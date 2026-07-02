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Meglepő fordulat az utazási piacon: közvetlen járatot kapott a magyarok álomszigete, azonnal megindult a roham érte
Minden nyárnak megvan a maga meglepetése. Idén három úticél tört be olyan erővel, amelyet még a tapasztalt turisztikai szakemberek sem láttak teljes mértékben előre.
Az INVIA foglalási adatai szerint a bulgáriai Aranyhomok, a Zöld-foki-szigetek és a török Égei-part a 2026-os nyár kiemelkedő növekedési sztorijai. Ezt a folyamatot az új közvetlen repülőjáratok, az erős ár-érték arány és a megszokottól eltérő élmények iránti növekvő igény hajtják.
Várna és a bolgár tengerpart: a csendes befutó
A számok magukért beszélnek. Az Aranyhomok foglalásai háromjegyű növekedést mutatnak a kapacitásbővítést követően a 2025-ös azonos időszakhoz képest, a közeli Albena üdülőövezet pedig megduplázta foglalási számait. A járatok Budapestről és Debrecenből is indulnak, az érdeklődés pedig az útvonalak bejelentése óta folyamatosan erős.
A vonzerő egyszerűen megfogalmazható: egy bolgár tengerparti nyaralás átlagos csomagára 527 849 forint. A repülési idő alig több mint egy óra, a strandok tágasak, homokosak és a tengerbe gyengéden lejtenek, a desztináció pedig rövid tartózkodásra is különösen alkalmas, hiszen az utazásra fordított idő minimális.
„Várna nem kompromisszum, hanem egy olyan, valóban impozáns úticélról van szó, amely ráadásul megfizethető is. A rövid repülési idő, a gyerekeknek ideális homokos strand és a széles szállásválaszték együttesen teszik az idei nyár egyik legpraktikusabb családi választásává" – mondta Szokodi Béla, az INVIA kereskedelmi és termékmenedzsere.
A bolgár tengerparti foglalások 49%-a családoktól érkezik, a párok aránya pedig 40%. A desztináció egyaránt vonzza az első külföldi kiruccanásukat tervező utazókat és a tapasztalt nyaralókat, akik minőségkompromisszum nélkül keresnek valódi értéket.
Zöld-foki-szigetek: egy szezon alatt rétegdesztinációból mainstream
Az idei évig a Zöld-foki-szigetek alig szerepelt a magyar utazók radarján. Közvetlen járat Budapestről egyszerűen nem létezett, az egyetlen lehetőség Bécsen vagy Pozsonyon át vezetett. Ez 2026-ban megváltozott, és a reakció azonnali volt: a foglalások a magasba szöktek, ami aláhúzza, hogy az elérhetőség mindent meghatároz.
A termék egy klasszikus charter csomag: közvetlen járat poggyásszal, transzfer, szállás és helyi idegenvezetővel kísért, magyar nyelvű kirándulási lehetőségekkel. A szállodák kiváló minőségűek, a helyszín pedig valódi egész éves célpont.
„A Zöld-foki-szigetek sok magyar utazó álomcélja volt, akik korábban nem tudtak kényelmesen eljutni oda. A budapesti közvetlen járat ezt teljesen megváltoztatta. A kereslet az indulás után folyamatosan és kitartóan nőtt" – tette hozzá Szokodi Béla.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 779 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 10,27%), de nem sokkal marad el ettől a Raiffeisen (THM 10,35%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A Zöld-foki-szigetek foglalásainak 66%-a párokhoz köthető, ami romantikus és felfedező jellegű vonzerejét tükrözi. A családok a foglalások 18%-át teszik ki, a kisebb csoportok aránya pedig 10%.
A török Égei-part: szem előtt volt, mégsem fedeztük fel
A török Égei-part – Bodrum, Izmir, Fethiye és az újonnan indított Marmaris charter útvonal – 30%-os éves növekedést mutat a foglalásokban. Bár a régió régen elérhető volt közvetlen járatokkal Budapestről, a magyar utazók körében mindmáig némileg felfedezetlen maradt, akik hagyományosan az antalyai Riviérát részesítik előnyben.
Az Égei-tenger partvidéke egészen más élményt kínál: türkizkék öblökbe ereszkedő fenyőerdős dombok, az antalyainál valamivel hűvösebb és kevésbé párás éghajlat, és egy olyan hangulat, amely inkább a görög szigetekhez hasonlít, mintsem az antalyai nagyszállodakomplexumokhoz. Bodrumból vagy Marmarisból egy rövid kompút akár a görög Kos vagy Rodosz szigetére is elvezet. A török Égei-part foglalásainak 40%-a családoktól érkezik, a párok aránya 30%.
A magyar utazási szokások tágabb átalakulása
Együtt nézve ez a három úticél egy következetes történetet mesél el. A magyar utazók egyre kalandvágyóbbak, ár- és értéktudatosabbak, és egyre nyitottabbak a korábban nehezen elérhető vagy ismeretlen célpontokra. Az új közvetlen repülőjáratok minden esetben a kritikus mozgatórugót jelentették, ugyanis nélkülük ezen növekedések egyike sem valósulhatott volna meg.
A közel-keleti helyzet is szerepet játszott, részben a stabilnak és könnyen elérhetőnek ítélt úticélok felé terelte a keresletet. A mélyebb hajtóerő azonban a kíváncsiság: a magyar utazók egyre inkább a hagyományos top háromon túl keresnek, és azt tapasztalják, hogy az alternatívák sokszor igenis kiválóak.
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