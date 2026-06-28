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Nem várt csapás érte a vasárnapi utazókat a magyar tengernél: óriási a felfordulás a déli parton
Jelentős fennakadásokkal indult a vasárnap a Balaton déli partján közlekedő vonatoknál. A MÁV közlése szerint az éjszaka egy nagyméretű fa dőlt a felsővezetékre Balatonmáriafürdő és Balatonszentgyörgy között, emiatt több járat közlekedése is módosult.
A meghibásodás miatt az utasoknak pótlóbuszokra, hosszabb menetidőre és átszállásokra kell számítaniuk. A vasúttársaság tájékoztatása szerint a szakemberek folyamatosan dolgoznak a hiba elhárításán, a felsővezeték helyreállítása várhatóan délelőtt 10 és 12 óra között fejeződik be.
A fennakadás több népszerű járatot is érint, köztük a Bagolyvonatokat, a Tópart expresszt, a keszthelyi sebesvonatot és a Fenyves expresszt. Egyes vonatok helyett Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Fonyód és Keszthely között pótlóbuszok közlekednek.
A hiba az éjszakai közlekedést is megnehezítette. Az egyik Bagolyvonat Balatonberény előtt vesztegelt, az utasokat végül a katasztrófavédelem segítségével szállították át pótlóbuszokra.
A MÁV arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről, mert a helyreállítás befejezéséig a dél-balatoni vasútvonalon módosított menetrendre, késésekre és hosszabb utazási időre kell készülni.
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