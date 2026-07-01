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Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 1.)
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Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 1.)

Pénzcentrum
2026. július 1. 07:45

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. július 1., szerda.

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Országos középtávú előrejelzés

2026.07.02: Az átvonuló hőségzáró hidegfront változó vastagságú felhőzete halad fölöttünk keleti irányba, amelyből több helyen lehet számítani záporra, zivatarra, néhol esőre is. A zivatarokat felhőszakadás is kísérheti. Délutántól nyugaton már határozottan csökken a csapadékhajlam, arrafelé valószínű a több, zavartalanabb napsütés. Az északias szél a Dunántúlon és északkeleten sokfelé lesz erős, néhol akár viharos is. Zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18 és 23, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható.

2026.07.03: Egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, zivatar előfordulhat. Északkeleten felhősebb idő várható, másutt azonban sok napsütésre van kilátás. Az északias szelet továbbra is erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hajnali 12, 20 fokról délutánra 26, 31 fok közé melegszik fel a levegő.

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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Jelenleg fronthatás ugyan nem terheli a szervezetünket, de a forróság tartós stresszt gyakorol mindenkire, fennáll a hőguta veszélye, különösen a szabadban dolgozóknál. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására. Emellett az UV-B sugárzás is extrém magas, 11 és 15 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a napon! (2026.06.30)

Akciók

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