2026. július 2. csütörtök Ottó
27 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
BEL
Belgium 3 2 Szenegál
SEN
 Vége
32-es főtábla
USA
Egyesült Államok 2 0 Bosznia-Hercegovina
BIH
 Vége
32-es főtábla
ESP
Spanyolország Ausztria
AUT
 Ma 21:00
32-es főtábla
POR
Portugália Horvátország
CRO
 Péntek 01:00
32-es főtábla
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Magas szögből készült felvétel a Port de Sóller kikötőről, Mallorca, Baleár-szigetek, Spanyolország, naplemente idején.
Utazás

Meglepő fordulat az utazási piacon: közvetlen járatot kapott a magyarok álomszigete, azonnal megindult a roham érte

Pénzcentrum
2026. július 2. 18:15

Minden nyárnak megvan a maga meglepetése. Idén három úticél tört be olyan erővel, amelyet még a tapasztalt turisztikai szakemberek sem láttak teljes mértékben előre.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az INVIA foglalási adatai szerint a bulgáriai Aranyhomok, a Zöld-foki-szigetek és a török Égei-part a 2026-os nyár kiemelkedő növekedési sztorijai. Ezt a folyamatot az új közvetlen repülőjáratok, az erős ár-érték arány és a megszokottól eltérő élmények iránti növekvő igény hajtják.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Várna és a bolgár tengerpart: a csendes befutó

A számok magukért beszélnek. Az Aranyhomok foglalásai háromjegyű növekedést mutatnak a kapacitásbővítést követően a 2025-ös azonos időszakhoz képest, a közeli Albena üdülőövezet pedig megduplázta foglalási számait. A járatok Budapestről és Debrecenből is indulnak, az érdeklődés pedig az útvonalak bejelentése óta folyamatosan erős.

A vonzerő egyszerűen megfogalmazható: egy bolgár tengerparti nyaralás átlagos csomagára 527 849 forint. A repülési idő alig több mint egy óra, a strandok tágasak, homokosak és a tengerbe gyengéden lejtenek, a desztináció pedig rövid tartózkodásra is különösen alkalmas, hiszen az utazásra fordított idő minimális.

„Várna nem kompromisszum, hanem egy olyan, valóban impozáns úticélról van szó, amely ráadásul megfizethető is. A rövid repülési idő, a gyerekeknek ideális homokos strand és a széles szállásválaszték együttesen teszik az idei nyár egyik legpraktikusabb családi választásává" – mondta Szokodi Béla, az INVIA kereskedelmi és termékmenedzsere.

A bolgár tengerparti foglalások 49%-a családoktól érkezik, a párok aránya pedig 40%. A desztináció egyaránt vonzza az első külföldi kiruccanásukat tervező utazókat és a tapasztalt nyaralókat, akik minőségkompromisszum nélkül keresnek valódi értéket.

Zöld-foki-szigetek: egy szezon alatt rétegdesztinációból mainstream

Az idei évig a Zöld-foki-szigetek alig szerepelt a magyar utazók radarján. Közvetlen járat Budapestről egyszerűen nem létezett, az egyetlen lehetőség Bécsen vagy Pozsonyon át vezetett. Ez 2026-ban megváltozott, és a reakció azonnali volt: a foglalások a magasba szöktek, ami aláhúzza, hogy az elérhetőség mindent meghatároz.

A termék egy klasszikus charter csomag: közvetlen járat poggyásszal, transzfer, szállás és helyi idegenvezetővel kísért, magyar nyelvű kirándulási lehetőségekkel. A szállodák kiváló minőségűek, a helyszín pedig valódi egész éves célpont.

„A Zöld-foki-szigetek sok magyar utazó álomcélja volt, akik korábban nem tudtak kényelmesen eljutni oda. A budapesti közvetlen járat ezt teljesen megváltoztatta. A kereslet az indulás után folyamatosan és kitartóan nőtt" – tette hozzá Szokodi Béla.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 779 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 10,27%), de nem sokkal marad el ettől a Raiffeisen (THM 10,35%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A Zöld-foki-szigetek foglalásainak 66%-a párokhoz köthető, ami romantikus és felfedező jellegű vonzerejét tükrözi. A családok a foglalások 18%-át teszik ki, a kisebb csoportok aránya pedig 10%.

