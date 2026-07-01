Még megmarad a nagy meleg az ország egész területén, de már zivatarokra is számítani kell.
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 1.)
Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. július 1., szerda.
Névnap
Tihamér, Annamária
Friss hírek
- Ezzel a melóval most is bankot robbanthatsz: szinte bárhol állást találsz vele, a cégek itthon is egymásra licitálnak a dolgozókért
- A mostani brutális meleg csak a kezdet: olyan éghajlatváltozás közeleg, hogy hamarosan rá se ismerünk majd Magyarországra
- Meddőség és rák: itt az ingyenes app, amely profil alapján mutatja meg az egyedi kockázatokat
- Nem várt adatok érkeztek: Magyarország még az Egyesült Államokat is messze lepipálja ebben a rangsorban
- Ennek sok magyar nem fog örülni: jobb, ha tudod, így változik meg az életünk július 1-jétől
- Így taktikáznak a hotelek az árakkal: ezért fizetsz többet ugyanazért a szállodai szobáért, ha rosszkor foglalsz
Deviza árfolyam
EUR: 356.17 Ft
CHF: 385.87 Ft
GBP: 413.42 Ft
USD: 312.17 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 45950 Ft
MOL: 3700 Ft
RICHTER: 12050 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.07.02: Az átvonuló hőségzáró hidegfront változó vastagságú felhőzete halad fölöttünk keleti irányba, amelyből több helyen lehet számítani záporra, zivatarra, néhol esőre is. A zivatarokat felhőszakadás is kísérheti. Délutántól nyugaton már határozottan csökken a csapadékhajlam, arrafelé valószínű a több, zavartalanabb napsütés. Az északias szél a Dunántúlon és északkeleten sokfelé lesz erős, néhol akár viharos is. Zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18 és 23, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható.
2026.07.03: Egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, zivatar előfordulhat. Északkeleten felhősebb idő várható, másutt azonban sok napsütésre van kilátás. Az északias szelet továbbra is erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A hajnali 12, 20 fokról délutánra 26, 31 fok közé melegszik fel a levegő.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Jelenleg fronthatás ugyan nem terheli a szervezetünket, de a forróság tartós stresszt gyakorol mindenkire, fennáll a hőguta veszélye, különösen a szabadban dolgozóknál. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására. Emellett az UV-B sugárzás is extrém magas, 11 és 15 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a napon! (2026.06.30)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
Két budapesti kávézó is felkerült Európa 100 legjobbja közé, az egyik egészen a 17. helyig jutott.
Párizs idén is Európa egyik legnépszerűbb úti célja, de a friss adatok alapján a város még drágább lett, mint tavaly.
Júliustól két balatoni város helyi buszain is használható lesz a Balaton24 napijegy.
A nyári szünet sok családnak évről évre fejtörést okoz: hogyan oldják meg a gyermek felügyeletét, miközben hasznos és fejlődést segítő környezetet is szeretnének biztosítani neki?
Így taktikáznak a hotelek az árakkal: ezért fizetsz többet ugyanazért a szállodai szobáért, ha rosszkor foglalsz
Miért kerül ugyanaz a hotelszoba egyik nap ennyibe, másnap pedig akár tízezrekkel többe vagy kevesebbe?
A Pénzcentrum 2026. június 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Erre kevesen figyelnek külföldön: ezrek repülhetnek ki a magyar utazók zsebéből egyetlen rossz döntés miatt
Tudatos bankkártya-használattal és megfelelő ATM-választással a külföldi készpénzfelvétel költsége minimálisra csökkenthető.
Még tovább tart a brutális hőség Magyarországon: szerdáig hosszabbították a harmadfokú hőségriasztást
Az országos tisztifőorvos július 1-jén éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az ország teljes területére.
Június 30-ig kedvezményes, havi 49 eurós vasúti bérletet kínálnak, amellyel csúcsidőn kívül és hétvégén korlátlanul lehet utazni az ország kiterjedt vasúthálózatán.
Az Adriára mész nyaralni? Durván változnak az üzemanyagárak a horvátoknál: mutatjuk, megéri-e még itthon tankolni
Keddtől csökken az üzemanyagok ára Horvátországban, jóllehet a kormány részben emeli az energiahordozók jövedéki adóját és az üzemanyag-forgalmazók árrését.
Nem várt fordulat a felmelegedésben: rendkívüli riasztást adtak ki a kutatók, nincs többé menekvés a hőség elől?
A szakértők szerint a légköri szén-dioxid új rekordja miatt 2026 nyara is extrém meleg lehet világszerte.
Már délelőtt megdőlt a június 29-re vonatkozó országos melegrekord.
A kutatók szerint a mostani európai hőség nemcsak rekordokat dönt, hanem a párás levegő miatt is különösen veszélyes.
A rendkívüli hőségre tekintettel a Fővárosi Vízművek 22 ideiglenes vízosztót is üzembe helyezett Budapesten.
Idén nyáron csak kismértékben nőttek a hazai strandételek és fagylaltok árai.
A Pénzcentrum 2026. június 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Tovább fokozódik a hőség Magyarországon: hétfőn már 41, kedden pedig akár 42 Celsius-fokot is mutathatnak a hőmérők.
Alig ismert szabály szedi áldozatait a magyarok slágernyaralóhelyén: milliós bírságot kaphat, aki erre nem figyel
A szabályszegők komoly pénzbírságokra - akár milliós nagyságrendű összegekre - és szélsőséges esetben szabadságvesztésre is számíthatnak.
-
Új városnegyed születik Angyalföldön: a befektetők már rá is ugrottak
Rózsahegyi Zsanettet, a Láng Negyed projektvezetőjét a barnamezős beruházásról kérdeztük.
-
Videó: ez történik a Rossmann 20 milliárdos központjában, mielőtt feltöltik a polcokat
Így dolgoznak a félautomata rendszerek a háttérben.
-
Több, mint 70 kuponnal érkezik a SPAR új kuponakciója (x)
Akár a nyaralásra készülsz, akár a nyári szünetet szeretnéd egyszerűbben és kedvezőbben megoldani, most érdemes figyelni a SPAR új kuponakciójára.