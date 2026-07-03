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Kész, vége: örökre elpusztult Rózsa Sándor legendás búvóhelye, gyászol a magyar település
Végleg elpusztult az ásotthalmiak egyik legismertebb kultúrtörténeti emléke, a Rózsa Sándor fájaként ismert idős tölgy. A hírt közösségi oldalán jelentette be Papp Renáta, Ásotthalom polgármestere, aki szerint egy jelentős ág letörése tette egyértelművé, hogy a famatuzsálem már nem menthető.
A több száz éves tölgy nemcsak a táj meghatározó pontja volt, hanem egy, a magyar betyárvilághoz kötődő legenda őrzője is. A helyi hagyomány szerint a 19. században a pandúrok elől menekülő Rózsa Sándor a fa lombkoronájában rejtőzött el, így sikerült elkerülnie üldözőit. A történet generációkon át fennmaradt, a tölgy pedig az ásotthalmi táj egyik legismertebb jelképe lett - írta közösségi oldalán Papp Renáta Ásotthalom polgármestere..
A polgármester felidézte: a fa hosszú időn keresztül a Szabadka felé tartó vásározók tájékozódási pontjaként is szolgált, később pedig a Rózsa Sándor Fesztivál hagyományőrző rendezvényeinek kedvelt találkozóhelye lett. A fa alatt több ismert közéleti és kulturális szereplő is megfordult, köztük Oszter Sándor is.
Az elmúlt években a helyiek igyekeztek megóvni az idős tölgyet: rendszeresen öntözték, azonban az ágai folyamatosan száradtak, több vihart és villámcsapást is átvészelt. Idős korában a fészkelő madaraknak és számos rovarfajnak is menedéket nyújtott, miközben természetes korhadási folyamatai egyre előrehaladottabbá váltak.
A fa közvetlenül egy közlekedési út mellett áll, ezért a következő időszakban a balesetveszélyes, elszáradt ágakat eltávolítják. A munkálatokat a tanulmányi erdőterület kezelője és az önkormányzat végzi el. A település célja, hogy a legendás tölgy emlékhelyét a jövőben is méltó módon megőrizze.
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Nemcsak legenda, hanem a természet része is volt
Az idős fák nemcsak kultúrtörténeti értéket képviselnek, hanem fontos élőhelyei is számos növény- és állatfajnak. A korhadó fatörzsekben rovarok, gombák és más élőlények találnak otthonra, az odvas törzsek pedig gyakran szolgálnak búvó- vagy fészkelőhelyként madaraknak és denevéreknek is. Ezért az ilyen famatuzsálemeket – amennyiben állapotuk engedi – sok esetben holtfaként is igyekeznek megőrizni.
Érdekes egybeesés, hogy idén az angliai Major Oak, vagyis a Robin Hood legendájához kötődő híres tölgy állapotáról is aggasztó hírek érkeztek. A több száz éves fa tavasszal már nem hajtott ki teljes lombkoronával, állapotát szakemberek folyamatosan figyelik. Bár a két történet között nincs összefüggés, mindkettő arra emlékeztet, hogy a legendás fák sem élnek örökké.
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