A török Égei-part: szem előtt volt, mégsem fedeztük fel

A török Égei-part – Bodrum, Izmir, Fethiye és az újonnan indított Marmaris charter útvonal – 30%-os éves növekedést mutat a foglalásokban. Bár a régió régen elérhető volt közvetlen járatokkal Budapestről, a magyar utazók körében mindmáig némileg felfedezetlen maradt, akik hagyományosan az antalyai Riviérát részesítik előnyben.

Az Égei-tenger partvidéke egészen más élményt kínál: türkizkék öblökbe ereszkedő fenyőerdős dombok, az antalyainál valamivel hűvösebb és kevésbé párás éghajlat, és egy olyan hangulat, amely inkább a görög szigetekhez hasonlít, mintsem az antalyai nagyszállodakomplexumokhoz. Bodrumból vagy Marmarisból egy rövid kompút akár a görög Kos vagy Rodosz szigetére is elvezet. A török Égei-part foglalásainak 40%-a családoktól érkezik, a párok aránya 30%.

A magyar utazási szokások tágabb átalakulása

Együtt nézve ez a három úticél egy következetes történetet mesél el. A magyar utazók egyre kalandvágyóbbak, ár- és értéktudatosabbak, és egyre nyitottabbak a korábban nehezen elérhető vagy ismeretlen célpontokra. Az új közvetlen repülőjáratok minden esetben a kritikus mozgatórugót jelentették, ugyanis nélkülük ezen növekedések egyike sem valósulhatott volna meg.

A közel-keleti helyzet is szerepet játszott, részben a stabilnak és könnyen elérhetőnek ítélt úticélok felé terelte a keresletet. A mélyebb hajtóerő azonban a kíváncsiság: a magyar utazók egyre inkább a hagyományos top háromon túl keresnek, és azt tapasztalják, hogy az alternatívák sokszor igenis kiválóak.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #nyaralás #Budapest #turizmus #törökország #debrecen #családok #bulgária #repülőjárat #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:23
18:15
18:10
18:05
17:56
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 2.
Súlyos veszély fenyegeti a magyar bankszámlákat: tízből hét ember már belesétált ebbe a csapdába, nem úszták meg olcsón
2026. július 1.
Ezzel a melóval most is bankot robbanthatsz: szinte bárhol állást találsz vele, a cégek itthon is egymásra licitálnak a dolgozókért
2026. július 2.
Rendkívüli vallomás a népszerű magyar táborról: a világhírű amerikai sztár is beszállt a szervezésébe
2026. július 2.
Kiderült, melyik diploma éri a legtöbbet: több tízmillió forinttal is többet kereshetsz életed során, ha ezt a szakot választod
2026. július 2.
Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: százezer forintos támogatást kapnak a magyar családok - itt vannak a részletek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 2. csütörtök
Ottó
27. hét
Július 2.
A sportújságírók napja
Július 2.
UFO Világnap
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Most közölte a HungaroMet: hiába kibírhatatlan a mostani kánikula, a java még hátravan - közeleg a földi pokol az időjárásban
2
4 napja
Nem várt csapás érte a vasárnapi utazókat a magyar tengernél: óriási a felfordulás a déli parton
3
4 napja
Itt a friss előrejelzés: ekkor érkezik a várva várt lehűlés, de előtte még 43 fok is lehet
4
6 napja
Fejbe lőtt holttestet találtak a Balatonban: nagy erőkkel vonult ki a rendőrség, ezt lehet eddig tudni az ügyről
5
4 napja
Mikor lesz teljes napfogyatkozás Magyarországon? Napfogyatkozás 2026-ban és 2027-ben: innen lesz látható a ritka égi jelenség
PÉNZÜGYI KISOKOS
MRP
Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program. Ehhez kapcsolódik egy hitelfajta, ami lehetővé teszi, hogy a munkavállalók tulajdonossá váljanak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 2. 18:05
Kvíz: Neked a nyári szünetben is megy a helyesírás? Lássuk, kifog-e rajtad a szünidei kérdéssor!
Pénzcentrum  |  2026. július 2. 17:25
Végre fellélegezhetünk: komoly fordulatot vesz az időjárás Magyarországon, egy ideig eltűnik a pokoli hőség
Agrárszektor  |  2026. július 2. 17:29
Mindent elárasztott az import fokhagyma: nem akárhonnan érkezik