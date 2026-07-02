Egy hidegfrontnak köszönhetően véget ér a napok óta tartó rendkívüli hőség.
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 2.)
Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. július 2.
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Friss hírek
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Deviza árfolyam
EUR: 355.81 Ft
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Befektetés, tőzsde
OTP: 45970 Ft
MOL: 3668 Ft
RICHTER: 12120 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.07.03: Sok napsütés várható, majd északnyugat felől egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar előfordulhat. Az északias szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hajnali 12, 20 fokról délutánra 27, 32 fok közé melegszik fel a levegő.
2026.07.04: Gomolyfelhős, napos idő várható. Néhol zápor kialakulhat. Az északi, északnyugati szél élénk, néhol erős lesz. Hajnalban 11, 18, késő délután 25, 30 fok valószínű.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
Szerdán meleg, fülledt időre számíthatunk, amely továbbra is megterhelő lehet minden szervezet számára. Napközben aztán északnyugat felől hidegfront közeledik, emiatt fejfájás, migrén jelentkezhet, a reflexidő megnyúlhat, a szervezet görcskészsége erősödhet. (2026.07.01)
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