Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 2.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. július 2.

Névnap

Ottó

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 355.81 Ft

CHF: 386.47 Ft

GBP: 415.35 Ft

USD: 312.38 Ft



Befektetés, tőzsde

Skandináv lottó A sorsolás dátuma: 2026. július 1.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 27. héten emelkedő számsorrendben a következők:

8, 9, 12, 13, 21, 24, 25

Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 65 db

5-ös találat: 2569 db

4-es találat: 36328 db



OTP: 45970 Ft

MOL: 3668 Ft

RICHTER: 12120 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.07.03: Sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar előfordulhat. Az északias szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hajnali 12, 20 fokról délutánra 27, 32 fok közé melegszik fel a levegő.

2026.07.04: Gomolyfelhős, napos idő várható. Néhol zápor kialakulhat. Az északi, északnyugati szél élénk, néhol erős lesz. Hajnalban 11, 18, késő délután 25, 30 fok valószínű.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,63 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,73%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Szerdán meleg, fülledt időre számíthatunk, amely továbbra is megterhelő lehet minden szervezet számára. Napközben aztán északnyugat felől hidegfront közeledik, emiatt fejfájás, migrén jelentkezhet, a reflexidő megnyúlhat, a szervezet görcskészsége erősödhet. (2026.07.01)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!