmartre hangulata, a Szajna-part és a legendás párizsi életérzés olyan klasszikusok, amelyek évtizedek óta utazók millióit csábítják. A város kulturális kínálata, gasztronómiája és divatközpont szerepe miatt nemcsak első látogatásra izgalmas, hanem visszatérő vendégeknek is tartogat újdonságokat. Ugyanakkor Párizs már kevésbé számít pénztárcabarát városlátogatásnak: a szállások és szolgáltatások drágulása, valamint a turisták tömegei miatt egyre fontosabb az előre tervezés és a tudatos szervezés.

A párizsi éttermi árak idén is tovább nőttek. Egy olcsó éttermi étkezés átlagosan 15 euró, ami 5325 forintnak felel meg, és a felső határ már 22 euró, vagyis több mint 7800 forint. A kétfős, középkategóriás vacsora ára 70 euró, azaz 24 850 forint, ami a tavalyi 22–23 ezer forintos szinthez képest újabb ugrás. A gyorséttermi menü 12 euró, vagyis 4260 forint, a csapolt sör pedig 7 euró, ami 2485 forintnak felel meg. A kávéárak is feljebb mentek: egy cappuccino 4,47 euró, azaz 1587 forint. A turisták számára ez az első pont, ahol szembesülnek azzal, hogy Párizsban a vendéglátás továbbra is az egyik legköltségesebb tétel.

Piaci árak: a bevásárlás sem nyújt menedéket

A párizsi élelmiszerárak is stabilan magasak. A tej 1,39 euró (493 forint), a kenyér 2,17 euró (770 forint), a tojás pedig már 4,29 euró (1524 forint). A húsok ára különösen erős: a csirkemell kilója 13,07 euró (4640 forint), a marhahús pedig 19,12 euró (6788 forint). A sajtok ára továbbra is kiugró, egy kiló helyi sajt 20,34 euró, vagyis 7220 forint. A zöldségek és gyümölcsök ára sem csökkent: a paradicsom 3,58 euró (1270 forint), az alma 3,01 euró (1069 forint), a banán 2,03 euró (720 forint). Egy középkategóriás bor 8 euró (2840 forint), a cigaretta pedig 13 euró (4615 forint). A tavalyi árakhoz képest minden kategóriában érezhető a drágulás.

A városban mozogni továbbra is drága

A párizsi közlekedés ára idén is emelkedett. Egy egyszeri jegy 2,50 euró, vagyis 888 forint, a havi bérlet pedig 90 euró, ami 31 950 forintnak felel meg. A taxiindulás 8 euró (2840 forint), a kilométerdíj 1,30 euró (462 forint), és az üzemanyag ára is magas: egy liter benzin 1,94 euró, azaz 688 forint. A városban autózni vagy taxizni továbbra is luxus, és a turisták többsége a tömegközlekedést választja, amely bár drága, még mindig a legkiszámíthatóbb opció.

A párizsi albérletárak már európai csúcson járnak

A párizsi lakbérek 2026-ban is brutálisak. Egy egyszobás lakás a belvárosban átlagosan 1365 euró, ami 484 575 forint, a külvárosban pedig 1042 euró, azaz 370 910 forint. A háromszobás lakások ára a belvárosban 3027 euró (1 075 000 forint), a külvárosban pedig 2057 euró (730 235 forint). A lakásvásárlás még ennél is drágább: a belvárosi négyzetméterár 12 940 euró, vagyis 4,59 millió forint, a külvárosban pedig 8821 euró, azaz 3,13 millió forint. Ezek az árak a tavalyi szintekhez képest is emelkedtek, és tovább erősítik azt a trendet, hogy Párizs Európa egyik legdrágább ingatlanpiaca.

A bérek nőnek, de nem tartanak lépést

A párizsi átlagfizetés 3197 euró nettó, ami 1 135 935 forintnak felel meg. A rezsi egy 85 négyzetméteres lakásban átlagosan 233 euró (82 715 forint), az internet 29 euró (10 295 forint), a mobiltelefon pedig 14,82 euró (5260 forint). A városban élni továbbra is rendkívül költséges, és a turisták számára is egyre nehezebb úgy tervezni, hogy ne szaladjanak bele váratlan kiadásokba.